Бей своих, чтобы чужие боялись! Павлович и Волков шутить не будут

Впервые на территории Саудовской Аравии состоится турнир UFC. Нетрудно представить, как много болельщиков соберёт «Кингдом Арена» в Эр-Рияде. Да ещё и с таким кардом! В со-главном событии подерутся два топовых россиянина – Сергей Павлович и Александр Волков. Начало их поединка – 22 июня не ранее 23:30 мск.

Кто фаворит?

Букмекеры видят в Павловиче фаворита, поэтому предлагают поставить на его победу за 1.43. Шансы Волкова оценили в 2.93. Эксперты не верят, что этот бой пройдёт все три раунда. Ставки, что поединок будет полным принимают за 4.05. Если схватка завершится дисквалификацией – сыграет коэффициент 70.

Ставки на победу Павловича нокаутом в первом раунде принимают с коэффициентом 2.75. Для Сергея не привыкать заканчивать поединки рано. Если десантник выиграет нокаутом – сыграет 1.77. Вероятность досрочной победы Волкова оценили коэффициентом 3.95. Если он выиграет по очкам – сыграет 7.60.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Павлович – Волков

В прямом эфире поединок двух россиян покажут на телеканале «Матч!».

Прогноз на бой Сергей Павлович – Александр Волков

Павловичу не повезло. Он не смог выиграть поединок за титул временного чемпиона в тяжёлом весе. Том Аспиналл оказался проворнее и отправил россиянина в нокаут. Причём в фирменном стиле Сергея – в первом раунде за минуту с небольшим.

А ведь до этого боя Павлович считался самой настоящей машиной, которая сносила всех на пути. На его счету было шесть побед нокаутами в первых раундах кряду. Невероятный результат! Сергею пророчили чемпионский титул, но поражение Тому поставило под сомнения все заслуги десантника.

Несомненно, Сергей является одним из самых страшных нокаутёров в тяжёлом весе. Мы неоднократно наблюдали за его победами, добытыми благодаря ударам невероятной силы. Ему хватает одного точного попадания, чтобы сломать соперника. Поэтому планировать или придумывать тактику против такого спортсмена – бесполезное занятие.

Пусть даже у Волкова есть бесценный опыт, но он не раз его подводил. Наверняка болельщики помнят поединки, в которых Александр вроде бы вёл, был впереди, но лишь некоторое время. Да и в нокауте Драго уже бывал.

Единственное реальное препятствие – это габариты Волкова. Двухметровый боец может стать проблемой. Павловичу придётся выискивать наиболее удобную дистанцию, потому что только вблизи он сможет нанести удар, который способен потрясти Александра.

Драго тоже проигрывал Тому Аспиналлу в первом раунде, но продержался почти до четвёртой минуты. Разные по содержанию поединки. Англичанин провёл приём кимуры и заставил россиянина сдаться. Долго Александр не горевал и подходит к очередной схватке с рекордом из трёх побед кряду.

Жаирзиньо Розенстрайк и Александр Романов проиграли техническим нокаутом Волкову в первых раундах. Ну а Тая Туивасу российский боец победил удушением иезекииля во втором раунде. По понятным причинам Драго хочется продлить серию. К тому же, это шанс для него получить титульный поединок.

Волков обладает уникальными навыками. У него большой рост, размах рук и прокачена ударная техника, а также богатый арсенал приёмов. К нему очень сложно подобраться в стойке. Длинные руки Александра могут гораздо быстрее достичь цели, чем соперник приблизится.

Если брать во внимание только карьеру в UFC, то Драго был в нокауте лишь раз. Да и то давно. Он знает, как продержаться в боях с по-настоящему мощными нокаутёрами. Посмотрим, как он будет останавливать Павловича.

Большинство предвкушает победу Сергея, занижая шансы Волкова. Давайте вспомним, как Александр умеет терпеть, выжидать. Он не раз дрался с такими жёсткими ударниками, но часто доводил дело до своей победы. Но ставить, что Драго победил десантника – опрометчиво. Мы считаем, что нас ожидает долгий поединок. Рекомендуем поставить, что бой закончится в последнем раунде или дойдёт до решения за 3.35.

Ставка: бой закончится в последнем раунде или дойдёт до решения за 3.35.