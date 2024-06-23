Хорватия — Италия. Доннарумма вспомнил Евро-2020

24 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Хорватия — Италия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «лазурной команде»: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 2.47. Успех хорватов оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Хорватия — Италия 24 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Хорватия — Италия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хорваты, сыграет коэффициент 1.36. Гол итальянцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Хорватия — Италия (24.06.2024)

Набирает обороты Евро-2024. 24 июня состоятся две встречи 3-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге померяются силами Хорватия и Италия. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Дела сборной Хорватии обстоят максимально скверно. Она уступила Испании (0:3) и на последних минутах потеряла очки с Албанией (2:2). Подопечные Златко Далича рискуют впервые за долгое время не выйти в плей-офф крупного турнира. Невезение?

Во встрече с испанцами «пламенные» упустили ряд возможностей отличиться, а в игре с албанцами они недостаточно хорошо оборонялись и допускали много ошибок. Одна из них, совершённая Лукой Модричем при попытке развить атаку, чуть не привела к поражению. Албанцы убежали четыре в три. Не выручи тогда Доминик Ливакович, игра могла бы развиваться совсем по другому сценарию.

Как бы грустно ни было и не хотелось это признавать, обладатель «Золотого мяча» стареет. Модрич по-прежнему ведёт за собой команду, является очень важной её частью, но уже не тащит как раньше. Впрочем, не только он. В игре других многолетних ведущих игроков сборной наблюдается регресс.

Молодёжь у Хорватии хорошая, но не выдающаяся. Даже близких по уровню созидания и классу к Луке Модричу юных игроков у Златко Далича в подспорье нет. Всё ведёт к тому, что в предстоящем матче «шашечные» проиграют, а впоследствии покинут турнир.

Сборная Италии не показывает футбола экстра-класса, но после назначения Лучано Спаллетти с игрой на результат у неё дела пошли повеселее. «Лазурная команда» одержала волевую победу во встрече с Албанией (2:1) и с минимальной разницей в счёте уступила Испании (0:1).

«Красной фурии» подопечные Спаллетти вполне могли проиграть крупнее. Испанцы были лучше во всех аспектах. У Италии показал уровень и характер разве что Джанлуиджи Доннарумма. Несколько раз он по-настоящему выручил.

Лучано Спаллетти отметил в игре своей команды пассивность. Он считает вялость основной причиной поражения. В какой-то степени он прав. Будь другая самоотдача, «лазурная команда» навязала бы Испании борьбу. Хватило ли бы этого для избежания поражения? Это уже другой вопрос.

Для выхода в плей-офф итальянцам достаточно не проиграть Хорватии. Джанлуиджи Доннарумма может стать героем национальной команды. Он поймал кураж. Возможно, на вратаря так повлияла новость, что «ПСЖ» приобрёл у «Краснодара» Матвея Сафонова.

Конкуренция всегда оказывала на Доннарумму положительное влияние. Заключить пари на то, что сыграет ТМ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Шесть из семи последних очных встреч закончились именно так. Ещё в одной команды на двоих забили три мяча.

Италия всегда славилась шикарной обороной. Да и Златко Далич предпочитает отталкиваться от футбола вторым номером. Думается, игра будет идти до гола, а затем ведущая в счёте команда начнёт сушить. Обе сборные хорошо это умеют.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Хорватия — Италия 24 июня 2024 года

Встреча имеет большое значение. На кону стоит путёвка в плей-офф. Сборные выступят с предельной концентрацией и осторожностью. История очных встреч и манера команд демонстрировать оборонительный футбол укрепляют уверенность в том, что забитых мячей будет немного.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.