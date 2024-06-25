Верим в Саутгейта и статистический верняк на Дания — Сербия.

Мбаппе добьёт Польшу, Англия не пропустит. Чего ждать на Евро-2024 сегодня

Спаллетти и де ла Фуэнте приговорили банк нашей рубрики на 11-й день Евро-2024. Ставка Владимира Прокофьева на гол Албании не сыграла из-за качественного и ответственного футбола резервистов Испании. ТМ 9.5 угловых во встрече Хорватия – Италия слетел ещё при публикации стартовых составов, когда штампующий кроссы Димарко вышел в атаке со страхующим Дармианом.

В банке стало 87 400 фишек.

Напомним правила челленджа:

условный банк – 100 000 фишек;

номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;

прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКА №1

Матчи: Нидерланды – Австрия и Франция – Польша.

Ставка: Ф1(0) за 1.52 и ИТБ1(2.5) за 2.25 с общим коэффициентом 3.42.

Сумма: 3000 фишек (возможная прибыль – 7260 фишек)

Нидерланды – Австрия – один из самых сложных матчей для прогноза в 3-м туре. Голландцы еле удержали нули с Францией, а команда Рангника эффектно и с запасом одолела Польшу.

Всё же сделаю выбор в пользу индивидуального мастерства и возьму номинальных хозяев. Но со страховкой в виде нулевой форы за 1.52. В отборе к Евро Нидерланды проиграли только Франции, да и на текущем Евро пока идут без поражений.

Как минимум возврат практически гарантирован. Австрия хороша по движению, по тренерской мысли, по прессингу. Однако выше головы не прыгнешь, вся надежда аутсайдера только на тактическую победу Рангника над Куманом.

Франция ещё не забивала на нынешнем Евро – единственный за две игры мяч стал следствием автогола Австрии. Пора бы уже звёздному нападению Дешама показать свою мощь.

Соперник для набивания статистики идеален – слабая Польша, да ещё и без турнирной мотивации. Поляки уже вылетели, поэтому не будут упираться. Добавляю в экспресс индивидуальный тотал Франции больше 2.5 за 2.25 и получаю общий коэффициент 3.42.

За два прошлых тура Польша пропустила пять голов, на прошлом ЧМ в очной встрече французы отгрузили трёшку. Мбаппе и Гризманн – когда, если не сейчас подтверждать статус претендента на титул?

СТАВКА №2

Матчи: Англия – Словения и Дания – Сербия.

Ставка: П1 всухую за 1.95 и цифра 1 в итоговом счёте за 1.67 с общим коэффициентом 3.25.

Сумма: 3000 фишек (возможная прибыль – 6750 фишек).

Англия – самый унылый по игре фаворит Евро. Саутгейта критикуют и троллят все, а топовые футболисты под его руководством выглядят середняками. Но это не мешает занимать первое место в группе.

В ближайшем матче англичан возьму их сухую победу за 1.95. Словения забила в обеих встречах в группе, но Дании – рандомно с рикошета. У Пикфорда был «сухарь» с Сербией, и по раскладу сил балканские сборные сопоставимы.

Саутгейт думает прежде всего об обороне. У Англии даже звёзды нападения вынуждены защищаться, поэтому очередной матч «на ноль» более чем вероятен. А с Кейном и Беллингемом впереди хотя бы один должны заковырять.

Встреча Дании и Сербии – фактически уже плей-офф. Есть вероятность, что скандинавам хватит и ничьей, но риск слишком велик. По уровню организованности Эриксен с партнёрами сильнее, однако брать П1 или Ф1(0) сомнительно.

Идеальный вариант по статистике – цифра 1 в итоговом счёте за 1.67, которая повышает коэффициент экспресса до 3.25. Достаточно вспомнить результаты в группе С:

Словения – Дания – 1:1;

Сербия – Англия – 0:1;

Словения – Сербия – 1:1;

Дания – Англия – 1:1.

Надёжнее ставку с коэффициентом выше 1.60 придумать сложно.

Итого: сделано две ставки на общую сумму 6000 фишек, в банке осталось 81 400 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

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