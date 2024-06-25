Эквадор — Ямайка. Шамар Николсон не так плох

27 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки Эквадор — Ямайка. Начало – в 1:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитом «триколор»: поставить на победу эквадорцев можно с коэффициентом 1.53. Успех ямайцев оценивается в 6.50. На ничью дают коэффициент 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Эквадор — Ямайка 27 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Эквадор — Ямайка не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют эквадорцы, сыграет коэффициент 1.14. Гол ямайцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.14.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки Эквадор — Ямайка (27.06.2024)

Набирает обороты долгожданный Кубок Америки. Встреча 2-го тура группового этапа Эквадор — Ямайка начнётся 27 июня на стадионе «Эллиджиант». Стартовый свисток раздастся в 1:00 мск.

Эквадор привлёк внимание болельщиков интересной игрой на ЧМ-2022 в Катаре. «Триколор» сыграл вничью с Нидерландами (1:1) и победил Катар (2:0). Тем не менее этого не хватило для выхода в плей-офф. С тех пор главным тренером стал Феликс Санчес. Интересно, что этот испанский специалист ранее возглавлял сборную Катара.

Феликс Санчес предпочитает закрытую схему с пятью защитниками и мощным волнорезом в опорной зоне. Эквадор при перехвате мяча рассчитывает на своего главного бомбардира Эннера Валенсию, но из-за удаления в минувшей встрече с Венесуэлой форвард пропустит игру с Ямайкой.

В целом «триколор» хорошо выступает в квалификации на ЧМ-2026. Прагматичный стиль Феликса Санчеса помог сборной набрать 11 очков за шесть встреч, но Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил сборную Эквадора трёх очков за использование документа, содержащего ложную информацию об одном из игроков.

Эквадор в 1-м туре Кубка Америки уступил Венесуэле (1:2). Удаление Эннера Валенсии в первом тайме сломало игру подопечным Феликса Санчеса. Хотя они открыли счёт благодаря настойчивости Джереми Сармиенто, но бывший игрок «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон помог сопернику перевернуть неудачный сценарий игры.

Ямайка ломает стереотипы, которые рисовали сборную «регги-парней» как набор талантливых футболистов, совершенно не умеющих играть в защите и без дисциплины. К этому приложил руку новый тренер Хеймир Хадльгримссон. Исландский специалист во главе Ямайки — это очень интересная и интригующая история.

Хотя процесс переформатирования стиля у Ямайки идёт со скрипом. Если в матчах с Панамой (1:0) и Доминиканской Республикой (1:0) план скандинавского тренера сработал, то во встрече с Доминиканой «регги-парни» едва не разбазарили преимущество в три мяча (3:2).

В 1-м туре Ямайка, в принципе, неплохо сыграла с сильной Мексикой, уступив минимально со счётом 0:1. Но заслуживает похвалы оборона, выглядевшая надёжно. Кроме того, бывший нападающий «Спартака» Шамар Николсон и лидер «Вест Хэма» Майкл Антонио доставляли мексиканцам хлопот, нанеся 13 ударов. А Антонию даже забил гол, но его отменили после видеопросмотра.

Эквадор не впечатлил в защите, и от его надёжной обороны не осталось ничего. Венесуэльцы не являются мастерами атакующей игры, но дважды забили «триколору». В свою очередь, «регги-парни» понравились своей активностью и хорошей формой лидеров атаки. Учитывая их игру в 1-м туре, мы предлагаем сделать ставку на гол Ямайки за 1.84.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Эквадор — Ямайка 27 июня 2024 года

Хеймир Хадльгримссон наводит порядок в команде «регги-парней». Действительно, в 1-м туре с Мексикой они неплохо смотрелись в атаке. В линии нападения хорошо взаимодействуют Антонио и Николсон. В свою очередь, Эквадор ошибался в простых ситуациях. Мы предлагаем сделать ставку на гол Ямайки за 1.84.

Ставка: Ямайка забьёт за 1.84.