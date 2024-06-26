Экспресс на Евро-2024: Украине ловить нечего, Португалия проверит Грузию на прочность

На сегодня запланированы матчи, которые закончат групповой этап Евро-2024. По их итогам станут известны последние обладатели путёвок в плей-офф. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.60.

Прогноз на матч Украина — Бельгия

Украинцы реабилитировались за сенсационное разгромное поражение в матче с Румынией (0:3), одержав волевую победу во встрече с Словакией (2:1). Тем не менее положение у них по-прежнему весьма скверное. Жёлто-синие замыкают турнирную таблицу из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Если румыны и словаки сыграют вничью, подопечных Сергея Реброва от вылета спасёт только победа в предстоящей встрече. А если исходить из их выступлений на Евро-2024 – то только чудо.

Бельгия здорово прибавила под руководством Доменико Тедеско. Специалист изменил атмосферу в раздевалке и стиль игры национальной команды. Он решил отталкиваться от результативности и индивидуальных качеств Ромелу Лукаку. В восьми встречах отбора на Евро-2024 лучший бомбардир команды забил 14 мячей. На Евро-2024 31-летнему нападающему жутко не везёт. Он оформил дубль словакам и забил во встрече с румынами, но все его голы были отменены.

Сборная Украины на Евро-2024 расклеилась. У неё ухудшились рисунок футбола, в обороне начался беспорядок, лидеры перестали делать результат. Идеальные условия для заветного гола Ромелу. Лучший бомбардир «красных дьяволов» на него наиграл. Пора перебороть невезение. На индивидуальный тотал Лукаку больше 0.5 мяча дают коэффициент 1.95.

Прогноз на матч Грузия — Португалия

Сборная Португалии, как и ожидалось, лидирует в группе F, набрав за два тура все шесть возможных очков. Команда досрочно квалифицировалась в 1/8 финала чемпионата Европы и уже гарантировала себе первое место. Даже поражение в заключительном туре не повлияет. Напомним, в 1-м туре подопечные Роберто Мартинеса победили Чехию со счётом 2:1. Во 2-м туре пошло куда веселее — разгромили Турцию — 3:0.

Сборная Грузии, как и ожидалось, находится в числе аутсайдеров группы. Однако глобальные расклады и одно очко в копилке после ничьей со сборной Чехии (1:1) означают, что ещё не всё потеряно. Отставание от идущей второй Турции составляет два очка, а ниже идущей третьей Чехии грузинские спортсмены располагаются лишь из-за дополнительных показателей. Малину испортил матч со сборной Турции, который по делу был проигран со счётом 1:3. Теперь в 3-м туре нужна победа.

Конечно, сборная Португалия оправданно остаётся фаворитом предстоящего матча, даже решив все свои вопросы. Скорее всего, она победит. И всё же, на наш взгляд, если сборная Грузии настроится должным образом, то сумеет как минимум дать бой. Поэтому мы предлагаем поставить на «обе забьют» за 1.92.

Прогноз на матч Чехия — Турция

Перед заключительным туром группового этапа сборная Чехии оказалась в сложной ситуации. Поражение в матче с Португалией (1:2) и неожиданная ничья с Грузией (1:1) заставляют чехов играть на победу во встрече с Турцией. Иначе рассчитывать на выход в плей-офф им вряд ли приходится. В матче с Грузией у «народной команды» были все шансы выиграть, но отсутствие концентрации в заключительной фазе свело к нулю старание игроков. 26 ударов нанесли подопечные Гашека, но ограничились всего одним забитым мячом.

Турция хорошо стартовала на ЧЕ-2024, обыграв Грузию 3:1, но, столкнувшись с гораздо более сильной Португалией (0:3), спасовала. Подвели защитники, которым не удалось найти средство, чтобы остановить Криштиану Роналду, Бернарду Силву и Бруну Фернандеша. Монтелла предпочитает контратакующую схему, позволяющую раскрыться лучшим игровым качествам своих подопечных. Они так же, как и «народная команда», интенсивно прессингуют, выходят из обороны через короткий пас.

Запутанная ситуация в группе F заставляет соперников отбросить в сторону закрытые схемы и играть на победу. Особенно это справедливо в отношении чехов. У них высокий атакующий потенциал, поэтому мы ждём результативную игру и тотал больше 2.5 мяча за 2.03.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: Лукаку забьёт в матче Украина — Бельгия за 1.95.

Ставка 2: обе забьют в игре Грузия — Португалия за 1.92.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в матче Чехия — Турция за 2.03.

Общий коэффициент: 1.95 Х 1.92 Х 2.03 = 7.60.