Чили — Аргентина. Где Месси, там победа

26 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки Чили — Аргентина. Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами бело-голубых: поставить на победу аргентинцев можно с коэффициентом 1.46. Успех чилийцев оценён в 8.30. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Чили — Аргентина 26 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Чили — Аргентина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют чилийцы, сыграет коэффициент 1.97. Гол аргентинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 2.32.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки Чили — Аргентина (26.06.2024)

Вовсю гремит Евро-2024, но время от времени будет от него отвлекать Кубок Америки. 26 июня состоятся две встречи 2-го тура группового этапа турнира. В самой поздней из них на стадионе «Метлайф» померяются силами Чили и Аргентина. Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

В матче 1-го тура группового этапа сборная Чили сыграла вничью с Перу (0:0). Она была лучше во многих компонентах и вполне наиграла на гол. Рикардо Гарека продолжает совершенствовать игру «красной команды». Она начинает выглядеть более зрелой.

Обладающий богатым опытом 66-летний специалист конвертировал крепкий костяк, в который входят многолетний лидер национальной команды Алексис Санчес и нападающий московского ЦСКА Виктор Давила. Оба пребывают в хорошем тонусе и показывают футбол высокого качества.

В недавних трёх товарищеских встречах Санчес и Давила помогли Рикардо Гареке обыграть Албанию (3:0) и Парагвай (3:0), а также навязать борьбу Франции (2:3). Форвард ЦСКА в этих трёх встречах забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Гарека оказывает положительное влияние на Чили, но впереди у него уйма работы. До его назначения в шести матчах квалификации на ЧМ-2026 «красная команда» победила только Перу (2:0) и два раза сыграла вничью. За этот период времени сборная забила всего три мяча, а пропустила семь.

Сборная Аргентины намного стабильнее чилийцев. Она проиграла только 1 из 21 последних матчей, включая товарищеские. Подопечные Лионеля Скалони уступили здорово прибавившему Уругваю (0:2). Во всех остальных встречах они одержали победы.

За этот отрезок времени бело-голубые пропустили всего лишь 10 мячей. Обороняются они здорово. Лионель Скалони обеспечил национальной команде огромный запас прочности в обороне при не самом лучшем подборе защитников.

Ради этого пришлось пожертвовать результативностью. Забивают аргентинцы нечасто, хотя нападение у сборной непомерно мощное. Анхель Ди Мария, Хулиан Альварес, Лаутаро Мартинес и, конечно же, Лионель Месси — футболисты экстра-класса.

Если бы не Месси, стратегия Скалони не имела бы никакого смысла. Обладатель восьми «Золотых мячей» чувствует себя в такой игре очень комфортно и неустанно делает разницу. В последних 11 встречах за сборную он забил 10 мячей и отдал три результативные передачи.

Во встрече 1-го тура группового этапа Кубка Америки с Канадой (2:0) Месси отметился голевым пасом и установил рекорд. Он вышел на первое место по количеству сыгранных матчей в турнире — 35. Ещё нападающий стал первым аргентинцем, сыгравшим на семи КА.

После уверенной победы в матче с канадцами Месси заявил, что это его последний Кубок Америки в карьере. Помнится, он то же самое сказал про чемпионат мира в Катаре, и в итоге бело-голубые выиграли мундиаль.

Близость завершения карьеры обладателя восьми «Золотых мячей» даёт бело-голубым солидный дополнительный стимул. Заключить пари на то, что они победят Чили и не пропустят, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

15 из 21 последних матчей аргентинцы выиграли всухую. После назначения Гареки результативность чилийцев повысилась, но Перу они забить не сумели. У бело-голубых оборона ещё крепче. Вряд ли они дадут много свободы «красной команде» у своих ворот.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Чили — Аргентина 26 июня 2024 года

Сборная Чили встала на путь прогресса, но впереди у Гареки ещё много пространства для улучшения. Сборная Аргентины пребывает на пике. Она побеждает всех без разбору и крайне редко пропускает. Дополнительной мотивацией бело-голубым служит Лионель Месси. Команда делает всё, чтобы помочь ему выигрывать трофеи.

Ставка: победа Аргентины всухую за 2.20.