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Грузия — Португалия, прогноз на матч Евро-2024, 26 июня 2024 года, ставки и коэффициенты, прямой эфир

Голы на Евро-2024: Лукаку против VAR, Роналду изголодался
Николай Павлов
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Ромелу забил три мяча, и все они были отменены после подсказок видеосистемы. Криштиану тоже не забивал на этом ЧЕ.

Подошёл к развязке групповой этап Евро-2024. На сегодня запланированы четыре последние встречи 3-го тура. Сложилась крайне интригующая ситуация, поскольку у семи команд, которые выйдут на поле, остались шансы на выход в плей-офф, а Португалия уже обеспечила себе путёвку в следующую стадию Евро-2024.

Представляем вашему вниманию наши прогнозы на возможных авторов голов на матчи, которые пройдут сегодня.

Словакия — Румыния: кто, если не Шранц

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Словакия
Не начался
Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Крайне интересная ситуация сложилась в группе Е перед заключительным туром, поскольку у всех команд в активе по три очка. Словакия и Румыния в привилегированном положении, ведь у Украины худшая разница забитых и пропущенных мячей.

Образовался вариант, при котором ничья устраивает как Словакию, так и Румынию. В этом случае обе команды гарантированно выйдут в плей-офф.

Обратим внимание на форварда сборной Словакии Ивана Шранца. Все два мяча сборной на Евро-2024 забил он. Интересно поставить на индивидуальный тотал Шранца больше 0.5 мяча за 4.00.

Украина — Бельгия: Лукаку должен наконец-то забить

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В группе F также сыграют Украина и Бельгия. Тут невозможно остаться в стороне от невезения Ромелу Лукаку. Мощный форвард изо всех сил старается забить гол, но обстоятельства каждый раз складываются против. Однако он не сдаётся и уже отметился результативной передачей. Гол, как говорится, назревает.

Оборона сборной Украины играет на Евро-2024 слабо, допуская много ошибок. Креативное нападение «красных дьяволов» создаёт достаточно моментов, и скоро количество перейдёт в качество. Учитывая умение Кевина Де Брёйне отдать обостряющий пас, перспективно сделать ставку на гол Ромелу Лукаку за 2.20.

Грузия — Португалия: Криштиану или Хвича?

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Португалия уже обеспечила себе выход в плей-офф, и в 3-м туре, как сообщают источники, главный тренер Роберто Мартинес прибегнет к ротации состава. Но, вероятно, Криштиану Роналду наставник выпустит на поле с первых минут. Наверняка форвард рассчитывает забить гол на своём шестом чемпионате Европы, поэтому будет крайне опасен для обороны Грузии.

Итак, сделать ставку на гол Криштиану Роналду можно с коэффициентом 1.75. В свою очередь, в сборной Грузии также есть звёзда, которую нельзя сбрасывать со счетов — это Хвича Кварацхелия. Он пока не отметился результативными действиями на Евро-2024, но в решающий момент должен взять на себя инициативу. Сделать ставку на индивидуальный тотал Хвичи Кварацхелия можно за 4.00.

Прогнозы на Евро-2024

Ставка 1: Иван Шранц забьёт в матче Словакия — Румыния за 4.00.

Ставка 2: Ромелу Лукаку забьёт в матче Украина — Бельгия за 2.20.

Ставка 3: Криштиану Роналду забьёт в игре Грузия — Португалия за 1.75.

Экспресс на сегодня:
Экспресс на Евро-2024: Украине ловить нечего, Португалия проверит Грузию на прочность
Экспресс на Евро-2024: Украине ловить нечего, Португалия проверит Грузию на прочность
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