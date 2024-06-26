Панама — США. Попробуйте остановить Пулишича!

28 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки Панама — США. Начало – в 1:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами «звёздно-полосатых»: поставить на победу американцев можно с коэффициентом 1.38. Успех панамцев оценивается в 8.40. На ничью дают коэффициент 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Панама — США 28 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Панама — США получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют американцы, сыграет коэффициент 1.09. Гол панамцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.16.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки — 2024 Панама — США (28.06.2024)

Набирает обороты долгожданный Кубок Америки. Встреча 2-го тура группового этапа Панама — США начнётся 28 июня в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Стартовый свисток раздастся в 1:00 мск.

Для сборной США Кубок Америки является важным этапом в плане становления. Контуры будущей команды, которая сыграет на ЧМ-2026, уже обрели черты, но проблем хватает. Руководство вернулось к кандидатуре Грегга Берхалтера в качестве наставника, и, судя по всему, именно он будет готовить команду к ЧМ-2026.

Стартовали «звёздно-полосатые» с победы в матче с Боливией со счётом 2:0, а забитыми мячами отметились Кристиан Пулишич и Фоларин Балогун. Игрок «Милана» также записал в актив результативную передачу. США изобретательно атаковали, нанесли 20 ударов по воротам и создали несколько опасных моментов.

Победа в 1-м туре утихомирила критиков главного тренера США. Напомним, перед стартом Кубка Америки «звёздно-полосатые» провели несколько неудачных матчей, но хорошая игра показала правильный вектор развития, выбранный Греггом Берхалтером.

Наставник сборной США создал интересную линию нападения, включив в неё Кристиана Пулишича, Тимоти Веа и Фоларина Балогуна. Они часто меняются местами в схеме, запутывая соперника. Для Панамы будет главной задачей сдержать это трио.

Панама в матче 1-го тура уступила Уругваю со счётом 1:3, хотя произвела приятное впечатление. Сборная не испугалась именитого соперника, а твёрдо придерживалась плана. Тем не менее на итоговом результате сказалось преимущество уругвайцев в индивидуальном мастерстве.

С Панамой работает главный тренер Томас Кристиансен. Он вполне адекватно оценивает уровень своих подопечных, поэтому сделал акцент на общекомандном взаимодействии. Состав у панамцев стабилен, и взаимопонимание отработано до мельчайших деталей.

Отметим, что гол в игре с Уругваем записал в актив защитник французского «Марселя» Микаэль Амир Мурильо. Он неплохо провёл минувший сезон и в сборной является важной деталью командного механизма.

Панама — это команда среднего уровня. С равными по классу соперниками подопечным Томаса Кристиансена удаётся добиваться результата, но сдерживать изобретательное нападение они не могут.

США в хорошей форме, и их линия атаки умеет ставить в тупик защиту неординарными ходами. Учитывая их игру в 1-м туре, мы предлагаем сделать ставку на победу США с форой (-1.5) за 2.07.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Панама — США 28 июня 2024 года

У Грегга Берхалтера получилось вывести «звёздно-полосатых» на пик формы к старту турнира. Отмечаем хорошее движение, неординарные ходы в атаке и агрессивный прессинг. Справиться с таким соперником Панама вряд ли сумеет. Мы предлагаем сделать ставку на победу США с форой (-1.5) за 2.07.

Ставка: победа США с форой (-1.5) за 2.07.