Венесуэла — Мексика. Саломон Рондон держит высокий уровень

27 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки Венесуэла — Мексика. Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «зелёных»: поставить на победу мексиканцев можно с коэффициентом 2.16. Успех венесуэльцев оценён в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Венесуэла — Мексика 27 июня 2024 года

Аналитики уверены, что матч Венесуэла — Мексика не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.59. Если забьют венесуэльцы, сыграет коэффициент 1.56. Гол мексиканцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки Венесуэла — Мексика (27.06.2024)

Вовсю гремит Евро-2024, но время от времени будет от него отвлекать Кубок Америки. 27 июня состоятся две встречи 2-го тура группового этапа. В самой поздней из них на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде померяются силами Венесуэла и Мексика. Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

В матче 1-го тура венесуэльцы победили Эквадор (2:1). Результат замечательный, но есть нюанс. «Красное вино» победило за счёт численного преимущества. Красную карточку на 22-й минуте при счёте 0:0 схлопотал лидер «триколора» Эннер Валенсия.

Несмотря на раннее удаление, эквадорцы продолжили идти вперёд. Они создали немало хороших моментов и даже забили в меньшинстве. Это свидетельствует не в пользу готовности венесуэльцев к большим вызовам. Как минимум это говорит о том, что в обороне у них есть уязвимые места.

К нападению претензий и вопросов нет. Напротив, линию атаки есть за что похвалить. Раздухарился экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Саломон Рондон. По итогам сезона он стал лучшим бомбардиром и обладателем Кубка чемпионов КОНКАКАФ. 34-летний футболист переживает вторую молодость.

В игре с Эквадором Рондон отметился результативной передачей, а в шести матчах отбора на ЧМ-2026 забил два мяча. «Красное вино» проиграло только одну из этих встреч и три раза сыграло вничью. Даже бразильцы не сумели победить венесуэльцев — 1:1. Не факт, что получится у Мексики.

Хайме Лосано есть и за что похвалить, и за что покритиковать. Начнём с позитивного. «Зелёные» здорово подготовились к Кубку Америки — 2024. Проведя множество товарищеских встреч с сильными соперниками, они приобрели опыт и необходимую закалку.

Лишь бы от этого была польза. Пока что её не наблюдается. В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки мексиканцы не без труда победили ослабленную серьёзными кадровыми потерями Ямайку (1:0). Они доминировали, но у соперника были возможности забить.

Начало второго тайма осталось за ямайцами. Они даже забили, однако из-за небольшого офсайда гол Майкла Антонио был отменён. Не будь положения вне игры, встреча вполне могла бы пойти в другом ключе.

Хронические проблемы «зелёных» — это нестабильность и плохая реализация моментов. Сборная может уходить от них на некоторое время, радовать болельщиков зрелищным футболом, результативностью и уверенными победами, но затем всё возвращается на круги своя.

Отличает Мексику от других имеющих подобные проблемы национальных команд успешность. Несмотря на периодически возникающие трудности, она является самой титулованной сборной КОНКАКАФ. К предстоящему матчу «зелёные» подходят в качестве фаворитов.

Напрашивается ставка на победу Мексики. Однако, на наш взгляд, лучше проверить «обе забьют» за 2.08. Все пять последних очных встреч закончились именно так. Три из них ознаменовались ничейными результатами.

Очевидно, «красное вино» — далеко не самый удобный соперник для «зелёных». Победа во встрече с Эквадором даст венесуэльцам дополнительную уверенность и мотивацию. Их шансы на выход в плей-офф заметно повысились. Такую возможность нельзя упускать.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Венесуэла — Мексика 27 июня 2024 года

Венесуэла не из пугливых и робких команд. Отбор на ЧМ-2026 показывает, что она способна навязать борьбу соперникам любого класса. Мексика очень сильна, но нестабильна. Она может как выдать лучший матч, так и полностью провалиться. Выходит, у грядущих соперников примерно одинаковые шансы на победу. Встреча обещает порадовать голами с обеих сторон и получиться интересной.

Ставка: обе забьют за 2.08.