С Роналду или без – Португалия своего не упустит.

Последний шанс Украины и вылет Грузии. Чего ждать на Евро-2024 сегодня

Сенсационные результаты в группах С и D приговорили банк по итогам 12-го дня Евро. Оба экспресса Владимира Прокофьева сгорели – нулевая фора на Нидерланды и тотал голов Франции больше 2.5, а также сухая победа Англии с единицей в счёте встречи Дания – Сербия.

В банке стало 81 400 фишек.

Напомним правила челленджа:

условный банк – 100 000 фишек;

номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;

прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКА №1

Матчи: Украина – Бельгия и Словакия – Румыния.

Ставка: Первый гол с 1-й по 30-ю минуту за 1.65 и ТМ 3.5 жёлтых карточек за 1.53 с общим коэффициентом 2.52.

Сумма: 3000 фишек (возможная прибыль – 4560 фишек).

Группа Е – самая ровная по итогам двух туров. У каждой команды по три очка, но из-за разницы мячей мотивация и задачи на оставшиеся встречи у сборных отличаются.

Украине нужна победа, Бельгия вряд ли станет играть на ничью, возможен веселый футбол. За 1.65 беру ставку на первый гол с 1-й по 30-ю минуту – в пользу такого варианта статистика.

Бельгия пропустила от Словакии на седьмой минуте, а Румынии забила уже на второй. Украина обе прошлые встречи начинала неудачно и уступала в счёте к 29-й и 17-й минутам соответственно.

Параллельно Словакия и Румыния будут имитировать спорт в матче, где обе команды устраивает ничья. Федерациям, тренерам, игрокам не нужно договариваться и подставлять себя – все всё понимают.

Может ли кто-то сыграть на победу? Да, это не исключено. Поэтому на основной исход ставить не стану. Поверю в аккуратный и уважительный футбол – в тотал жёлтых карточек меньше 3.5 за 1.53. Таким образом, общий коэффициент экспресс стал 2.52.

За два тура у Словакии только одно предупреждение, а Румынии – три. То есть даже в интенсивных и напряжённых матчах обе сборные играли аккуратно. Разве должны они изменять себя, когда агрессии на поле станет ещё меньше?

СТАВКА №2

Матчи: Чехия – Турция и Грузия – Португалия.

Ставка: П1 по угловым в 1-м тайме за 1.85 и П2 за 1.40 с общим коэффициентом 2.59.

Сумма: 3000 фишек (возможная прибыль – 4770 фишек).

Чехия набрала одно очко за два тура и вынуждена играть на победу в заключительном матче группового этапа. Турцию стратегически устроит ничья, хотя для этой сборной такой расклад может стать проблемой на подсознательном уровне.

Наверняка тренер турок зарядит команду на атаку, однако из головы не выбросить турнирную таблицу. Чехи заберут мяч и окажут давление – как минимум в первом тайме. Дальше рисунок станет следствием счëта на табло. Но на стартовом отрезке чехи должны давить, поэтому беру П1 в 1-м тайме по угловым за 1.85.

Дополняю экспресс очевидной победой Португалии за 1.40 и получаю общий коэффициент 2.59. С высокой вероятностью Мартинес выставит резервистов. Можно только дать время Роналду для очередного рекорда, в остальном имеет смысл поберечь основу.

В запасе у Португалии также футболисты топ-клубов, которые на голову выше основы Грузии. Команда Саньоля отскочила с Чехией благодаря фантастическому выступлению вратаря Мамардашвили. Второй раз такой уровень везения и стечения обстоятельств практически невозможен.

Резервисты Португалии голодны до побед, голодны до результативных действий и мечтают получить место в основе – всё это сыграет в пользу выбранной ставки. Вероятен повтор результата встречи Испания – Албания.

Итого: сделано две ставки на общую сумму 6000 фишек, в банке осталось 75 400 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

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