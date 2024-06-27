Экспресс на Кубок Америки: США и Уругвай досрочно выйдут в плей-офф

Вчера завершился групповой этап Евро-2024. Чей-то выход в плей-офф получился весьма неожиданным, а от каких-то команд ожидали большего. Пока европейские сборные готовятся к следующей стадии, мы составили экспресс с коэффициентом 4.45 на матчи Кубка Америки, которые пройдут в ночь с 27 на 28 июня.

Прогноз на матч Панама — США

Для сборной США Кубок Америки является важным этапом в плане становления. Контуры будущей команды, которая сыграет на ЧМ-2026, уже обрели черты, но проблем хватает. Стартовали «звёздно-полосатые» с победы в матче с Боливией со счётом 2:0, а забитыми мячами отметились Кристиан Пулишич и Фоларин Балогун. Игрок «Милана» также записал в актив результативную передачу.

Панама в матче 1-го тура уступила Уругваю со счётом 1:3, хотя произвела приятное впечатление. Сборная не испугалась именитого соперника, а твёрдо придерживалась плана. Отметим, что гол в игре с Уругваем записал в свой актив защитник французского «Марселя» Микаэль Амир Мурильо. Он неплохо провёл минувший сезон и в сборной является важной деталью командного механизма.

У Грегга Берхалтера получилось вывести «звёздно-полосатых» на пик формы к старту турнира. Отмечаем хорошее движение, неординарные ходы в атаке и агрессивный прессинг. Справиться с таким соперником Панама вряд ли сумеет. Мы предлагаем сделать ставку на победу США с форой (-1.5) за 2.05.

Прогноз на матч Уругвай — Боливия

Есть ощущение, что Марсело Бьелса и сборная Уругвая были предназначены друг для друга самой судьбой. Они легко сошлись характерами. Небесно-голубые не просто вышли на другой уровень игры при аргентинском специалисте. Они приобрели лучший вид за долгие годы. В квалификации на ЧМ-2026 уругвайцы победили Аргентину (2:0) и Бразилию (2:0), а во встрече 1-го тура группового этапа Кубка Америки не заметили сопротивления со стороны Панамы (3:1).

Сборная Боливии могла бы навязать борьбу Уругваю при одном условии — если бы матч проходил на её домашней арене, которая располагается на высоте более 3600 метров над уровнем моря. В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки подопечные Антонио Карлоса Заго без шансов уступили США (0:2). Боливийцы угрожали только дальними ударами, справиться с которыми американскому голкиперу не составило большого труда.

Уругвайцы продвинулись в саморазвитии на несколько этапов вперёд. Благодаря Бьелсе они забыли, что такое неуверенность и спады. Боливийцы находятся на совсем другой стадии — обратной той, которая у небесно-голубых. Они постоянно проигрывают и много пропускают. Разница в уровне футбола сборных огромна. Поставим на победу Уругвая с форой (-2.5) за 2.17.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа США с форой (-1.5) в матче с Панамой за 2.05.

Ставка 2: победа Уругвая с форой (-2.5) в матче с Боливией за 2.17.

Общий коэффициент: 2.05 Х 2.17 = 4.45.