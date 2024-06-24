Франция — Польша. Без Мбаппе жизнь не та

25 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Франция — Польша, группа D. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Прежде чем сделать собственный прогноз на исход противостояния, попробуем разобраться в котировках, которые предлагают букмекеры.

Что ждут букмекеры от матча ЧЕ-2024 Франция — Польша 25 июня

Вряд ли кто-то удивится, если я скажу, что букмекеры считают сборную Франции безоговорочным фаворитом предстоящего матча со сборной Польши. Сделать ставку на её победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32, вероятность переваливает за 75%. Успех же Польши оценивается коэффициентом 11.00 (около 9% вероятности), а ничья на табло по итогам 90 минут — коэффициентом 5.80 (16% вероятности).

Наиболее вероятной разницей в счёте может быть один гол, считают эксперты. Поставить на победу французов с форой (-1) можно за 1.43 (70% вероятности), а на победу с форой (-2) — за 2.40 (приблизительно 42%). В последний раз команды встречались друг с другом в конце 2022 года, в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Тогда победу со счётом 3:1 одержали французы. Теперь такой счёт оценивается коэффициентом 11.00.

Самый вероятный счёт, по оценкам аналитиков, должен быть 2:0 в пользу сборной Франции. Коэффициент составляет 6.20, то есть в среднем около 16% вероятности. Как вы уже поняли, в гол поляков не сильно верят и предлагают на него коэффициент 1.85 (54% вероятности). В то же время хотя бы один гол французской команды доступен в линии букмекеров с коэффициентом 1.06. Вероятность стремится к 100%, и это логично.

Самым вероятным автором гола в предстоящем матче может стать Килиан Мбаппе, поставить на его точный удар можно с коэффициентом 1.70 — почти 60% вероятности. При условии, конечно, что новоиспечённый форвард мадридского «Реала» появится на поле. Об этом чуть позже. Гол его нынешнего партнёра по сборной и будущего соперника по Ла Лиге Антуана Гризманна доступен с коэффициентом 2.60 (почти 40%). Причём неважно, с игры или с пенальти он будет забит.

На случай, если сборная Польши наиграет-таки на забитый мяч, у букмекеров тоже есть котировки. Больше всего они верят в Роберта Левандовского, который пока провёл всего 30 минут на поле на этом Евро. Результативный удар нападающего «Барселоны» награждён коэффициентом 3.50. Поставить на гол Кшиштофа Пёнтека, выступающего в турецком «Башакшехире», можно за 5.00. Хотя Пёнтек уже забивал.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Европы Франция — Польша (25.06.2024)

Сборная Франции скатала скучные нули со сборной Нидерландов во 2-м туре. Несмотря на то что у одного только Антуана Гризманна было больше моментов, чем у всех нидерландцев вместе взятых, французы совсем не впечатлили в атаке. Из 16 ударов по воротам в створ пришлись только три. Впрочем, как и в матче 1-го тура со сборной Австрии, где единственный мяч — автогол австрийского защитника. Здесь 14 ударов и три в створ.

При этом травма Килиана Мбаппе только усугубляет ситуацию. Форвард получил перелом носа в матче с австрийцами, покинул поле и против нидерландцев уже не вышел. Конечно, игроку мадридского «Реала» гораздо лучше, он почти привык к специальной защитной маске, по словам Дидье Дешама. Главный тренер французской национальной команды также не исключил его появления против Польши.

Кроме того, Мбаппе принял участие в нестандартном товарищеском матче с молодёжным составом «Падерборна» и отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Точно хватит, чтобы вернуть себе тонус. Однако вряд ли хватит, чтобы начать забивать много и регулярно. С учётом также того, что даже с Килианом французы блëклые и неосновательные в атаке, много голов от них не ждём и в этот раз.

Дела у сборной Польши куда хуже. Во-первых, она уже вылетела с чемпионата Европы, не набрав ни одного очка за два тура. Отставание от идущей третьей сборной Австрии составляет три очка при поражении в очной встрече со счётом 1:3. Группа, конечно, полякам сразу досталась очень крепкая, но всё равно это фиаско. Звёздный Роберт Левандовски в запасе, а команда забила дважды при пяти пропущенных.

Не добавляют оптимизма и околофутбольные происшествия. То берлинская полиция применяет грубую силу к вступившим в конфликт полякам, то польский фанат серьёзно пострадает, упав с трибуны во время одного из матчей Евро. Не забываем, что всё это на фоне досрочной потери шансов на плей-офф. Иными словами — сборной Польши уже не до футбола на этом турнире.

Главный тренер Михал Пробеж, разумеется, пообещал играть со сборной Франции в предстоящем матче сильнейшим составом. Только вот против его подопечных будет мотивация. Дело в том, что французы находятся лишь на второй позиции в турнирной таблице группы D. У сборной Нидерландов в активе тоже четыре очка, но лучше дополнительные показатели, а сборная Австрии уступает всего одно очко.

Может быть и такое, что команда Дидье Дешама займёт третье место. В плей-офф даже так, вероятно, квалифицируется, однако попадёт на какого-нибудь фаворита. Победа же над поляками решит сразу две проблемы — место в топ-2 квартета и уверенность перед 1/8 финала. Так что лучше выиграть. А при таких раскладах имеет смысл ожидать комбинированный исход: тотал меньше 3.5 мяча и победа Франции.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча и Франция победит за 2.18.