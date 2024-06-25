Чехия — Турция. Не до шуток!

Матч, в котором нервы будут раскалены до предела. Значит, ждём ошибок и голов.

26 июня состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Чехия — Турция. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами «народную команду»: поставить на победу чехов можно с коэффициентом 2.57. Успех турок оценивается в 2.85. На ничью дают коэффициент 3.38.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Чехия — Турция 26 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Чехия — Турция получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют чехи, сыграет коэффициент 1.24. Гол турок доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 Чехия — Турция (26.06.2024)

В самом разгаре Евро-2024. Встреча 3-го тура группового этапа турнира Чехия — Турция начнётся 26 июня в Гамбурге на арене «Фолькспаркштадион». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

Чехия подтвердила на Евро-2024 приверженность современному стилю игры. Отличительные черты сборной: высокий прессинг, интенсивный отбор, постоянное присутствие в атакующей фазе фланговых защитников и опасный розыгрыш стандартов. Вот только от грубых ошибок в обороне подопечным Ивана Гашека избавиться не удалось.

Таким образом, перед заключительным туром группового этапа «народная команда» оказалась в сложной ситуации. Поражение в матче с Португалией (1:2) и неожиданная ничья с Грузией (1:1) заставляют чехов играть на победу во встрече с Турцией. Иначе рассчитывать на выход в плей-офф им вряд ли приходится.

По сути, Чехия сама загнала себя в угол. В матче с Грузией у «народной команды» были все шансы выиграть, но отсутствие концентрации в заключительной фазе свело к нулю старание игроков. 26 ударов нанесли подопечные Гашека, но ограничились всего одним забитым мячом. Конечно, бесподобно сыграл голкипер Георгий Мамардашвили, нейтрализовавший несколько опасных моментов.

Среди положительных моментов в игре Чехии с Грузией стоит отметить гол, забитый Патриком Шиком. Нападающий леверкузенского «Байера» является лидером сборной, и его настрой должен помочь в решающий момент Евро-2024. К сожалению, он получил травму.

Винченцо Монтелла создал яркую команду, которая базируется на атакующей схеме. Турция хорошо стартовала на ЧЕ-2024, обыграв Грузию 3:1, но, столкнувшись с гораздо более сильной Португалией (0:3), спасовала. Подвели защитники, которым не удалось найти средство, чтобы остановить Криштиану Роналду, Бернарду Силву и Бруну Фернандеша.

Итальянский специалист предпочитает контратакующую схему, позволяющую раскрыться лучшим игровым качествам своих подопечных. Они так же, как и «народная команда», интенсивно прессингуют, выходят из обороны через короткий пас.

Производит хорошее впечатление молодой лидер команды Арда Гюлер. Талантливый полузащитник мадридского «Реала» уже отметился на Евро-2024 забитым мячом и вполне может стать ключевым игроком предстоящей встречи. Игру с Грузией хавбек начал в стартовом составе, а с Португалией Винченцо Монтелла выпустил его на замену. Весьма вероятно, что он берёг силы юниора для решающей игры группового этапа Евро-2024.

Невероятная интрига сложилась в группе F. Только Португалия обеспечила себе путёвку в плей-офф. Чехия и Турция несколько похожи по принципу построения прессинга и нацеленностью на активную игру в завершающей стадии, поэтому мы предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мяча за 1.77.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Чехия — Турция 26 июня 2024 года

Запутанная ситуация в группе F заставляет соперников отбросить в сторону закрытые схемы и играть на победу. Особенно это справедливо в отношении чехов. У них высокий атакующий потенциал, поэтому мы ждём результативную игру и тотал больше 2.5 мяча за 1.77.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.77.