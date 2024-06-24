Бразилия — Коста-Рика. Винисиус и Эндрик ищут свою игру

Бразильцы — фавориты, но к качеству их игры и результатам есть вопросы. Им надо прибавлять.

25 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки Бразилия — Коста-Рика. Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами жёлто-зелёных: поставить на победу бразильцев можно с коэффициентом 1.10. Успех костариканцев оценён в 19.0. Ставки на ничью принимаются за 8.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Бразилия — Коста-Рика 25 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Бразилия — Коста-Рика получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют бразильцы, сыграет коэффициент 1.03. Гол костариканцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.37.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки Бразилия — Коста-Рика (25.06.2024)

Вовсю гремит Евро-2024, но время от времени будет от него отвлекать Кубок Америки. 25 июня состоится встреча, которая завершит программу 1-го тура группового этапа турнира. В Лос-Анджелесе встретятся Бразилия и Коста-Рика. Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

К Кубку Америки сборная Бразилии подходит не в лучшем состоянии. У неё немало важных кадровых потерь. Несмотря на улучшающиеся темпы восстановления от травмы, Неймар пропустит турнир. Придётся делать разницу Винисиусу Жуниору и Родриго Гоэсу.

Нападающие мадридского «Реала» провели отличный сезон на клубном уровне. Они выиграли Лигу чемпионов, Примеру и Суперкубок Испании. Винисиус забил много важных голов. Наравне с Джудом Беллингемом, он видится главным претендентом на получение «Золотого мяча». Главное — не ударить лицом в грязь на Кубке Америки.

Пока что у жёлто-зелёных нет серьёзных поводов для беспокойства. На сборах перед Кубком Америки они сыграли вничью с Испанией (3:3) и США (1:1), а победили Англию (1:0) и Мексику (3:2). В трёх из этих матчей забил Эндрик, которому пророчат большое будущее.

Эндрик расцветает, беря пример с Винисиуса и Родриго. Между футболистами уже есть игровая «химия», хотя за мадридский «Реал» вундеркинд в следующем сезоне выступит впервые. Мексиканцам он забил породистый победный гол. Футболист переправил мяч головой после подачи Винисиуса.

В игре Бразилии есть недочёты. Она потеряла много очков в квалификации на ЧМ-2026 и в целом довольно невзрачна при Доривале Жуниоре. И тем не менее жёлто-зелёные очень сильны. Винисиус, Родриго, Эндрик и другие футболисты сборной могут вытащить на индивидуальном мастерстве.

Сборной Коста-Рики такая опция недоступна. У неё есть молодые перспективные игроки, но они нестабильны и зависимы от условий. Результативный нападающий Манфред Угальде после перехода в московский «Спартак» сильно сбавил.

В 16 встречах в составе «народной команды» Манфред Угальде забил всего лишь один гол. У костариканцев в принципе результативность скромненькая. Много они забивают только во встречах с явными аутсайдерами.

К проблемам с построением атак добавляется ослабление вратарской позиции Коста-Рики. Раньше опыт и потрясающая игра Кейлора Наваса оказывали услугу национальной команде. Увы, его время ушло, а равноценной замены нет.

Костариканцы выиграли только 6 из 17 последних матчей, включая товарищеские. Также было две ничьих. В пяти из этих игр сборная Коста-Рики пропустила больше трёх мячей, хотя бóльшая часть соперников была невысокого уровня.

Заключить пари на победу бразильцев и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. Иногда костариканцы умеют показывать зубы. Недавно они зацепились за ничью с Уругваем (0:0), да и Аргентине они не проиграли разгромно.

Костариканцы являются не самым удобным соперником для бразильцев. Жёлто-зелёные выиграли все три последние очные встречи, но ни одна из них не получилась результативной. Есть предпосылки, что и в этот раз сыграет низ по голам.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Бразилия — Коста-Рика 25 июня 2024 года

Сборная Бразилии — явный фаворит. У неё превосходство во всех аспектах. Если бы у жёлто-зелёных был более качественно отлаженный рисунок футбола, они наверняка уверенно победили бы Коста-Рику, у которой наблюдается ряд пробелов. Только наличие силы воли может помочь им избежать разгрома.

Ставка: победа Бразилии и тотал меньше 3.5 мяча за 2.14.