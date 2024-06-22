Мексика — Ямайка. Шамар Николсон начнёт с поражения

23 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки Мексика — Ямайка. Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «зелёных»: поставить на победу мексиканцев можно с коэффициентом 1.65. Успех ямайцев оценён в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Мексика — Ямайка 23 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Мексика — Ямайка не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют мексиканцы, сыграет коэффициент 1.18. Гол ямайцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Поставить на «обе забьют» можно за 2.24.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки Мексика — Ямайка (23.06.2024)

Вовсю гремит Евро-2024, но время от времени будет от него отвлекать Кубок Америки. 23 июня состоятся две встречи 1-го тура группового этапа турнира. В одной из них померяются силами Мексика и Ямайка. Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Мексика — самая титулованная сборная КОНКАКАФ. Недавно она дошла до финала местной Лиги наций, в котором уступила США. «Зелёные» регулярно проходят квалификацию на крупные турниры и показывает на них наличие характера. Пять раз они становились призёрами Кубка Америки.

К предстоящему розыгрышу турнира подопечные Хайме Лосано подходят как одна из главных загадок. Они выиграли только три из девяти последних встреч, учитывая товарищеские. Однако при это «трёхцветные» зацепились за ничью с Германией (2:2), а также навязали борьбу Колумбии (2:3) и Бразилии (2:3).

Опыт игры с сильными соперниками неминуемо ведёт к повышению качества футбола. Тем не менее большое количество поражений — это тревожный звонок. Есть повод беспокоиться за моральную составляющую мексиканцев.

Успокаивает наличие в составе сборной Максики топовых футболистов, обладающих устойчивостью к эмоциональным спадам. В числе таковых полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес, нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес, а также опорный хавбек и капитан национальной команды Эдсон Альварес.

В составе сборной Ямайки тоже присутствуют элитные футболисты. За неё выступают арендованный «Клермоном» у московского «Спартака» Шамар Николсон, экс-полузащитник «Эвертона» Демарай Грей, результативный вингер «Астон Виллы» Леон Бэйли и защитник «Брентфорда» Итан Пиннок.

Проблема в том, что практически все лидеры сборной Ямайки пребывают в лазарете. Другие, в частности Шамар Николсон, не в форме. В 28 встречах в составе «Клермона» во всех официальных турнирах нападающий забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

«Клермон» не заинтересован в продлении аренды или подписании Шамара. Под занавес сезона появилась информация, что Николсон исключён из состава за нарушение дисциплины. Агент футболиста опроверг эту информацию, но больше за клуб форвард ни разу не сыграл.

К грядущему матчу «регги-парни» подходят в печальном виде. Поставить на то, что мексиканцы победят и тотал будет больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13. Последнюю очную встречу, которая состоялась недавно в Золотом кубке КОНКАКАФ, «зелёные» выиграли с разгромным счётом — 3:0. Один из голов забил Луис Чавес.

И это при том, что в той встрече сыграли практически все ведущие футболисты сборной Ямайки. Если брать масштаб побольше, то в уверенную победу «зелёных» верится ещё больше. Они выиграли 15 из 23 очных встреч.

В матчах с сильными соперниками ямайцы много пропускают. Большие проблемы им могут создать обладающий отличным дальним ударом Чавес и результативный Хименес. В 30 встречах в чемпионате Нидерландов Сантьяго забил 23 мяча и отдал шесть голевых передач.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Мексика — Ямайка 23 июня 2024 года

Мексиканцы закалились во встречах с топовыми сборными. Они подходят к Кубку Америки очень хорошо подготовленными. «Регги-парни», — наоборот. Они ослаблены травмами. Некоторые важные игроки пребывают в плохом тонусе. История очных встреч предвосхищает уверенную победу «зелёных». Думается, они выиграют и забьют не меньше двух мячей.

Ставка: победа Мексики и тотал больше 1.5 мяча за 2.13.