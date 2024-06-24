Нидерланды — Австрия. Баумгартнер и Хави Симонс выйдут на ведущие роли

От результативности может зависеть судьба путёвки в плей-офф. Нужно забить как можно больше. Обеим сборным.

25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Нидерланды — Австрия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «оранжевым»: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 2.27. Успех австрийцев оценён в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Нидерланды — Австрия 25 июня 2024 года

Аналитики сомневаются, что матч Нидерланды — Австрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют нидерландцы, сыграет коэффициент 1.21. Гол австрийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Нидерланды — Австрия (25.06.2024)

Набирает обороты Евро-2024. 25 июня состоятся четыре встречи 3-го тура группового этапа. В одной из них на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине померяются силами Нидерланды и Австрия. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Сборная Нидерландов близка к выходу в плей-офф Евро-2024. Для этого ей достаточно сыграть вничью с Австрией. Ранее подопечные Рональда Кумана победили Польшу (2:1) и сыграли вничью с сильно ослабленной травмой Килиана Мбаппе Францией (0:0).

У французов было несколько моментов, когда они раскатали до верного, но не сумели забить. Это не первый раз, когда звёздная защита Нидерландов «поплыла». Как только уровень соперника повышается, налаженное Куманом начинает рушиться. Даже Вирджил ван Дейк бессилен.

С игрой в нападении у «оранжевых», наоборот, стало интереснее. Выяснилось, что Мемфис Депай ещё способен вести национальную команду за собой и создавать опасность у ворот соперника. Основную угрозу несёт молодой талант «ПСЖ», который провёл сезон в аренде в «Лейпциге» — Хави Симонс.

Симонс был очень активен и даже отличился во встрече с Францией, но гол отменили из-за того, что партнёр Хави по сборной забрался в офсайд и создал помеху голкиперу «трёхцеветных». Досадно. Забитый полузащитником «ПСЖ» мяч получился красивым. Вдобавок он мог бы стать победным.

Сборная Австрии ранее уступила Франции (0:1) и победила Польшу (3:1). Она показала, чего стоит в квалификации на Евро-2024, и продолжает укреплять уверенность в собственной состоятельности. Ряд футболистов национальной команды оставляют после себя приятное впечатление.

Один из голов во встрече с Польшей забил Кристоф Баумгартнер. Также он был близок к тому, чтобы отличиться в матче с Францией. Немного не повезло, плюс защитники соперника сыграли надёжно, но важно другое. У сборной Австрии есть кому забивать.

Класс игроков в нападении у австрийцев очень хороший. Берём связку — Конрад Лаймер, Марко Арнаутович, Марсель Забитцер, добавляем к ней Кристофа Баумгартнера и ряд перспективных молодых игроков, получаем мощный коктейль, способный доставить серьёзные проблемы любому.

С обороной гораздо сложнее. На Евро-2024 не поехал из-за травмы лидер национальной команды Давид Алаба. Во всяком случае, как игрок. Ральф Рангник поступил мудро, взяв защитника «Реала» с собой как «неиграющего капитана». Футболист отвечает за атмосферу в раздевалке.

Заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. Пять из восьми последних очных встреч ознаменовались данным исходом. Нидерландцы и австрийцы не восхищают результативностью на Евро-2024, хотя моментов создают много и регулярно.

У обеих сборных просвечиваются слабые места в обороне. Если французы простили нидерландцев, то это не значит, что заряженные конкуренцией на выход в плей-офф австрийцы не забьют со своих моментов. Ральф Рангник умеет эффективно использовать слабые места соперников. Рональда Кумана ждёт испытание.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Нидерланды — Австрия 25 июня 2024 года

Ничьей может хватить для выхода в плей-офф обеим командам. Однако может случиться и такое, что дойдёт до подсчёта мячей, и, если грядущий матч получится результативным, шансы на выход в плей-офф у нидерландцев и австрийцев станут выше. Подбор игроков и игра в нападении у них отличные. Не хватает качества в защите, да и история очных встреч на стороне большого количества голов с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.16.