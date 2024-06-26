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Украина – Бельгия, Словакия – Румыния, Чехия – Турция, Грузия – Португалия, прогноз на матчи Евро 26 июня

Последний шанс Украины и вылет Грузии. Чего ждать на Евро-2024 сегодня
Владимир Прокофьев
Прогнозы на матчи Евро-2024 26 июня
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С Роналду или без – Португалия своего не упустит.

Сенсационные результаты в группах С и D приговорили банк по итогам 12-го дня Евро. Оба экспресса Владимира Прокофьева сгорели – нулевая фора на Нидерланды и тотал голов Франции больше 2.5, а также сухая победа Англии с единицей в счёте встречи Дания – Сербия.

Прогнозы Владимира на матчи 25 июня:
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В банке стало 81 400 фишек.

Напомним правила челленджа:

  • условный банк – 100 000 фишек;
  • номинал ставок – 2000, 3000, 5000 и 10 000 фишек;
  • прогнозы на все матчи Евро.

СТАВКА №1

Матчи: Украина – Бельгия и Словакия – Румыния.

Ставка: Первый гол с 1-й по 30-ю минуту за 1.65 и ТМ 3.5 жёлтых карточек за 1.53 с общим коэффициентом 2.52.

Сумма: 3000 фишек (возможная прибыль – 4560 фишек).

Группа Е – самая ровная по итогам двух туров. У каждой команды по три очка, но из-за разницы мячей мотивация и задачи на оставшиеся встречи у сборных отличаются.

Украине нужна победа, Бельгия вряд ли станет играть на ничью, возможен веселый футбол. За 1.65 беру ставку на первый гол с 1-й по 30-ю минуту – в пользу такого варианта статистика.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бельгия пропустила от Словакии на седьмой минуте, а Румынии забила уже на второй. Украина обе прошлые встречи начинала неудачно и уступала в счёте к 29-й и 17-й минутам соответственно.

Параллельно Словакия и Румыния будут имитировать спорт в матче, где обе команды устраивает ничья. Федерациям, тренерам, игрокам не нужно договариваться и подставлять себя – все всё понимают.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Словакия
Не начался
Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Может ли кто-то сыграть на победу? Да, это не исключено. Поэтому на основной исход ставить не стану. Поверю в аккуратный и уважительный футбол – в тотал жёлтых карточек меньше 3.5 за 1.53. Таким образом, общий коэффициент экспресс стал 2.52.

За два тура у Словакии только одно предупреждение, а Румынии – три. То есть даже в интенсивных и напряжённых матчах обе сборные играли аккуратно. Разве должны они изменять себя, когда агрессии на поле станет ещё меньше?

СТАВКА №2

Матчи: Чехия – Турция и Грузия – Португалия.

Ставка: П1 по угловым в 1-м тайме за 1.85 и П2 за 1.40 с общим коэффициентом 2.59.

Сумма: 3000 фишек (возможная прибыль – 4770 фишек).

Чехия набрала одно очко за два тура и вынуждена играть на победу в заключительном матче группового этапа. Турцию стратегически устроит ничья, хотя для этой сборной такой расклад может стать проблемой на подсознательном уровне.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Чехия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Наверняка тренер турок зарядит команду на атаку, однако из головы не выбросить турнирную таблицу. Чехи заберут мяч и окажут давление – как минимум в первом тайме. Дальше рисунок станет следствием счëта на табло. Но на стартовом отрезке чехи должны давить, поэтому беру П1 в 1-м тайме по угловым за 1.85.

Дополняю экспресс очевидной победой Португалии за 1.40 и получаю общий коэффициент 2.59. С высокой вероятностью Мартинес выставит резервистов. Можно только дать время Роналду для очередного рекорда, в остальном имеет смысл поберечь основу.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В запасе у Португалии также футболисты топ-клубов, которые на голову выше основы Грузии. Команда Саньоля отскочила с Чехией благодаря фантастическому выступлению вратаря Мамардашвили. Второй раз такой уровень везения и стечения обстоятельств практически невозможен.

Резервисты Португалии голодны до побед, голодны до результативных действий и мечтают получить место в основе – всё это сыграет в пользу выбранной ставки. Вероятен повтор результата встречи Испания – Албания.

Итого: сделано две ставки на общую сумму 6000 фишек, в банке осталось 75 400 фишек.

Ставки – это не способ заработка, играйте ответственно.

Пишите в комментариях:

  • мнения о сделанных ставках – топ-3 активных пользователей получат призы по итогам Евро;
  • прогнозы на следующий игровой день – их может выбрать автор.
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