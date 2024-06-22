США — Боливия. Берите пример со сборной Германии!

Стартовую игру на домашнем турнире Кубка Америки нужно проводить, как бундестим на Евро-2024.

24 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки США — Боливия. Начало – в 1:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами «звёздно-полосатых»: поставить на победу американцев можно с коэффициентом 1.17. Успех боливийцев оценивается в 16.5. На ничью дают коэффициент 6.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки США — Боливия 24 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра США — Боливия получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют американцы, сыграет коэффициент 1.03. Гол боливийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.54.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки — 2024 США — Боливия (24.06.2024)

Всё готово для начала Кубка Америки. Встреча 1-го тура группового этапа США — Боливия начнётся 24 июня в Арлингтоне. Стартовый свисток раздастся в 1:00 мск.

Интерес к матчу «звёздно-полосатых» огромный, и, судя по всему, на стадионе будет аншлаг. С появлением Лионеля Месси в МЛС интерес к футболу в США заметно вырос, что вполне вписывается в планы подготовки страны к проведению ЧМ-2026.

Для сборной США Кубок Америки является важным этапом в плане становления. Контуры будущей команды, которая сыграет на ЧМ-2026, уже обрели черты, но проблем хватает. Руководство вернулось к кандидатуре Грегга Берхалтера в качестве наставника, и, судя по всему, именно он будет готовить команду к ЧМ-2026.

Костяк команды Берхалтер уже сформировал вокруг талантливых Уэстона Маккенни («Ювентус»), Джованни Рейны («Ноттингем Форест»), Тимоти Веа («Ювентус») и Кристиана Пулишича («Милан»). Тренер предпочитает атакующий стиль с агрессивным прессингом и требует от своих подопечных играть с высокой интенсивностью. Результаты сборной США неоднозначные, но в последних товарищеских матчах есть сдвиги.

После разгромного поражения в матче с Колумбией (1:5) работа Грегга Берхалтера подверглась жёсткой критике. Слишком много было допущено ошибок, но тренер в интервью поддержал команду и объяснил провал повышенными нагрузками перед стартом Кубка Америки. Действительно, в минувшей встрече с Бразилией американцы играли гораздо строже в обороне и удержали ничью — 1:1.

На групповом этапе США сыграют с Уругваем, Боливией и Панамой. На первый взгляд шансы у «звёздно-полосатых» высокие, и если не будет сенсации, то они сумеют выйти в плей-офф.

Боливия — это очень специфическая команда. Дело в том, что страна расположена высоко в горах и разряженный воздух мешает соперникам в выездных встречах. Боливийцы дома создают проблемы фаворитам, но, спускаясь на равнину, чувствуют себя крайне неуютно.

Об этом можно судить по результатам последних товарищеских матчей. Боливийцы в июне 2024-го успели проиграть Мексике (0:1), Эквадору (1:3) и Колумбии (0:3). Конечно, можно списать провал особенностями подготовки к Кубку Америки, но негативная тенденция налицо.

Тренерский штаб сформировал команду из игроков, выступающих в местном чемпионате, дополнив несколькими легионерами. Среди них российскому болельщику хорошо знаком Роберто Фернандес. 24-летний защитник отыграл минувший сезон за калининградскую «Балтику» и был заметной фигурой в обороне.

От американцев ждут яркого старта на домашнем Кубке Америки. Они вполне могут взять пример с команды Юлиана Нагельсмана, которая разгромила Шотландию на Евро-2024. С учётом слабой игры Боливии в последних встречах, мы предлагаем сделать ставку на победу США с форой (-2.5) за 2.41.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки — 2024 США — Боливия 24 июня 2024 года

Нынешнее поколение игроков, которое защищает честь Боливии на Кубке Америки, довольно среднего уровня, если не сказать жёстче. Слабая защита, плохой контроль мяча оставляют минимум шансов боливийцам избежать разгрома. В пользу победы сборной США с разницей в три мяча поддержка болельщиков, мотивация и высокое индивидуальное мастерство. Мы предлагаем сделать ставку на победу «звёздно-полосатых» с форой (-2.5) за 2.41.

Ставка: победа США с форой (-2.5) за 2.41.