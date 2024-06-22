Экспресс на UFC с коэффициентом 12.31: Шара Буллет покоряет лигу, шанс для Алискерова

Магомедова ждёт ещё одна проверка на прочность. Икрам проведёт главный бой турнира — это многое значит.

Сразу пять российских бойцов примут участие на UFC on ABC 6, который состоится в Саудовской Аравии, в Эр-Рияде. Мы отобрали самые топовые поединки и ставки на них и составили экспресс с коэффициентом 12.31. Предлагаем вам с ним ознакомиться.

Прогноз на бой Шарабутдин Магомедов — Антонио Троколи

Нас ожидает очень интересный поединок. Он станет вторым в UFC для Шары Буллета, который попытается вновь заявить о себе. Задача Троколи простая — провести удачный дебют. Вот только вышел бразилец на трёхдневном коротком уведомлении.

Дагестанец является непобеждённым спортсменом. В своём первом бою в UFC Шара Буллет победил единогласным решением судей Бруно Силву. Он продемонстрировал свои разные навыки, впечатлившие публику. Его удары выглядели великолепно. Если он выиграет у новичка лиги, то существенно повысит шансы на более серьёзные вызовы.

Пусть Троколи крупнее и плохо изучен, но навыков Магомедова должно хватать, чтобы нокаутировать бразильца, Победа Шары Буллета нокаутом идёт за 1.52.

Прогноз на бой Сергей Павлович — Александр Волков

Волков считается одним из лучших кикбоксёров среди тяжеловесов. Он предпочитает разбивать соперников фронт-киками, пока не почувствует их слабые места. Александра нельзя недооценивать. За его плечами свыше 20 побед нокаутами за всю карьеру. С Павловичем ему не стоит лезть на рожон. Лучшей тактикой будет выжидательная.

Сергей — это настоящий танк. Несмотря на габариты, он способен наносить свои мощные нокаутирующие удары с такой скоростью, что соперник не будет успевать. Плюс какой-никакой, но опыт греко-римской борьбы у Павловича присутствует.

Трудно поверить, что у Драго есть шансы на победу, когда он сам признавался в поражениях от Павловича во время спаррингов. Конечно, в октагоне всё будет по-другому, но всё-таки уверенность Волкова может быть подорвана. Если Драго полезет на Павловича, то непременно допустит ошибку. Тогда Павлович и нанесёт свой нокаутирующий удар. Наша ставка — победа Сергея в первом раунде за 2.70.

Прогноз на бой Роберт Уиттакер — Икрам Алискеров

Конечно, жаль, что мы не станем свидетелями поединка Хамзата Чимева, но хорошо что Икрам принял вызов. Вот только Жнец пребывает в отличной форме. В последнем поединке он победил Пауло Косту судейским решением. Однако Алискеров понимает, что ему выпал шанс приблизиться к титульному поединку. Упускать его нельзя.

Примечательно, что для Алискерова это будет всего лишь третий бой в UFC. Ещё круче тот факт, что он возглавит кард в Эр-Рияде. Вряд ли Икрам уступает Чимаеву. Он считается перспективным и очень опасным бойцом лиги. Пока россиянин не использует свои борцовские навыки и дарит болельщикам шоу, укладывая соперников ударами.

Однако он не только умеет правильно бить и нокаутировать бойцов, но ещё и обладает нешуточной выносливостью. Его трудно чем-то удивить в стойке. Уиттакеру придётся сильно попотеть, чтобы избежать опасных ударов Алискерова.

Роберт обладает богатым опытом. К тому же он бывший чемпион. В последних поединках Уиттакеру часто не везло, но проигрывал он топовым Исраэлю Адесанье и Дрикусу дю Плесси. Икрам, конечно же, способен удивить, но трудно поверить, что спортсмен, который провёл всего две схватки в UFC, вдруг нокаутирует бывшего чемпиона. Ожидаем, что поединок затянется. Предлагаем ставку на полный бой за 3.00.

Экспресс на UFC

Ставка 1: победа Шары Буллета в бою с Троколи нокаутом за 1.52.

Ставка 2: победа Павловича в бою с Волковым в первом раунде за 2.70.

Ставка 3: полный бой Уиттакер — Алискеров за 3.00.

Общий коэффициент: 1.52 Х 2.70 Х 3.00 = 12.31.