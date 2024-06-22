Шотландия — Венгрия. Марко Росси и Собослаи вцепятся в последний шанс

Только победа нужна «волшебным мадьярам». Впрочем, как и «тартановой армии».

23 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Шотландия — Венгрия. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами «волшебных мадьяр»: поставить на победу венгров можно с коэффициентом 2.51. Успех шотландцев оценивается в 2.71. На ничью дают коэффициент 3.72.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Шотландия — Венгрия 23 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Шотландия — Венгрия получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют шотландцы, сыграет коэффициент 1.25. Гол венгров доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Шотландия — Венгрия (23.06.2024)

Подошёл к первой контрольной точке Евро-2024. Встреча 3-го тура группового этапа Шотландия — Венгрия начнётся 23 июня в Штутгарте на «Мерседес-Бенц-Арене». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

Венгрия пока не раскрыла на Евро-2024 свой потенциал. Прогрессирующая под руководством Марко Росси команда за два тура группового этапа не набрала ни одного очка и рассчитывает на выход в плей-офф лишь с третьего места, но его ещё нужно занять. Прямой конкурент — это Шотландия, которая удивительным образом пришла в себя после разгрома в 1-м туре.

Венгрия на Евро-2024 проиграла Швейцарии (1:3) и Германии (0:2), но к уровню самоотдачи команды у Марко Росси вряд ли есть претензии. Его подопечные каждый эпизод доигрывали до конца, упирались что есть сил с бундестим и создали много неприятностей голкиперу Мануэлю Нойеру.

Неожиданно слабо сыграла оборона, которая в квалификации ЧЕ-2024 была самой надёжной линией Венгрии. Не обладая игроками высокого уровня, кроме Доминика Собослаи, Марко Росси сместил акцент на командное взаимодействие и преуспел в этом. Прессинг «волшебных мадьяр» нельзя назвать эталонным, но это довольно сильный аргумент, который часто выручал.

В атаке Венгрия вариативна. Команда неплохо играет при владении, создавая угрозы сопернику с помощью проникающих передач. Есть опция у Росси в виде кинжальных фланговых контратак с прострелами в штрафную или смещением вингеров в центр с последующим ударом. Шотландии придётся выдержать мощное давление, поскольку терять «волшебным мадьярам» уже нечего и их устроит только победа.

Шотландию после разгрома в матче с Германией (1:5) списали со счетов, но забыли про характер, присущий «тартановой армии». Где не хватает игровых качеств и индивидуального мастерства, подопечные Стива Кларка берут напором и самоотдачей. Вот и Швейцария, успокоенная после хорошей игры с венграми, явно недооценила соперника.

«Тартановая армия», конечно же, не удивила кружевными комбинациями в атаке, но забила неплохой гол в контратаке и создала пару моментов после розыгрыша стандартов. Ошибки в обороне никуда не делись, а одна и привела к пропущенному мячу, который в очередной раз подтвердил умение Шердана Шакири выполнять дальние удары.

Шотландии и Венгрии нужна победа в 3-м туре. «Волшебные мадьяры» превосходят соперника в плане комбинационной игры, но вряд ли допустят недооценку.

Шотландия под прессингом часто теряется, совершает ошибки, поскольку мало вариантов впереди для развития атаки, но это физически крепкая сборная, и она будет создавать угрозу после розыгрыша угловых. Мы предлагаем сделать ставку на то, что Венгрия не проиграет и тотал будет больше 1.5 мяча за 1.84.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Шотландия — Венгрия 23 июня 2024 года

Последний тур группового этапа не оставляет Венгрии иного выхода, кроме как побеждать в матче с Шотландией. При ином результате «волшебные мадьяры» гарантированно отправляются домой. Игра у подопечных Марко Росси пока не клеится, но «тартановая армия» много ошибается, хотя и отличается самоотдачей. Мы предполагаем, что Венгрия не проиграет и тотал будет больше 1.5 мяча за 1.84.

Ставка: Венгрия не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.84.