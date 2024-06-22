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Грузия – Чехия, Турция – Португалия, Бельгия – Румыния, прогноз на матчи Евро-2024, 22 июня

Роналду и Лукаку набирают обороты. Чего ждать на Евро-2024 сегодня
Владимир Прокофьев
Прогнозы на матчи Евро-2024 22 июня
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Хвича пока не впечатляет.

Восьмой игровой день Евро-2024 принёс смешанный результат и небольшой минус. Ординар Владимира Прокофьева на 1Х в пользу Словакии слетел из-за волевой победы Украины, а нулевые форы на Австрию и Францию дали заход и возврат.

В банке стало 97 120 фишек.

Прогнозы Владимира на матчи 21 июня:
Украина вылетит, Франция сплотится. Чего ждать на Евро-2024 сегодня
Украина вылетит, Франция сплотится. Чего ждать на Евро-2024 сегодня

Напомним правила челленджа:

  • условный банк – 100 000 фишек;
  • номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;
  • прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКА №1

Матчи: Грузия – Чехия и Турция – Португалия.

Ставка: П2 за 1.75 и П2 за 1.60 с общим коэффициентом 2.80.

Сумма: 2000 фишек (возможная прибыль – 3600 фишек).

В группе F классический расклад – явный фаворит Португалия, два середняка Чехия и Турция, а также аутсайдер Грузия. В стартовом туре более мастеровитые команды выиграли, хотя испытали немало проблем.

Аналогичный результат жду и сегодня, поэтому собираю в экспресс победы Чехии и Португалии с общим коэффициентом 2.80.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Грузия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Грузия выдала яркий матч, но прошлая встреча может так и остаться максимумом с точки зрения созидания в нападении. Команде Хвичи уже не хватит эмоций, будет давить результат, здесь и скажется более высокий класс Чехии.

До матча с Португалией Шик с партнерами выиграли пять раз кряду. Побеждать середняков с аутсайдерами эти ребята умеют.

Ещё более впечатляющая серия у самих португальцев – все 10 выигранных матчей в квалификации Евро и победа в 1-м туре над Чехией. Подобного стрика нет ни у одной сборной.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Роналду в хорошей физической форме, Мартинес уместил звёзд на поле, в команде здоровая атмосфера. У Турции залетели шальные голы с Грузией, повторить такое на заказ невозможно. Верю в класс и мастерство.

СТАВКА №2

Матч: Бельгия – Румыния.

Ставка: гол Лукаку за 1.85.

Сумма: 2000 фишек (возможная прибыль – 1700 фишек).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч Бельгии на этом Евро – провал как всей сборной, так и лично Лукаку. Получить 0:1 от Словакии при глупом привозе с пачкой нереализованных моментов – это катастрофа.

Но у команды Тедеско вполне проходимая группа, поэтому шансов на плей-офф ещё достаточно. Для начала нужно одолеть Румынию. Брать чистую победу Бельгии за 1.48 неинтересно, а с форой (-1.5) – опасно.

Поверю в Лукаку и его гол за 1.85. Надеюсь, что весь лимит невезения форвард исчерпал во встрече со Словакией. Только с игры Ромелу набрал 0.82 xG, а ведь были еще два отменённых после VAR мяча, которые не попадают в эту статистику.

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Оборона Румынии не выглядела монолитно даже на фоне блëклой Украины. Конечно, разгромная победа – это огромный успех для одного из аутсайдеров Евро. Но пришла пора спуститься с небес на землю.

С высокой вероятностью Бельгия выиграет, вопрос лишь в разнице мячей. И помочь фавориту должен именно Лукаку.

Итого: сделано две ставки на общую сумму 4000 фишек, в банке осталось 93 120 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

Пишите в комментариях:

  • мнения о сделанных ставках – топ-3 активных пользователей получат призы по итогам Евро;
  • прогнозы на следующий игровой день – их может выбрать автор.
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