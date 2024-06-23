Уругвай — Панама. Нуньес и Суарес обеспечат разницу

24 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки Уругвай — Панама. Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами небесно-голубых: поставить на победу уругвайцев можно с коэффициентом 1.31. Успех панамцев оценён в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Уругвай — Панама 24 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Уругвай — Панама получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют уругвайцы, сыграет коэффициент 1.08. Гол панамцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки Уругвай — Панама (24.06.2024)

Вовсю гремит Евро-2024, но время от времени будет от него отвлекать Кубок Америки. 24 июня состоятся две встречи 1-го тура группового этапа турнира. В самой поздней из них померяются силами Уругвай и Панама. Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

У сборной Уругвая выросло очень талантливое поколение, которое способно побороться за медали Кубка Америки —2024. Остаётся с ностальгией вспоминать эпоху Эдинсона Кавани и с удовольствием наблюдать за нынешними небесно-голубыми.

Начался рассвет уругвайцев после назначения на должность главного тренера Марсело Бьелсы. В шести матчах отбора на ЧМ-2026 они потеряли очки во встречах с Эквадором (1:2) и Колумбией (2:2). Удивительно, потому что Аргентину и Бразилию «небесные олимпийцы» уверенно обыграли.

И аргентинцам, и бразильцам забил Дарвин Нуньес. Всего в шести матчах отбора на чемпионат мира он записал на свой счёт шесть голов и две результативные передачи. В последней товарищеской встрече с Мексикой форвард «Ливерпуля» оформил хет-трик. Уругвайцы выиграли со счётом 4:0. Они просто смяли соперника.

На клубном уровне Нуньеса часто подводит реализация, но за сборную он натурально разрывает. Соперникам банально не хватает скорости для того, чтобы поспеть за нападением Уругвая, ритм которому задаёт нападающий «Ливерпуля». Если того требует ситуация, Бьелса разбавляет всё это дело опытом и прекрасным завершением Луиса Суареса.

Тренер не боится идти на риски. Помимо ветерана, на Кубок Америки он вызвал защитников московского «Динамо» и «Краснодара» Николаса Маричала и Лукаса Оласу соответственно, которые на клубном уровне провели не лучший сезон. Во встрече с Мексикой последний сыграл надёжно.

Уругвайцы прекрасно комбинируют, всё время идут вперёд, и всё это при отлично отлаженной Марсело Бьелсой игре в обороне. Аргентинский специалист — настоящий гений. Есть ли у Панамы хоть какие-то шансы в предстоящей встрече? Что-то подсказывает, что нет.

За последние несколько лет качество игры «канальщиков» прилично улучшилось. Благодаря стараниям испанского специалиста Томаса Кристенсена они дошли до финала Золотого кубка, в котором досадно уступили Мексике (0:1). В двух встречах квалификации на ЧМ-2026 сборная победила Гайану (2:0) и Монтсеррат (3:1).

Кроме того, Панама заняла четвёртое место в Лиге наций КОНКАКАФ. В матче за третье место она уступила Ямайке (0:1). Известных футболистов в составе сборной Панамы нет, но Кристенсен так здорово усовершенствовал игру «канальщиков», что они превратились в команду, которая таит угрозу для любого соперника.

Но не для Уругвая. Хорошие результаты и качественная командная игра говорят не в пользу «канальщиков». Это значит, что недооценки со стороны небесно-голубых не будет. На встречи с сильными соперниками они настраиваются даже лучше.

Заключить пари на победу сборной Уругвая в матче с Панамой и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. Все четыре очные встречи небесно-голубые выиграли. Дважды они победили с крупным счётом, и ещё один раз — разгромно.

В странах совершенно разный уровень футбола. И Марсело Бьелса делает эту разницу только существеннее. Его доверие к перспективной молодёжи, а также к ранее получавшим мало игрового времени или вообще не игравшим за сборную футболистам открывает новые возможности.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Уругвай — Панама 24 июня 2024 года

Сборная Уругвая обрела грозный вид при Марсело Бьелсе. Победами во встречах с Аргентиной, Бразилией и Мексикой она показала свой уровень. И на этом вряд ли остановится. Панама — крепкий соперник, но в преддверии грядущего матча это не есть хорошо. Небесно-голубые настроятся как надо и добудут очередную уверенную победу.

Ставка: победа Уругвая и тотал больше 1.5 мяча за 2.15.