Украина — Бельгия. Лакомый кусочек для Лукаку

Жёлто-синим не выйти в плей-офф. Такое ощущение, будто Сергей Ребров сбросил очки прогресса.

26 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Украина — Бельгия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «красных дьяволов»: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.69. Успех украинцев оценён в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Украина — Бельгия 26 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Украина — Бельгия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют украинцы, сыграет коэффициент 1.49. Гол бельгийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Украина — Бельгия (26.06.2024)

Совсем скоро начнётся плей-офф Евро-2024. Необходимо запастись терпением. 26 июня состоятся четыре встречи 3-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте встретятся Украина и Бельгия. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Украинцы реабилитировались за сенсационное разгромное поражение в матче с Румынией (0:3), одержав волевую победу во встрече с Словакией (2:1). Тем не менее положение у них по-прежнему весьма скверное. Жёлто-синие замыкают турнирную таблицу из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Если румыны и словаки сыграют вничью, подопечных Сергея Реброва от вылета спасёт только победа в предстоящей встрече. А если исходить из их выступлений на Евро-2024 – то только чудо. Украинцы смотрятся далеко не так собранно и уверенно, как в квалификации на турнир.

Жёсткая беседа с Андреем Шевченко не особо помогла национальной команде. На перерыв встречи со Словакией она могла уйти, проигрывая разгромно. Если бы не Анатолий Трубин, результат наверняка был бы совсем иной, и жёлто-синие уже лишились бы шансов на выход в плей-офф. Вратарь совершил ряд спасений.

Словакия была уставшей. Она потратила много сил в матче с Бельгией. И, несмотря на это, жёлто-синие смотрелись хуже. Бо́льшая часть их лидеров, в частности ставший по итогам сезона лучшим бомбардиром Примеры Артём Довбик, ничем не порадовала.

Украина — одна из немногих сборных, которая поехала на Евро-2024 без важных кадровых потерь. Однако вся её привлекательность куда-то растворилась. Перестало работать вообще всё. Как будто Сергей Ребров воспользовался сбросом прогресса.

Словакам жёлто-синие забили посредственные голы. Бельгия так легко себе забить не даст. Она здорово прибавила после того, как должность главного тренера занял Доменико Тедеско. Специалист изменил атмосферу в раздевалке и стиль игры национальной команды.

Бывший наставник московского «Спартака» решил отталкиваться от результативности и индивидуальных качеств Ромелу Лукаку. В восьми встречах отбора на Евро-2024 лучший бомбардир национальной команды забил целых 14 мячей.

На Евро-2024 31-летнему нападающему жутко не везёт. Он оформил дубль словакам и забил во встрече с румынами, но все его голы были отменены. На выручку Тедеско пришли Юри Тилеманс и Кевин Де Брёйне. Первый забил с передачи Лукаку.

Де Брёйне в послематчевом интервью отметил, что стареет и хочет последние годы в сборной показать, как должен себя вести лидер. Кевин подаёт отличный пример молодёжи, которая при Тедеско начала уверенно прибавлять.

Бельгийцам может хватить ничьей для выхода в плей-офф, но вряд ли Тедеско рассчитывает на делёжку очков с украинцами. «Красные дьяволы» — явные фавориты группы. У них больше всего ресурсов, лучший уровень развития футбола и совсем другие цели.

Бельгия претендует на медали, и в предстоящем матче необходимо это обозначить. Поставить на победу «красных дьяволов» и гол Ромелу Лукаку можно с коэффициентом 2.75. Должно же издевательство когда-нибудь прекратиться. Над форвардом уже смеются, хотя он вроде бы всё делает правильно.

Лучшему бомбардиру в истории «красных дьяволов» просто обязано вернуться за отменённое во встречах со словаками и румынами. Для Тедеско не менее важно, чтобы Лукаку забил, чем итоговый результат. При немецком специалисте Ромелу стал ключевой фигурой сборной. Без его голов не обойтись.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Украина — Бельгия 26 июня 2024 года

Сборная Украины на Евро-2024 расклеилась. У неё ухудшились рисунок футбола, в обороне начался беспорядок, лидеры перестали делать результат. Идеальные условия для победы Бельгии и заветного гола Ромелу Лукаку. Лучший бомбардир «красных дьяволов» на него наиграл. Пора перебороть невезение.

Ставка: Бельгия победит и Ромелу Лукаку забьёт за 2.75.