Грузия — Португалия. Хвича Кварацхелия огрызнётся на Роналду

26 июня на стадионе «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Грузия — Португалия, группа F. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Прежде чем сделать собственный прогноз на исход противостояния, попробуем разобраться в котировках, которые предлагают букмекеры.

Что ждут букмекеры от матча ЧЕ-2024 Грузия — Португалия 26 июня

Букмекеры совершенно логично считают сборную Португалии фаворитом предстоящего матча заключительного тура группового этапа в квартете F. В зависимости от конторы коэффициенты разнятся, однако в среднем держатся на отметке в 1.40. Это эквивалентно 71% вероятности. При этом победа португальцев с форой (-1.5), то есть минимум в два мяча, доступна с коэффициентом 2.08 — 48% вероятности.

Понятно, что шансы сборной Грузии в таком случае оценивают гораздо ниже. В среднем коэффициенты достигают значения 7.80, что приблизительно равно 12% вероятности. Вместе с тем даже ничейный исход матча заметно вероятнее и имеет коэффициент 5.50. Если же грузинские футболисты сумеют удержать ничью до второго тайма, сыграет коэффициент 2.75. Вероятность около 36%, не так уж мало. С учётом текущего положения, такое не исключено.

При этом аналитики уверены, что матч 3-го тура чемпионата Европы между Грузией и Португалией получится богатым на голы. Тотал больше 2.5 мяча представлен в букмекерских линиях с коэффициентом 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.38. Разница заметная. На гол грузин можно поставить за 1.64, на гол португальцев — за 1.07. Если обе команды сумеют отличиться, сыграет коэффициент 1.83.

Как будут забиты голы (с игры или после назначения 11-метрового), экспертов в данном случае не интересует. На таком фоне коэффициент на пенальти предлагается в районе 2.70, что можно представить как 37% вероятности. И на этом санкции не заканчиваются. Если будет красная карточка в составе любой команды, сыграет коэффициент 5.50. Если арбитру придётся смотреть видеоповтор VAR, сыграет коэффициент 1.40.

Анализ и прогноз матча 3-го тура чемпионата Европы Грузия — Португалия (26.06.2024)

Сборная Португалии, как и ожидалось, лидирует в группе F, набрав за два тура все шесть возможных очков. Команда досрочно квалифицировалась в 1/8 финала чемпионата Европы и уже гарантировала себе первое место. Даже поражение в заключительном туре не повлияет. Португальцы забили пять мячей лишь при одном пропущенном, а потому разницу имеют чуть ли не лучшую на турнире. Даже у Германии, уже завершившей групповой этап, всего на два гола больше.

Напомним, в 1-м туре подопечные Роберто Мартинеса одержали волевую победу над сборной Чехии со счётом 2:1, забив победный гол уже на добавленных ко второму тайму минутах. Справедливости ради стоит отметить, как они с первых минут владели инициативой и мало что позволяли сделать оппоненту у собственных ворот. Во 2-м туре пошло куда веселее — логично выписали 3:0 сборной Турции. Хотя та отчасти сама виновата, как минимум в автоголе.

Примечательным последний матч стал ещё и из-за персоны Криштиану Роналду. На 56-й минуте португальский форвард получил прекрасную возможность забить и открыть счёт своим голам на турнире. Однако предпочёл сделать передачу на Бруну Фернандеша, который был в более выгодной позиции и уже не мог промахнуться. И это при счёте 2:0! Таким действием 39-летний игрок показал истинный приоритет — командный футбол и общая победа.

Сборная Грузии, как и ожидалось, находится в числе аутсайдеров квартета. Однако глобальные расклады и одно очко в копилке после ничьей со сборной Чехии (1:1) означают, что ещё не всё потеряно. Отставание от идущей второй Турции составляет два очка, а ниже идущей третьей Чехии грузинские спортсмены располагаются лишь из-за дополнительных показателей. Малину испортил матч со сборной Турции, который по делу был проигран со счётом 1:3. Теперь в 3-м туре нужна победа.

Всех тонкостей расписывать не станем, но и без них суть та же. Второго места команде Вилли Саньоля, скорее всего, не видать, уж слишком много должно сойтись. При ничьей можно подняться на третье место, даже если сборная Чехии не уступит сборной Турции, а сыграет с ней вничью. Однако понятно, что попасть в плей-офф с одним-двумя очками с третьего места будет непросто, вакантных мест всего четыре. Остаётся побеждать, ведь это гарантирует суммарно четыре очка и место в топ-3.

Португалия, конечно, сильна, но помечтать можно. Во-первых, терять больше нечего. Логично провести матч жизни, не боясь грозного соперника. Даже хотя бы просто хлопнуть дверью и уйти в отпуск с чувством достоинства. Во-вторых, чем чёрт не шутит. Столь топовые команды сборная Грузии давно не побеждала, последний раз было в 2016 году в товарищеском матче со сборной Испании — 1:0. Зато португальцам сейчас не так важен результат, как важно дать отдохнуть лидерам.

Конечно, сборная Португалия оправданно остаётся фаворитом предстоящего матча, даже решив все свои вопросы. Скорее всего, она победит. И всё же, на наш взгляд, если сборная Грузии настроится должным образом, то сумеет как минимум дать бой. Поэтому мы бы выбирали между голами в обе стороны за 1.83 и победой грузинской команды с форой (+1.5) за 1.80. Что-то вроде 2:1 в пользу португальцев здесь может быть. А то и 1:1!

Ставка: обе забьют за 1.83.