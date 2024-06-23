Колумбия — Парагвай. Кордоба и Карраскаль застигнут врасплох Бальбуэну

25 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки Колумбия — Парагвай. Начало – в 1:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами «кофейщиков»: поставить на победу колумбийцев можно с коэффициентом 1.65. Успех парагвайцев оценивается в 5.60. На ничью дают коэффициент 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Колумбия — Парагвай 25 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Колумбия — Парагвай не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют колумбийцы, сыграет коэффициент 1.18. Гол парагвайцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.18.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки — 2024 Колумбия — Парагвай (25.06.2024)

Набирает обороты долгожданный Кубок Америки. Лионель Месси уже сыграл свой матч, установив высокую планку индивидуального мастерства, к которой все должны стремиться. Встреча 1-го тура группового этапа Колумбия — Парагвай начнётся 25 июня в Хьюстоне. Стартовый свисток раздастся в 1:00 мск.

Колумбия в преддверии Кубка Америки переживает ренессанс. Провальный отбор на ЧМ-2022 поставил сборную перед простым фактом — нужны реформы. Первым делом «кофейщикам» нашли нового главного тренера. Кандидатура аргентинца Нестора Лоренсо устроила всех.

Лоренсо сразу взялся за обновление состава и пригласил несколько талантливых игроков, которые быстро адаптировались в сборной. Но есть у главного тренера неприкасаемый авторитет — это опытнейший Хамес Родригес, известный по выступлениям за мадридский «Реал». Несмотря на серьёзную травму, от последствий которой полузащитник восстановился относительно недавно, он получил твёрдое место в основе.

Создав сильную команду, Лоренсо сразу отчитался перед работодателями, показав феноменальный результат — в 19 матчах под его управлением ни одного поражения! Кроме того, «кофейщики» отметились рядом громких побед в играх с Испанией (1:0), Бразилией (2:1) и США (5:1). Вполне закономерно, что Колумбия считается фаворитом не только матча, но и турнира.

В составе «кофейщиков» есть знакомые болельщикам РПЛ имена: нападающий «Краснодара» Джон Кордоба и Хорхе Карраскаль из «Динамо». Если форвард считается игроком основы, то шанс представителя московского клуба заявить о себе — выжимать максимум из редких выходов на замену.

Игра Парагвая в последнее время навевает тоску на болельщиков. Даниэль Оскар Гарнеро предпочитает оборонительный стиль, в котором даже форварды отрабатывают в защите, поэтому у них не остаётся сил на создание опасных моментов.

Достаточно сказать, что только одна из последних 10 игр парагвайцев с учётом всех соревнований заканчивалась тоталом больше 2.5 мяча.

Индивидуально сильные игроки в сборной, безусловно, есть, но концепция не позволяет использовать по максимуму их созидательный потенциал. Кстати, в обороне Парагвая одна из ведущих ролей у Фабиана Бальбуэны из московского «Динамо». Часто 32-летний игрок выполняет роль вожака и капитана команды.

У «кофейщиков» сбалансированный состав, в котором есть лидеры в каждой из линий. Индивидуальное мастерство колумбийцев заметно превосходит соперника, который сделает акцент на эшелонированную оборону. Таланта Хамеса Родригеса и Джона Кордобы должно хватить для победы, но разгром маловероятен. Мы предлагаем сделать ставку на победу Колумбии и тотал меньше 3.5 за 2.11.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Колумбия — Парагвай 25 июня 2024 года

Парагвай уповает исключительно на оборону, рассчитывая в атаке на шальной удар или реализацию стандартного положения. Давление команд среднего уровня, которые не отличаются изобретательностью, сборная ещё может выдержать, а с креативными игроками колумбийцев, весьма вероятно, будут проблемы. Мы предлагаем сделать ставку на победу «кофейщиков» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.11.

Ставка: победа Колумбии и тотал меньше 3.5 мяча за 2.11.