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Швейцария — Германия, Шотландия — Венгрия, 23 июня

У Шотландии и Венгрии уже плей-офф. Чего ждать на Евро-2024 сегодня
Владимир Прокофьев
Прогнозы на матчи Евро-2024 23 июня
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Немцы останутся немцами, а букмекеры в спешке двигают коэффициенты.

Девятый игровой день Евро-2024 – провал и невезение. Экспресс Владимира Прокофьева на победы Чехии и Португалии слетел из-за лучшего вратарского выступления на турнире (Мамардашвили), а ставку на гол Лукаку снова похоронил VAR.

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Роналду и Лукаку набирают обороты. Чего ждать на Евро-2024 сегодня

В банке стало 94 060 фишек, впереди последний тур группового этапа.

Напомним правила челленджа:

  • условный банк – 100 000 фишек;
  • номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;
  • прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКА №1

Матч: Швейцария – Германия.

Ставка: П2 за 1.70.

Сумма: 2000 фишек (возможная прибыль – 1400 фишек).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Германия гарантировала себе место в плей-офф, Швейцария с огромной вероятностью – тоже. Формально это встреча за первую строчку в группе и теоретически более слабого соперника в 1/8 финала. Но на деле – много шансов на ротацию составов.

Ставки на подобные матчи всегда опасны и непредсказуемы. Заранее не угадать, что может прийти в голову тренерам. Лучше ориентироваться на стартовые составы за час до игры.

У меня такой возможности нет, поэтому беру чистую победу Германии за 1.70. Обоснование максимально простое:

  • Германия обязана побеждать в каждом матче из-за давления трибун и СМИ;
  • философия Нагельсмана заточена на доминирование при любых обстоятельствах;
  • у немцев звёзды даже в списке запасных.

По логике и здравому смыслу Германия должна побеждать, но из-за минимальной турнирной мотивации не исключаю сюрпризы.

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СТАВКА №2

Матч: Шотландия – Венгрия.

Ставка: ТБ 22.5 фола за 1.67.

Сумма: по 2000 фишек (возможная прибыль – 1200 фишек).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 3-й тур
23 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Шотландия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для Шотландии и Венгрии предстоящий матч – это практически 1/16 финала. Почему не точно? Нет гарантии, что любой выигрыш выведет победителя в следующий раунд + возможна ничья, которая никого не устроит.

Игра может пойти по разным сценариям – быстрый гол, нелепая ошибка или реализованный стандарт способны оказать сильнейшее влияние на рисунок и тактику.

У меня есть уверенность в запредельной самоотдаче и жажде борьбы. Отсюда ставлю на тотал фолов больше 22.5 за скромные 1.67. Не ожидаю чрезмерную грубость, но обилие мелких нарушение и массу стыков – обязательно.

На момент написания прогноза букмекеры давали тотал фолов на отметке 21.5. Статистика матчей в группе А выглядит показательно:

  • Германия – Шотландия, 24 фола;
  • Венгрия – Швейцария, 22 фола;
  • Германия – Венгрия, 22 фола;
  • Шотландия – Швейцария, 22 фола.

Но умные игроки прогрузили этот рынок, перед публикацией тотал поднялся до 22.5, поэтому риск увеличился.

Итого: сделано две ставки на общую сумму 4000 фишек, в банке осталось 90 060 фишек.

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Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

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