Без Макгрегора UFC 303 померкнет. Или Перейра и Прохазка устроят безумие?

На турнире должно произойти несколько невероятных боёв, чтобы забыть о главном событии чуть ли не года, которое не состоится.

Возглавить UFC 303 должен был поединок между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером. Из-за травмы ирландца бой перенесён. Организации пришлось сделать главным событием реванш между действующим и бывшим чемпионами организации в полутяжёлом весе — Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой.

Бразилец и чех подерутся в ночь с 29 по 30 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США). Сопроводят главный кард встречи между Брайаном Ортегой и Диего Лопесом, а также Андреем Орловским и Мартином Будаем. Также интерес вызывает поединок Энтони Смит — Роман Долидзе.

Во сколько начало и где смотреть UFC 303

Турнир начнётся в 1:00 мск. Посмотреть трансляцию можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!».

Полный кард турнира UFC 300

Основной кард:

Алекс Перейра — Иржи Прохазка;

Брайан Ортега — Диего Лопес;

Энтони Смит — Роман Долидзе;

Майра Буэно Силва — Мэйси Чиассон;

Иан Гарри — Майкл Пейдж.

Предварительный кард:

Джо Пайфер — Марк-Андре Баррио;

Шарль Журден — Жан Силва;

Каб Суонсон — Андре Фили;

Пэйтон Талботт — Яннис Геммури;

Мишель Уотерсон-Гомес — Джиллиан Робертсон;

Андрей Орловский — Мартин Будай;

Рэи Цуруя — Карлос Эрнандес;

Рики Симон — Винисиус Оливейра.

Главный бой — Перейра — Прохазка

Почти год назад Алекс Перейра стал чемпионом UFC в полутяжёлой весовой категории, победив Иржи Прохазку. Затем он уверенно защитил титул, нокаутировав в первом раунде Джамала Хилла. 36-летний бразилец в полном порядке. Его удары неумолимо опасны для соперников.

В первом поединке Прохазка доминировал. 31-летний чех был близок к победе, но бразилец поймал его на ошибке и точным попаданием отправил в нокаут. Поставить на победу Алекса Перейры в реванше можно с коэффициентом 1.64. Успех чеха оценивается в 2.37.

Прохазка после поражения в титульном поединке рук не опустил. Он реабилитировался, во втором раунде, техническим нокаутом победив Александара Ракича. Иржи усердно тренировался и готовился к заветному реваншу. Ему вполне по силам отомстить обладающему менее богатым арсеналом приёмов Перейре.

Соглавный бой пройдёт в борьбе

Далее нас ждёт интересная встреча топовых джиу-джитсеров. Будет чудом, если поединок между Брайаном Ортегой и Диего Лопесом пройдёт всю дистанцию. Бо́льшую часть своих боёв они выиграли сдачей.

Выявить фаворита в этой паре просто невозможно. Оба обладают шикарной борьбой и опытом. Всё может решить одна малейшая ошибка. Заключить пари на то, что поединок между Ортегой и Лопесом будет длиться меньше 2.5 раунда, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Тотал больше 2.5 раунде — 1.87.

Самый многострадальный поединок турнира

Третий по значимости, но первый по многострадальности бой вечера — это встреча Энтони Смита и Романа Долидзе. К поединку американца и грузина привели поочерёдное снятие с турнира Халила Раунтри, Джамала Хилла и Карлоса Ульберга.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Долидзе. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.76. Успех бразильца оценивается в 2.14. У Смита есть чёрный пояс по джиу-джитсу и без малого 60 поединков в ММА за плечами. Однако он согласился выйти на коротком уведомлении. И в последних боях американец смотрелся совсем невнятно.

Роман Долидзе свежее американца и гораздо голоднее до побед. К предстоящему поединку он подходит после двух поражений, с большим желанием реабилитироваться. Энтони Смит для этого, несмотря на огромный опыт, удобный соперник.

Орловскому давно пора на пенсию?

Теперь немного о грустном. На UFC 303 выступит легендарный Андрей Орловский. Бой вполне может стать для него последним в карьере. В UFC белорус провёл 40 поединков. В последних трёх он выглядел совсем вяло и потерпел поражения.

У Орловского совсем не осталось резкости и эмоций. В предстоящем поединке ему предстоит встретиться с бойцом, который на 14 лет моложе. Поставить на победу Мартина Будая можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35.

Каков итог

В результате мы получаем совсем не то, на что настраивались. Люди скупали билеты и с нетерпением ждали появления Конора Макгрегора. По факту ожидания были обмануты.

Повезёт, если Алекс Перейра и Иржи Прохазка закатят зрелищную рубку. Ещё лучше, если поединок закончится нокаутом. Также будет интересно посмотреть на Долидзе. Раньше его бои были невероятными. Трижды подряд он получал награду за выступление вечера.

Опять же будет классно, если Орловский внезапно выиграет. Вот таких чудес хотелось бы увидеть на UFC 303. Они хоть как-то наполнили бы пустоту, которую почувствовали болельщики после отмены поединка Макгрегора и Чендлера.