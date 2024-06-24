Англия — Словения. Ещё одна колыбельная в исполнении «трёх львов»

Что с английским футболом? Он скучный!

25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Англия — Словения. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами «трёх львов»: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.38. Успех словенцев оценивается в 9.30. На ничью дают коэффициент 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Англия — Словения 25 июня 2024 года

Букмекеры сомневаются, что игра Англия — Словения получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.09. Гол словенцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.99. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.24.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Англия — Словения (25.06.2024)

В самом разгаре Евро-2024. Встреча 3-го тура группового этапа турнира Англия — Словения начнётся 25 июня в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

Главный тренер Гарет Саутгейт — одна из самых критикуемых персон на Евро-2024. Главная причина недовольства болельщиков лежит вне результата сборной Англии, которая набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы С. Недовольство вызывает стиль «трёх львов». Он скучный.

Безусловно, игра англичан далека от идеальной. Обладая шикарным подбором талантливых исполнителей в линии нападения, наставник «трёх львов» искусственно ограничивает их потенциал, заставляя Гарри Кейна, Фила Фодена и Букайо Саку больше концентрировать внимание на обороне.

Саутгейт, весьма вероятно, следует по сценарию, который привёл его команду в финал минувшего чемпионата Европы. Напомним, англичане также играли осторожно, можно сказать, от обороны, но практически добились успеха.

В квалификации на Евро-2024 Англия была убедительна в атаке, доминировала и забила за восемь матчей 22 мяча. Получившие относительную свободу Гарри Кейн и Букайо Сака на двоих забили 12 голов и сделали пять результативных передач. Но вот на Евро-2024 о подобной активности в нападении речи нет.

Статистика «трёх львов» просто шокирует. Англия при Гарете Саутгейте — худшая по количеству ударов за матч (девять) среди всех национальных команд на чемпионатах Европы с 1980-го. Вряд ли стоит ожидать изменения в принципах построения игры в 3-м туре.

Словения оба матча на Евро-2024 завершила вничью — с Данией (1:1) и Сербией (1:1). Эти результаты позволяют подопечным Матьяжа Кека претендовать на выход в плей-офф. Помогло добиться успеха кредо тренера — жёсткая схема и чёткое выполнение требований. Словенцы хорошо готовы физически, умело прессингуют и надёжно обороняются. Основная сила сборной в Яне Облаке, который выручает в сложных ситуациях.

В двух встречах Евро-2024 в обороне хорошо сыграли знакомые российским болельщикам Ванья Дркушич из «Сочи» и экс-игрок ЦСКА Яка Бийол. Им удалось сдержать сильных соперников: звезду «МЮ» Расмуса Хойлунда и лидера атак «Ювентуса» Душана Влаховича. Теперь им предстоит выдержать напор не менее опасных «трёх львов».

Англия на Евро-2024 — это очень закрытая команда, качественно обороняющаяся и обученная нивелировать сильные стороны соперника. По большому счёту Словакия является клоном «трёх львов», уступая в индивидуальном мастерстве. Мы предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.89.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Англия — Словения 25 июня 2024 года

Перед последним туром группового этапа у Англии вполне устойчивое положение. Подопечным Саутгейта вполне достаточно ничьей, чтобы пройти в плей-офф, поэтому вряд ли наставник «трёх львов» будет рисковать и менять привычную схему. Мы предполагаем, что команды сыграют осторожно и с акцентом на оборону, поэтому тотал будет меньше 2.5 мяча за 1.89.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.89.