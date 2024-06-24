«Флорида» — «Эдмонтон», седьмой матч. Исторический камбэк!

82 года в НХЛ не было такого, чтобы совершившая камбэк с 0-3 команда выиграла серию.

25 июня состоится седьмой матч финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Эдмонтон». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Пантерз» можно с коэффициентом 2.41, а шансы «Ойлерз» оценили в 2.50. Ничья в основное время доступна за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Эдмонтон» 25 июня 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Флорида» — «Эдмонтон» не получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.30, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.63. Ставки на победу «Ойлерз» с учётом ОТ принимают за 1.94. Шансы «Пантерз» выиграть матч оценили в 1.89.

Анализ и прогноз на седьмой матч серии «Эдмонтон» — «Флорида» (25.06.2024)

Сезон в НХЛ подошёл к развязке. Всё, больше никаких вариантов — 25 июня в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ мы узнаем обладателя Кубка Стэнли. «Флорида» будет принимать на «Амерант Банк Арена» «Эдмонтон». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

Крах всех надежд — так можно назвать ситуацию с «Флоридой». Ведя в финальной серии со счётом 3-0 и практически держа в руках Кубок Стэнли, «Пантерз» не выдержали психологического давления и рассыпались. Только этим можно объяснить тот факт, что они уступили в трёх матчах подряд и позволили «Эдмонтону» перехватить инициативу и сравнять счёт в серии.

Второй момент, на который необходимо обратить внимание, это спад физических кондиций у «пантер». Они по прежнему неплохо ведут силовую борьбу, но в скорости заметно уступают сопернику. Таким образом, подопечные Пола Мориса потеряли плотность в защите и пропустили за последние три встречи аж 18 шайб. Для надёжной обороны «Флориды» такие результаты сродни провалу.

Что касается голкипера «Пантерз» Сергея Бобровского, то он не заслужил жёсткой критики. Три матча серии он провёл достойно и на высоком уровне, но остаться в стороне от падения команды не сумел. Россиянин не допускает каких-то вызывающе грубых ошибок, но давшая трещину оборона оставляет его один на один с сильнейшим, без преувеличения, нападением лиги.

Находясь на краю пропасти и проигрывая серию 0-3, «Эдмонтон» пошёл ва-банк, перестроил схему и не прогадал. Тренерский штаб нашёл наконец-то слабое место в защите соперника, и у «Ойлерз» на полную мощность заработало звёздное нападение.

В минувшей встрече «Эдмонтон» сразу захватил инициативу и планомерно давил на «Флориду», а у вынужденных много времени проводить в прессинге «пантер» не хватило сил на контратаки. «Ойлерз» были мобильней, настойчивей и уверенней в своих силах, поэтому вполне заслуженно победили со счётом 5:1.

Прекрасно иллюстрирует закат «Флориды» третий гол, который забили «нефтяники». Нападающий «Ойлерз» Зак Хайман ускользнул от двух защитников соперника, словно скоростной болид, и разобрался с Сергеем Бобровским.

Тем не менее главный тренер «Флориды» Пол Морис сохраняет оптимизм. Он сообщил в интервью, что уже есть план на седьмую игру и его подопечные воодушевлены этим фактом. К сожалению, наставник «пантер» не рассказал, почему раньше не сделал подобный и давно напрашивающийся ход.

Уровень воодушевления, который царит у «Ойлерз», сложно передать словами, ведь они стали первыми за 79 лет, кто отыгрался в финальной серии плей-офф со счёта 0-3. Поэтому у команды всё получается на льду: проходят сложные комбинации, великолепно играет спецбригада по нейтрализации большинства и не только лидеры забрасывают шайбы.

Вот и в минувшей встрече Коннор Макдэвид не набрал ни одного очка по системе «гол+пас», но «Флориде» от этого легче не стало. Уоррен Фёгеле, Зак Хайман и Адам Хенрик оказывались на острие атаки и чётко реализовали свои моменты. А вот у «Пантерз», кроме Александра Баркова, и выделить некого. Разве что Дмитрий Куликов набрал первое очко в этом плей-офф, сделав результативную передачу своему капитану.

«Флорида» выглядит опустошённой. Помимо психологической неуверенности, команда не выдерживает конкуренцию в скорости. Нападение «пантер» беззубо действует в большинстве и в равных составах. В свою очередь, «Эдмонтон» поймал кураж. «Нефтяники» уже герои, которые отыгрались с 0-3 в серии. Предлагаем сделать ставку на победу «Ойлерз» с учётом овертайма за 1.94.

Добавим, что камбэк, который был совершён 79 лет назад, всё равно привёл к поражению команды, которая пошла на подвиг. А вот 82 года назад «Торонто» совершил камбэк с 0-3 и в итоге выиграл серию. У «Эдмонтона» есть шанс повторить это событие.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Эдмонтон» 25 июня 2024 года

«Пантерз» упустили значительное преимущество в серии, поддавшись на уловку соперника, вытащившего их в открытый хоккей. Уступив в трёх последних матчах, они потеряли уверенность в своих силах. Кроме психологического надлома, у «Флориды» возникли явные проблемы с физической формой. «Эдмонтон» просто наслаждается моментом: у команды всё получается и идёт игра. «Ойлерз» заслужили Кубок Стэнли за волю к победе!

Ставка: победа «Эдмонтона» с учётом овертайма за 1.94.