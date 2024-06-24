Испания заснёт, Спаллетти сыграет в шахматы. Чего ждать на Евро-2024 сегодня

10-й игровой день Евро-2024 привел к минимальному минусу. Ординар Владимира Прокофьева на победу Германию не доехал, а ставка ТБ 22.5 фола в матче Шотландия – Венгрия зашла с запасом.

В банке стало 93 400 фишек, сыграно более половины матчей (26 из 51), повысим ставки.

Напомним правила челленджа:

условный банк – 100 000 фишек;

номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;

прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКА №1

Матч: Албания – Испания.

Ставка: гол Албании за 1.82.

Сумма: 3000 фишек (возможная прибыль – 2460 фишек).

Испания за два тура группы В одолела Италию с Хорватией и решила все турнирные задачи на данном этапе. Команда Луиса де ла Фуэнте не просто гарантировала себе участие в плей-офф, а вышла в 1/8 финала с первого места.

Смысла выпускать основу нет – лучше избежать травм и дать возможность проявить себя резервистам. Запас у Испании один из сильнейших в Европе, но всё же так Албании будет чуточку проще.

Мне нравится ставка на гол номинальных хозяев – коэффициент 1.82 выглядит привлекательно. Албания может выиграть, скатать результативную ничью или получить условные 1:4, но забить должна.

Почему? Турнирные расклады обязывают атаковать. У Албании одно очко, и только победа позволяет выйти в плей-офф. Коллектив Силвиньо достойно смотрится впереди – гол с Италией и два мяча с Хорватией.

В предстоящей встрече албанцы не будут играть на нули и отсиживаться в обороне, поэтому шансы на их результативное действие только возрастают. Если испанцы выйдут резервным составом, коэффициент на выбранную ставку точно просядет.

СТАВКА №2

Матч: Хорватия – Италия.

Ставка: ТМ 9.5 угловых за 1.78.

Сумма: 3000 фишек (возможная прибыль – 2340 фишек).

Хорватия – одно из главных разочарований Евро по итогам двух туров. После разгромного поражения от Испанцев Модрич с партнерами не смогли удержать победу в матче с Албанией.

Италия выглядела лучше – ту же Албанию дожала, а испанцам уступила с минимальным счетом. Теперь команду Спаллетти устроит ничья, а у Далича нет вариантов – придётся играть на победу.

Брать основной исход считаю рискованным, многое зависит от первого гола. Нашёл перспективную ставку в статистике – тотал угловых меньше 9.5 за 1.78.

Прошлые встречи в группе однозначно намекают:

Испания – Хорватия, пять угловых;

Италия – Албания, восемь угловых;

Хорватия – Албания, четыре угловых;

Испания – Италия, семь угловых.

Обе команды не склонны к массированным атакам и бесконечным навесам с флангов. Стилистически Хорватия и Италия нацелены на комбинационный футбол в центральной оси – пусть и со своими различиями.

Если обойдется без сюрпризов, много корнеров мы не увидим.

Итого: сделано две ставки на общую сумму 6000 фишек, в банке осталось 87 400 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

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