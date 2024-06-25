Словакия — Румыния. Лучше поделить очки

26 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Словакия — Румыния. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «словацким соколам»: поставить на победу словаков можно с коэффициентом 3.40. Успех румын оценён в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 2.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Словакия — Румыния 26 июня 2024 года

Аналитики уверены, что матч Словакия — Румыния не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 3.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.34. Если забьют словаки, сыграет коэффициент 1.45. Гол румын доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Словакия — Румыния (26.06.2024)

Совсем скоро начнётся плей-офф Евро-2024. Необходимо запастись терпением. 26 июня состоятся четыре встречи 3-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте встретятся Словакия и Румыния. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

В группе Е образовалась интересная обстановка. У всех команд по три очка. Рабочий вариант для словаков и румын — это ничья. Если они поделят очки, то вне зависимости от результата игры Бельгия — Украина завершат групповой этап на втором и третьем местах. Потому что у Украины худшая разница забитых и пропущенных. Ей нужна будет только победа.

Словаки сенсационно победили Бельгию (1:0) и досадно уступили Украине (1:2). Стоит отметить шикарную игру Анатолия Трубина. Он сделал несколько классных спасений. Если бы не вратарь, то «словацкие соколы» могли показать результат лучше.

Уровень футбола словаков на высокой отметке. Постарался Франческо Кальцона. Его подопечные классно выстраивают позиционные атаки и не менее здорово контратакуют. Во встрече с Украиной дала сбой оборона. Защитники недоработали в кажущихся простыми эпизодах.

Этому есть объяснение. Защитники Словакии потратили много сил во встрече с Бельгией и на сохранение концентрации в первом тайме встречи с Украиной. Дольше держать высокий темп и скорость не получилось. Во втором тайме случился провал.

В последнем матче группового этапа Евро-2024 подобного произойти не должно. Франческо Кальцона даст подопечным установку сыграть с предельной внимательностью и минимизировать риски. От Эдуарда Йордэнеску должны последовать ответные действия идентичного характера.

Подопечные опытного румынского специалиста сенсационно разгромили Украину (3:0) и уступили Бельгии (0:2). Во встрече с жёлто-синими они доказали, что обладают стержнем и таят в себе серьёзную скрытую угрозу. Осталось довести начатое до конца.

Состав сборной Румынии не блещет известными именами, но Йордэнеску это не помешало поставить компактную собранную игру. Она воодушевлена неплохими результатами, собственной качественной игрой и близостью к выходу в плей-офф.

Ключевые факторы успеха Румынии — крепкая защита и надёжные голкиперы. Помогает обеспечивать Йордэнеску порядок в обороне выступающий на клубном уровне за «Тоттенхэм» Раду Дрэгушин. Если бы не он, дела у сборной могли быть хуже

У сборной Словакии есть ещё более качественный защитник — Милан Шкриньяр, выступающий на клубном уровне за «ПСЖ». Плюс Мартин Дубравка после травмы Ника Поупа стал основным голкипером «Ньюкасла» и набрал отличную форму.

Предлагаем заключить пари на ничью с коэффициентом 2.05. Четыре из шести последних очных встреч, включая товарищеские, ознаменовались данным исходом.

Ставки слишком высоки, чтобы рисковать. Есть уверенность, что словаки и румыны покажут аккуратный и осторожный футбол, от которого не стоит ждать большого количества забитых мячей.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Словакия — Румыния 26 июня 2024 года

Сборные примерно равны по силе, близки по уровню состава и качеству демонстрируемого футбола. Даже не будь матч таким важным, словаки и румыны вполне могли бы сыграть вничью. История очных встреч и наличие характера у обеих команд подкрепляют уверенность в ничейном результате.

Ставка: ничья за 2.05.