У Шотландии и Венгрии уже плей-офф. Чего ждать на Евро-2024 сегодня

Девятый игровой день Евро-2024 – провал и невезение. Экспресс Владимира Прокофьева на победы Чехии и Португалии слетел из-за лучшего вратарского выступления на турнире (Мамардашвили), а ставку на гол Лукаку снова похоронил VAR.
В банке стало 94 060 фишек, впереди последний тур группового этапа.
Напомним правила челленджа:
- условный банк – 100 000 фишек;
- номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;
- прогнозы на все матчи Евро.
СТАВКА №1
Матч: Швейцария – Германия.
Ставка: П2 за 1.70.
Сумма: 2000 фишек (возможная прибыль – 1400 фишек).
Германия гарантировала себе место в плей-офф, Швейцария с огромной вероятностью – тоже. Формально это встреча за первую строчку в группе и теоретически более слабого соперника в 1/8 финала. Но на деле – много шансов на ротацию составов.
Ставки на подобные матчи всегда опасны и непредсказуемы. Заранее не угадать, что может прийти в голову тренерам. Лучше ориентироваться на стартовые составы за час до игры.
У меня такой возможности нет, поэтому беру чистую победу Германии за 1.70. Обоснование максимально простое:
- Германия обязана побеждать в каждом матче из-за давления трибун и СМИ;
- философия Нагельсмана заточена на доминирование при любых обстоятельствах;
- у немцев звёзды даже в списке запасных.
По логике и здравому смыслу Германия должна побеждать, но из-за минимальной турнирной мотивации не исключаю сюрпризы.
СТАВКА №2
Матч: Шотландия – Венгрия.
Ставка: ТБ 22.5 фола за 1.67.
Сумма: по 2000 фишек (возможная прибыль – 1200 фишек).
Для Шотландии и Венгрии предстоящий матч – это практически 1/16 финала. Почему не точно? Нет гарантии, что любой выигрыш выведет победителя в следующий раунд + возможна ничья, которая никого не устроит.
Игра может пойти по разным сценариям – быстрый гол, нелепая ошибка или реализованный стандарт способны оказать сильнейшее влияние на рисунок и тактику.
У меня есть уверенность в запредельной самоотдаче и жажде борьбы. Отсюда ставлю на тотал фолов больше 22.5 за скромные 1.67. Не ожидаю чрезмерную грубость, но обилие мелких нарушение и массу стыков – обязательно.
На момент написания прогноза букмекеры давали тотал фолов на отметке 21.5. Статистика матчей в группе А выглядит показательно:
- Германия – Шотландия, 24 фола;
- Венгрия – Швейцария, 22 фола;
- Германия – Венгрия, 22 фола;
- Шотландия – Швейцария, 22 фола.
Но умные игроки прогрузили этот рынок, перед публикацией тотал поднялся до 22.5, поэтому риск увеличился.
Итого: сделано две ставки на общую сумму 4000 фишек, в банке осталось 90 060 фишек.
Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.
Пишите комментарии:
- мнения о сделанных ставках – топ-3 активных пользователей получат призы по итогам Евро;
- прогнозы на следующий игровой день – их может выбрать автор.