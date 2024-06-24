«Красная фурия» не видит соперников, «шашечные» выйдут на поле с надеждой на плей-офф.

Экспресс на Евро-2024: Испания прёт напролом, у Хорватии всё ещё есть шанс

Совсем мало времени остаётся до плей-офф Евро-2024. Группа А уже завершила все матчи. По итогам Германия и Швейцария добыли путёвки в плей-офф с первой и второй строчки, а Венгрия заняла третье место. Сегодня окончательно прояснится картина в группе В. Испания досрочно отобралась в плей-офф, а с остальными сборными пока не всё понятно. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.32.

Прогноз на матч Албания — Испания

Албанцы устроили одну из сенсаций, зацепившись за ничью с Хорватией (2:2). Местами они смотрелись намного собраннее. У них было достаточно моментов, чтобы одержать победу. У сборной Албании есть характер. При далеко не самом звёздном составе она способна показывать приятную глазу игру и удивлять. Силвиньо поставил хороший контратакующий футбол.

Сборная Испании разгромила Хорватию (3:0) и победила Италию (1:0). По счёту не скажешь, что «Красная фурия» уверенно обыграла «лазурную команду», но на деле она забрала матч в одну калитку. Только чудом не забила больше. Если бы не Джанлуиджи Доннарумма, итальянцы проиграли бы разгромно. Луис де ла Фуэнте остался доволен выступлением своих подопечных и похвалил их.

Сборная Албании не робкого десятка. Это точно. Однако уровень у неё далеко не такой, как у Испании. «Красная фурия» влюбляет в свою игру. Она доминирует во всём и обыгрывает всех без разбору. С отлаженной де ла Фуэнте системой приходится считаться. Предлагаем ставку на победу Испании с форой (-1.5) за 2.30.

Прогноз на матч Хорватия — Италия

Дела сборной Хорватии обстоят максимально скверно. Она уступила Испании (0:3) и на последних минутах потеряла очки с Албанией (2:2). Подопечные Златко Далича рискуют впервые за долгое время не выйти в плей-офф крупного турнира. Невезение? Во встрече с испанцами «пламенные» упустили ряд возможностей отличиться, а в игре с албанцами они недостаточно хорошо оборонялись и допускали много ошибок. Пора бы взять себя в руки.

Сборная Италии не показывает футбола экстра-класса, но после назначения Лучано Спаллетти с игрой на результат у неё дела пошли повеселее. «Лазурная команда» одержала волевую победу во встрече с Албанией (2:1) и с минимальной разницей в счёте уступила Испании (0:1). Для выхода в плей-офф итальянцам достаточно не проиграть Хорватии. Джанлуиджи Доннарумма может стать героем национальной команды. Он поймал кураж.

Встреча имеет большое значение. На кону стоит путёвка в плей-офф. Сборные выступят с предельной концентрацией и осторожностью. История очных встреч и манера команд демонстрировать оборонительный футбол укрепляют уверенность в том, что забитых мячей будет немного. Ставки на тотал меньше 2.5 мяча принимают за 1.88.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа Испании с форой (-1.5) в матче с Албанией за 2.30.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в игре Хорватия — Италия за 1.88.

Общий коэффициент: 2.30 Х 1.88 = 4.32.