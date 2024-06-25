Экспресс на Евро-2024: Нидерланды не подведут, Франция решит задачу

Вчера завершились матчи 3-го тура группы В. По итогам, Испания набрала все девять очков и вышла в плей-офф с первого места, а Италия спаслась на последних минутах встречи с Хорватией и заняла вторую строчку. «Шашечным» повезло меньше — два очка и третье место в группе. Сегодня следим за играми в группе D и C. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.99.

Прогноз на матч Нидерланды — Австрия

Сборная Нидерландов близка к выходу в плей-офф Евро-2024. Для этого ей достаточно сыграть вничью с Австрией. Ранее подопечные Рональда Кумана победили Польшу (2:1) и сыграли вничью с сильно ослабленной травмой Килиана Мбаппе Францией (0:0). Основную угрозу в составе «оранжевыъ» несёт молодой талант «ПСЖ», который провёл сезон в аренде в «Лейпциге» — Хави Симонс.

Сборная Австрии ранее уступила Франции (0:1) и победила Польшу (3:1). Она показала, чего стоит в квалификации на Евро-2024, и продолжает укреплять уверенность в собственной состоятельности. Ряд футболистов национальной команды оставляют после себя приятное впечатление.

Подбор футболистов и игра в нападении у нидерландцев и австрийцев отличные. Не хватает качества в защите, да и история очных встреч на стороне большого количества голов с обеих сторон. Поэтому наша ставка на тотал больше 2.5 мяча за 2.00 выглядит вполне перспективной.

Прогноз на матч Франция — Польша

Сборная Франции скатала скучные нули со сборной Нидерландов во 2-м туре. Несмотря на то что у одного только Антуана Гризманна было больше моментов, чем у всех нидерландцев вместе взятых, французы совсем не впечатлили в атаке. Из 16 ударов по воротам в створ пришлись только три. Впрочем, как и в матче 1-го тура со сборной Австрии, где единственный мяч — автогол австрийского защитника. Здесь 14 ударов и три в створ. При этом травма Килиана Мбаппе только усугубляет ситуацию.

Дела у сборной Польши куда хуже. Во-первых, она уже вылетела с чемпионата Европы, не набрав ни одного очка за два тура. Отставание от идущей третьей сборной Австрии составляет три очка при поражении в очной встрече со счётом 1:3. Михал Пробеж пообещал играть со сборной Франции сильнейшим составом. Только вот против его подопечных будет мотивация. Французы находятся лишь на второй строчке в турнирной таблице группы D. У сборной Нидерландов в активе тоже четыре очка, но лучше дополнительные показатели, а сборная Австрии уступает всего одно очко.

Победа в матче с поляками решит сразу две проблемы — место в топ-2 группы и уверенность перед 1/8 финала. Так что лучше выиграть. А при таких раскладах имеет смысл ожидать тотал меньше 3.5 мяча и победу французов. Коэффициент на такой комбинированный исход составляет 2.08.

Прогноз на матч Англия — Словения

Главный тренер Гарет Саутгейт — одна из самых критикуемых персон на Евро-2024. Главная причина недовольства болельщиков лежит вне результата сборной Англии, которая набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы С. Недовольство вызывает стиль «трёх львов». Он скучный. Обладая шикарным подбором талантливых исполнителей в линии нападения, наставник «трёх львов» искусственно ограничивает их потенциал.

Словения оба матча на Евро-2024 завершила вничью — с Данией (1:1) и Сербией (1:1). Эти результаты позволяют подопечным Матьяжа Кека претендовать на выход в плей-офф. Помогло добиться успеха кредо тренера — жёсткая схема и чёткое выполнение требований. Пока все футболисты его слушают, результат будет хорошим.

Перед последним туром группового этапа у Англии вполне устойчивое положение. Подопечным Саутгейта вполне достаточно ничьей, чтобы пройти в плей-офф, поэтому вряд ли наставник «трёх львов» будет рисковать и менять привычную схему. Мы предполагаем, что команды сыграют осторожно и с акцентом на оборону, поэтому тотал будет меньше 2.5 мяча за 1.92.

Экспресс на сегодня:

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в игре Нидерланды — Австрия за 2.00.

Ставка 2: победа Франции в матче с Польшей и тотал меньше 3.5 мяча за 2.08.

Ставка 3: тотал меньше 2.5 мяча в игре Англия — Словения за 1.92.

Общий коэффициент: 2.00 Х 2.08 Х 1.92 = 7.99.