Шесть мячей в свои ворота — мало? Нагельсману нужна ротация.

Считаем автоголы на Евро-2024 и верим в Фюллькруга. С чего начнётся 3-й тур?

Вот и пришло время для 3-го тура группового этапа Евро-2024. Каким-то командам повезло досрочно оформить выход в плей-офф, другим же придётся всё решать в последнее мгновенье. От главных ветеранов и звёзд этого турнира мы так и не дождались голов.

Португалия вчера разгромила Турцию со счётом 3:0, но Роналду так и не забил. Хотя бы отметился результативной передачей. Вновь случился автогол – уже шестой на чемпионате Европы.

Бельгия выиграла у Румынии, но Лукаку снова остался без голов. Он так же, как Криштиану, сделал результативную передачу. И, кстати, единственный раз, когда Ромелу отправил мяч в сетку ворот румын, засчитан не был. Это уже третий отменённый гол Лукаку на этом Евро. Печально.

Посмотрим, что сегодня смогут продемонстрировать лидеры сборных Германии, Швейцарии, Венгрии и Шотландии. Предлагаем вам нашу очередную подборку ставок на авторов голов или их отсутствие.

Швейцария — Германия: ничто не спасёт «красных крестоносцев»

Пусть вас не путают мысли, что немцы свою задачу решили и не собираются играть на победу. Так не бывает. Команду нужно поддерживать в тонусе, а в заявке на Евро-2024 собраны сильнейшие футболисты страны. Любой состав, даже с большой ротацией, будет создавать проблемы сопернику.

Но если Нагельсман решится провести изменения в составе на игру с швейцарцами, то место в нападении займёт Фюллькруг. Один из мячей Никлас уже забил на этом чемпионате Европы – в ворота Шотландии, выйдя на замену. На его индивидуальный тотал больше 0.5 мяча в предстоящей встрече предлагают коэффициент 2.80. Воспользуемся.

Есть предчувствие, что Тони Кроос не выйдет в стартовом составе. Вот как раз такому игроку, проделывающему огромный объём работы в каждом из двух матчей, да ещё и возрастному, может потребоваться отдых перед плей-офф.

Шотландия — Венгрия: «автогол» станет лучшим бомбардиром?

Откровенно, у «волшебных мадьяр» призрачные шансы выйти в плей-офф. Команда ничем не удивила и выглядит как переоценённая на этом Евро. Столько лестных слов было сказано в адрес Марко Росси, так замечательно его подопечные прошли квалификацию, но на главном турнире пока не набрали ни одного очка. Автором единственного гола остаётся Варга с передачи Собослаи.

В ключевом матче практически всё зависит от Доминика. Он лидер команды, её лучший игрок, автор единственной результативной передачи на чемпионате Европы за венгров. Можно поставить, что Собослаи забьёт или отдаст голевой пас, за 2.15.

Но в этой игре просматривается «обе забьют». Шотландцы не робкого десятка, что доказали ничьей в матче со Швейцарией. Автором мяча стал Скотт Мактоминей. Коэффициент на его гол в игре с венграми – 4.50. Но шансов, что именно он отличится в предстоящей встрече, мало. Нам больше нравится ставка на автогол с коэффициентом 8.00.

Матч получится предельно напряжённым, все игроки будут на нервах, особенно если кому-то придётся отыгрываться. В такой обстановке допустить ошибку в защите – плёвое дело. К тому же этот Евро-2024 уже увидел шесть автоголов. Седьмой на подходе.

Прогнозы на Евро-2024

Ставка 1: Никлас Фюллькруг забьёт Швейцарии за 2.80.

Ставка 2: Доминик Собослаи забьёт или отдаст голевой пас за 2.15.

Ставка 3: в матче Шотландия – Венгрия будет автогол за 8.00.