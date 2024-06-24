Дания — Сербия. Жаль, но путь Митровича и Влаховича закончится

25 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Дания — Сербия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «алой гвардии»: поставить на победу датчан можно с коэффициентом 2.26. Успех сербов оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Дания — Сербия 25 июня 2024 года

Аналитики сомневаются, что матч Дания — Сербия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют датчане, сыграет коэффициент 1.21. Гол сербов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Дания — Сербия (25.06.2024)

Совсем скоро начнётся плей-офф Евро-2024. Нужно запастись терпением. 25 июня состоятся четыре встречи 3-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене померяются силами Дания и Сербия. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Сборная Дании на групповом этапе показывает себя с хорошей стороны. Она досадно потеряла очки со Словенией (1:1) и дала отпор Англии (1:1). Во встрече с «тремя львами» раскрылись лучшие качества «алой гвардии». У неё обнаружились хорошая глубина состава и вариативность.

Раскочегарились не лучшим образом выступившие во встрече со Словенией Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Йоаким Мехле и Мортен Юльманн. Осталось только дождаться, когда их примером вдохновятся Расмус Хойлунд, Миккель Дамсгор и ещё несколько очень перспективных игроков.

Пока что больше влияния на игру и результат производят старожилы, в частности Кристиан Эриксен. Полузащитник записал на свой счёт гол во встрече со Словенией и выдал качественное выступление в матче с Англией. В частности благодаря его стараниями «три льва» показали невнятную игру и получили в свой адрес массу критики.

Датчане всё более походят на себя образца Евро-2020, когда они дошли до полуфинала чемпионата Европы, в котором обидно проиграли Англии. У Каспера Юльманна всё приходит в надлежащий вид. Его команда показывает качество, собранность и слаженность. У неё есть резервы для того, чтобы удивлять.

Сборная Сербии — это совсем другая история. Вот уже несколько лет она уверенно проходит отбор на крупные турниры, но затем с треском проваливается. То ли так на «белых орлов» влияет давление, то ли им не хватает каких-то ментальных качеств.

Сербы в квалификации и в плей-офф — это будто две абсолютно разные команды. Несмотря на огромный опыт и мастерство Душана Тадича и Александра Митровича, Евро-2024 «белые орлы» начали с поражения Англии (0:1) и чудесного спасения со Словенией (1:1).

Сравняли счёт во встрече со словенцами подопечные Драгана Стойковича лишь 90+5-й минуте. Забил Лука Йович с передачи Ивана Илича. Совсем не пошла игра у Душана Влаховича. Результативный нападающий «Ювентуса» не может найти свою игру в составе национальной команды.

Есть основания полагать, что на Евро-2024 Влахович так и не покажет свой реальный уровень. Во встрече с Англией получил серьёзную травму выступающий вместе с ним за «Ювентус» Филип Костич. Он больше не сыграет на турнире. Такой же сыгранности, как с 31-летним хавбеком, у нападающего «старой синьоры» нет ни с кем.

Поставить на победу Дании в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26. После ничьей со Словенией защитник ЦСКА Милан Гаич поделился мнением, что его национальная команда заслужила победу. Он отметил, что сборной просто не повезло вовремя забить.

Однако по игре словенцы заслужили победу не меньше. Несколько раз выручил Предраг Райкович, также запомнился эпизод в первом тайме с попаданием мяча в штангу. В составе «белых орлов» был очень активен Митрович. Он не сумел реализовать несколько выходов один на один, а также попал в перекладину.

В целом Митрович был неплох. Он здорово открывался, но практически во всех моментах передерживал мяч. Не исключено, что после Евро-2024 последует отставка Драгана Стойковича. «Белым орлам» нужно что-то менять, иначе они так и будут проваливаться на крупных турнирах.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Дания — Сербия 25 июня 2024 года

Сборная Дании набирает обороты. По ходу Евро-2024 она прибавляет, показывая всё более целостный и интересный футбол. Ещё немного – и «алая гвардия» могла бы победить Англию. Если такого серьёзного соперника она смогла заставить играть по своим правилам, то и с испытывающими проблемы сербами не должно возникнуть больших трудностей. У «белых орлов» важная кадровая потеря и недостаточно крепости в защите. Похоже, на этом их путь на турнире закончится.

Ставка: победа Дании за 2.26.