Экспресс на Евро-2024: Германия может выдохнуть, Венгрии нельзя проигрывать

Немцы уже решили свою задачу, а «волшебные мадьяры» пока с этим не справились. У них есть последний шанс.

Завершился 2-й тур группового этапа Евро-2024. Пока стали известны лишь три сборные, досрочно получившие путёвки в плей-офф. По шесть очков набрали Германия, Испания и Португалия. И есть только две команды, у которых по-прежнему 0 в графе очков — это Польша и Венгрия. Сегодня пройдут первые две встречи 3-го тура. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.03.

Прогноз на матч Швейцария — Германия

Немцы начали домашний Евро с безоговорочной победы над сборной Шотландии со счётом 5:1. Причём матч с шотландцами показал, что окапываться у собственной штрафной и надеяться на чудо — неподходящая тактика против немцев. Сборная Венгрии во 2-м туре учла ошибки предшественников и начала активно отвечать на атаки более грозного оппонента. Впрочем, подопечные Юлиана Нагельсмана всё равно выиграли со счётом 2:0.

Швейцарцам же ещё придётся побороться. Они идут на втором месте, имея в активе четыре очка и трёхочковый отрыв от ближайшего преследователя. А ближайший преследователь — это сборная Шотландии, с которой во 2-м туре как раз была ничья (1:1). Конечно, подопечные Мурата Якина выиграли в 1-м туре у сборной Венгрии со счётом 3:1 и имеют шесть голов форы перед шотландцами. И всё же лучше не проигрывать немцам.

Мы бы остановились на исходе, при котором обе команды забьют, за 1.75. Подопечные Юлиана Нагельсмана наверняка сыграют в щадящем режиме и будут позволять сопернику чуть больше, чем могли бы. Однако отдавать инициативу никто не станет, ведь при поражении есть перспектива в 1/8 финала сразу попасть на кого-то из группы В, где играют Испания, Италия и Хорватия с Албанией. Ждём футбол примерно равного уровня.

Прогноз на матч Шотландия — Венгрия

Венгрия пока не раскрыла на Евро-2024 свой потенциал. Прогрессирующая под руководством Марко Росси команда за два тура группового этапа не набрала ни одного очка и рассчитывает на выход в плей-офф лишь с третьего места, но его ещё нужно занять. Прямой конкурент — это Шотландия, которая удивительным образом пришла в себя после разгрома в 1-м туре. Венгрия на Евро-2024 проиграла Швейцарии (1:3) и Германии (0:2).

Шотландию после разгрома в матче с Германией (1:5) списали со счетов, но забыли про характер, присущий «тартановой армии». Где не хватает игровых качеств и индивидуального мастерства, подопечные Стива Кларка берут напором и самоотдачей. Именно этих навыков хватило для ничьей со Швейцарией (1:1).

Последний тур группового этапа не оставляет Венгрии иного выхода, кроме как побеждать в матче с Шотландией. При ином результате «волшебные мадьяры» гарантированно отправляются домой. Игра у подопечных Марко Росси пока не клеится, но «тартановая армия» много ошибается, хотя и отличается самоотдачей. Мы предлагаем ставку на «обе забьют и Венгрия не проиграет» за 2.30.

Экспресс на сегодня:

Ставка 1: обе забьют в матче Швейцария — Германия за 1.75.

Ставка 2: Венгрия не проиграет Шотландии и обе забьют за 2.30.

Общий коэффициент: 1.75 Х 2.30 = 4.03.