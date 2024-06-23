Албания — Испания. «Красная фурия» не видит преград

24 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Албания — Испания. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Красной фурии»: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.46. Успех албанцев оценён в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Албания — Испания 24 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Албания — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют албанцы, сыграет коэффициент 1.75. Гол испанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Албания — Испания (24.06.2024)

Набирает обороты Евро-2024. 24 июня состоятся две встречи 3-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе померяются силами Албания и Испания. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Албанцы устроили одну из главных сенсаций, зацепившись за ничью с Хорватией (2:2). Местами они смотрелись намного собраннее. Если бы не потрясающая игра Доминика Ливаковича, «орлы» вообще могли бы выиграть. У них было достаточно моментов.

У сборной Албании есть характер и качество. При далеко не самом звёздном составе она способна показывать приятную глазу игру и удивлять. Силвиньо поставил хороший контратакующий футбол. Опасные прострелы с флангов и разрезающие передачи — всё это у его подопечных есть.

Нет у албанцев только надёжного голкипера и достаточной крепости в защите. Они пропустили по два мяча во встречах с Италией и Хорватией, которые на Евро-2024 показывают, мягко говоря, невзрачную игру. Сказывается разница в классе.

«Орлы» изначально виделись главными аутсайдерами группы. От них были минимальные ожидания. Гол итальянцам, а также ничья с хорватами — это для албанцев уже прыжок выше головы. Они воодушевлены, но хватит ли вдохновения на совершение ещё одной, самой громкой сенсации?

Сборная Испании разгромила Хорватию (3:0) и победила Италию (1:0). По счёту не скажешь, что «Красная фурия» уверенно обыграла «лазурную команду», но на деле она забрала матч в одну калитку. Только чудом не забила больше.

Если бы не Джанлуиджи Доннарумма, итальянцы проиграли бы разгромно. Луис де ла Фуэнте остался доволен выступлением своих подопечных и похвалил их. Тренер вспомнил свои недавние слова, что футболисты сборной никогда не устают играть и побеждать.

При де ла Фуэнте сборная Испании вышла на совершенно новый уровень. Раскрылись её лучшие качества. Специалист умело управляет ресурсами. Он предоставляет шансы всем, кого считает перспективным, и получает отменные дивиденды. У сборной нет ни одного бросающегося в глаза недостатка.

Испанцы выиграли Лигу наций и уже гарантировали себе выход в плей-офф Евро-2024. Даже если де ла Фуэнте прибегнет к ротации и выделит время редко играющим футболистам, у «Красной фурии» есть все шансы уверенно победить албанцев.

Поставить на победу испанцев с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Де ла Фуэнте не только замечательный стратег, но и восхитительный мотиватор. Его подопечные заряжены мечтой — выиграть всё.

Дебютировавший за «Красную фурию» защитник Марк Кукурелья признался, что победы помогают ему и другим впервые вызванным в национальную команду футболистам обрести уверенность. Он обозначил цель сборной. Она заключается в том, чтобы выиграть все матчи.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Албания — Испания 24 июня 2024 года

Сборная Албании не робкого десятка. Это точно. Однако уровень у неё далеко не такой, как у Испании. «Красная фурия» влюбляет в свою игру. Она доминирует во всём и обыгрывает всех без разбору. С отлаженной де ла Фуэнте системой приходится считаться.

Ставка: победа Испании с форой (-1.5) мяча за 2.20.