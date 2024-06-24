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Евро-2024: Албания – Испания, Хорватия – Италия, 24 июня прогнозы на чемпионат Европы по футболу

Испания заснёт, Спаллетти сыграет в шахматы. Чего ждать на Евро-2024 сегодня
Владимир Прокофьев
Прогнозы на матчи Евро-2024 24 июня
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Испания расслабится и даст шанс Албании.

10-й игровой день Евро-2024 привел к минимальному минусу. Ординар Владимира Прокофьева на победу Германию не доехал, а ставка ТБ 22.5 фола в матче Шотландия – Венгрия зашла с запасом.

Прогнозы Владимира на матчи 23 июня:
У Шотландии и Венгрии уже плей-офф. Чего ждать на Евро-2024 сегодня
У Шотландии и Венгрии уже плей-офф. Чего ждать на Евро-2024 сегодня

В банке стало 93 400 фишек, сыграно более половины матчей (26 из 51), повысим ставки.

Напомним правила челленджа:

  • условный банк – 100 000 фишек;
  • номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;
  • прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКА №1

Матч: Албания – Испания.

Ставка: гол Албании за 1.82.

Сумма: 3000 фишек (возможная прибыль – 2460 фишек).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Албания
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Испания за два тура группы В одолела Италию с Хорватией и решила все турнирные задачи на данном этапе. Команда Луиса де ла Фуэнте не просто гарантировала себе участие в плей-офф, а вышла в 1/8 финала с первого места.

Смысла выпускать основу нет – лучше избежать травм и дать возможность проявить себя резервистам. Запас у Испании один из сильнейших в Европе, но всё же так Албании будет чуточку проще.

Мне нравится ставка на гол номинальных хозяев – коэффициент 1.82 выглядит привлекательно. Албания может выиграть, скатать результативную ничью или получить условные 1:4, но забить должна.

Почему? Турнирные расклады обязывают атаковать. У Албании одно очко, и только победа позволяет выйти в плей-офф. Коллектив Силвиньо достойно смотрится впереди – гол с Италией и два мяча с Хорватией.

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В предстоящей встрече албанцы не будут играть на нули и отсиживаться в обороне, поэтому шансы на их результативное действие только возрастают. Если испанцы выйдут резервным составом, коэффициент на выбранную ставку точно просядет.

СТАВКА №2

Матч: Хорватия – Италия.

Ставка: ТМ 9.5 угловых за 1.78.

Сумма: 3000 фишек (возможная прибыль – 2340 фишек).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 3-й тур
24 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Хорватия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Хорватия – одно из главных разочарований Евро по итогам двух туров. После разгромного поражения от Испанцев Модрич с партнерами не смогли удержать победу в матче с Албанией.

Италия выглядела лучше – ту же Албанию дожала, а испанцам уступила с минимальным счетом. Теперь команду Спаллетти устроит ничья, а у Далича нет вариантов – придётся играть на победу.

Брать основной исход считаю рискованным, многое зависит от первого гола. Нашёл перспективную ставку в статистике – тотал угловых меньше 9.5 за 1.78.

Прошлые встречи в группе однозначно намекают:

  • Испания – Хорватия, пять угловых;
  • Италия – Албания, восемь угловых;
  • Хорватия – Албания, четыре угловых;
  • Испания – Италия, семь угловых.

Обе команды не склонны к массированным атакам и бесконечным навесам с флангов. Стилистически Хорватия и Италия нацелены на комбинационный футбол в центральной оси – пусть и со своими различиями.

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Если обойдется без сюрпризов, много корнеров мы не увидим.

Итого: сделано две ставки на общую сумму 6000 фишек, в банке осталось 87 400 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

Пишите в комментариях:

  • мнения о сделанных ставках – топ-3 активных пользователей получат призы по итогам Евро;
  • прогнозы на следующий игровой день – их может выбрать автор.
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