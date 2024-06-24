Голы на Евро-2024: Уильямс набивает цену, Ковачич и Модрич рассчитывают на чудо

Спрос на Нико растёт параллельно с его классными выступлениями в сборной. «Шашечные» ещё верят в ветеранов.

Подошёл к развязке групповой этап Евро-2024. На сегодня запланированы две встречи 3-го тура. Нервы напряжены до предела, поскольку три команды претендуют на выход в плей-офф из группы В, а Испания уже квалифицировалась в следующий этап.

Вчера был скучный, но в то же время невероятный игровой день. В группе А завершился 3-й тур, по итогам которого Германия вышла в плей-офф с первого места, Швейцария заняла вторую строчку, а Венгрия — третью. Шотландцы оказались последними.

Немцы проигрывали по ходу матча швейцарцам, но благодаря удачной замене, после которой вышел на поле Фюллькруг, всё изменилось. Никлас сравнял счёт — 1:1. Сыграл коэффициент 2.80 на его гол.

Венгрия и Шотландия не могли выявить победителя. Судья добавил 10 минут, и уже по истечении даже этого времени «волшебные мадьяры» забили победный мяч. Его автором стал Чобот.

Представляем вашему вниманию наши прогнозы на возможных авторов голов на матчи, которые пройдут сегодня.

Хорватия — Италия: Ковачич и Модрич в центре внимания

Игра, как говорится, на три результата. Хотя фаворитом признают Италию, но подопечные Лучано Спаллетти пока не заслужили подобный статус. Их игра далека от идеала: много ошибок, особенно в обороне. У Хорватии определённо будет шанс. «Скуадра адзурра» в каждом матче на Евро-2024 пропустила, а «шашечные» неплохо играют в атакующей фазе.

В сборной Хорватии выделим Ковачича. Полузащитник «Ман Сити» активно провёл два матча, постоянно подключаясь к атакам. Судя по всему, это задание тренерского штаба, а не личная инициатива футболиста. При этом Матео ориентирован на завершение атаки, а не на передачу — он нанёс уже семь ударов и входит в двадцатку лучших игроков на турнире по этому показателю.

Ковачич является системообразующим игроком для схемы главного тренера Хорватии и наверняка появится в стартовом составе. Если в «Ман Сити» полузащитник больше занят оборонительной работой, то в сборной Златко Далич предоставляет гораздо больше свободы.

Для нестабильной обороны Италии подключения хавбека могут быть неприятным сюрпризом, а сила и точность его удара известны давно. Весьма вероятно, что именно его точный удар станет решающим. Поставить на индивидуальный тотал Ковачича больше 0.5 мяча можно за 15.0.

Кроме того, не сказал своего веского слова Лука Модрич, который ведёт игру хорватов, и его обостряющие передачи часто приводят к забитым мячам. Можно поставить, что Модрич забьёт или сделает голевую передачу, за 3.20.

Албания — Испания: молодёжь ведёт «Красную фурию» к успеху

Испания уже гарантировала себе выход в плей-офф, причём с первого места. Возникает вопрос, какой состав выберет на игру главный тренер. Турнирная стратегия диктует наставнику «Красной фурии» вполне напрашивающийся шаг — дать передышку некоторым лидерам, но, судя по информации из источников, для Нико Уильямса будет сделано исключение.

Дело в том, что нападающий «Атлетика» стал важной деталью командного механизма Испании, и поэтому Луис де ла Фуэнте должен выпустить его на поле с первых минут матча. Сделать ставку на гол Нико Уильямса можно за 3.60.

Конечно, более вероятным смотрится гол Альваро Мораты, но опытный нападающий может начать игру в запасе, а то и вовсе не выйти на поле. Гол форварда мадридского «Атлетико» оценивается коэффициентом 2.20.

Оборона «Красной фурии» на Евро-2024 не даёт повода усомниться в своей надёжности. Пока у неё ни одного пропущенного мяча на турнире — только у Франции такой же результат. Перед нападением Албании будет поставлена очень сложная задача.

Пока Албания забила три мяча на Евро-2024. Голами отметились Недим Байрами, Клаус Гясула и Казим Лячи. Отсутствие ярко выраженного бомбардира в сборной стало заметно уже в квалификации ЧЕ-2024. Поэтому забить в матче с Испанией может любой исполнитель из линии атаки.

Таким образом, в этом матче наиболее вероятной выглядит ставка на гол молодого лидера «Красной фурии» Нико Уильямса.

Прогнозы на Евро-2024

Ставка 1: Матео Ковачич забьёт в матче Хорватия — Италия за 15.0.

Ставка 2: Лука Модрич забьёт или сделает голевой пас за 3.20.

Ставка 3: Нико Уильямс забьёт в игре Албания — Испания за 3.60.