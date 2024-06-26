Уругвай — Боливия. Нуньес и Суарес близки к цели

28 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки Уругвай — Боливия. Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами небесно-голубых: поставить на победу уругвайцев можно с коэффициентом 1.15. Успех боливийцев оценён в 22.0. Ставки на ничью принимаются за 8.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Уругвай — Боливия 28 июня 2024 года

Аналитики уверены, что матч Уругвай — Боливия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют уругвайцы, сыграет коэффициент 1.03. Гол боливийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25. Поставить на «обе забьют» можно за 2.42.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки Уругвай — Боливия (28.06.2024)

Вовсю гремит Евро-2024, но время от времени будет от него отвлекать Кубок Америки. 28 июня состоятся две встречи 2-го тура группового этапа турнира. В самой поздней из них на стадионе «Метлайф» померяются силами Уругвай и Боливия. Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Есть ощущение, что Марсело Бьелса и сборная Уругвая были предназначены друг для друга самой судьбой. Они очень легко сошлись характерами. Небесно-голубые не просто вышли на другой уровень игры при аргентинском специалисте. Они приобрели лучший вид за долгие годы.

В квалификации на ЧМ-2026 уругвайцы победили Аргентину (2:0) и Бразилию (2:0), а во встрече 1-го тура группового этапа Кубка Америки не заметили сопротивления со стороны Панамы (3:1). Счёт последнего матча не отражает происходившего на поле. Реализуй небесно-голубые больше моментов, победа была бы крупной.

Несколько возможностей упустил Дарвин Нуньес, но ему всё равно удалось забить своё. В восьми последних матчах в составе национальной команды, включая товарищеские, нападающий «Ливерпуля» записал на свой счёт девять голов и отдал две результативные передачи. Недостаточно хорошая реализация не мешает ему вести за собой команду и тащить.

Бьелса поставил Уругваю очень красивую командную игру, не сильно зависящую от тонуса лидеров. Первый гол небесно-голубых во встрече с Панамой, забитый Максимилиано Араухо с передачи Матиаса Виньи — это просто шедевр. В нём было прекрасно всё, от начала до самого конца.

Бьелса любит рисковать и экспериментировать. В предстоящем матче он может выпустить редко получающих игровое время футболистов. Например, разрывающего вместе с Лионелем Месси МЛС Луиса Суареса. Он был вызван в национальную команду как духовный лидер и как раз для таких встреч.

Сборная Боливии могла бы навязать борьбу Уругваю при одном условии — если бы матч проходил на её домашней арене, которая располагается на высоте более 3600 метров над уровнем моря. Боливийцам в таких условиях играть комфортно, а вот на соперников резкая смена климата часто оказывает негативное влияние.

Впрочем, в последнее время родные стены стали всё реже помогать «зелёным». Боливийцы выиграли только 2 из 13 последних матчей, включая товарищеские. Во всех остальных они потерпели поражения с общим счётом 6:26.

В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки подопечные Антонио Карлоса Заго без шансов уступили США (0:2). Американцы упустили несколько голевых моментов, не замкнув прострелы. Плюс один их забитый мяч был отменён из-за небольшого офсайда.

Боливийцы угрожали только дальними ударами, справиться с которыми голкиперу сборной США не составило большого труда. Вероятнее всего, по схожему сценарию сложится и грядущий матч. Заключить пари на победу Уругвая с форой (-2.5) можно с коэффициентом 2.17.

Последнюю очную встречу, состоявшуюся недавно в отборе на ЧМ-2026, уругвайцы выиграли с разгромным счётом — 3:0. Дарвин Нуньес в том матче оформил дубль, а «зелёные» не нанесли ни одного удара в створ. В этот раз ожидается похожая картина. Победив, небесно-голубые гарантируют себе выход в плей-офф Кубка Америки.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Уругвай — Боливия 28 июня 2024 года

Уругвайцы продвинулись в саморазвитии на несколько этапов вперёд. Благодаря Бьелсе они забыли, что такое неуверенность и спады. Боливийцы находятся на совсем другой стадии — обратной той, которая у небесно-голубых. Они постоянно проигрывают и много пропускают. Разница в уровне футбола сборных огромна.

Ставка: победа Уругвая с форой (-2.5) за 2.17.