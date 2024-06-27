Сюрприз от Австрии, мощь Германии и скучная Англия. Кто вышел в 1/8 финала Евро-2024?

Конечно, хотелось бы, чтобы групповой этап Евро-2024 длился дольше. Так интересно было следить за борьбой между лучшими сборными за выход в плей-офф. Но пришло время для 1/8 финала.

Главной сенсацией стал выход из группы сборной Грузии. Также удивила беззубая игра украинской сборной, которую считали главным претендентом на второе место в группе, но она заняла последнее и покинула турнир. В общем, сюрпризов было достаточно. Хорватия не смогла пробиться в плей-офф. Это уже наглядный пример, что сборной нужно омоложение состава.

1/8 финала Евро-2024, расписание

29 июня, 19:00 мск Швейцария – Италия;

29 июня, 22:00 мск Германия – Дания;

30 июня, 19:00 мск Англия – Словакия;

30 июня, 22:00 мск Испания – Грузия;

1 июля, 19:00 мск Франция – Бельгия;

1 июля, 22:00 мск Португалия – Словения;

2 июля, 19:00 мск Румыния – Нидерланды;

2 июля, 22:00 мск Австрия – Турция.

Кто эти трое фаворитов?

Удивляет, как твёрдо стоят на своём букмекерские конторы, считая основным претендентом на победу на Евро-2024 сборную Англии. Её футбол оказался самым скучным во время группового этапа. И мы в том числе удивлены, как можно играть так беззубо в нападении, имея в составе таких звёзд, как Гарри Кейн, Джуд Беллингем и Букайо Сака. Поставить на победу англичан на чемпионате Европы можно за 4.50.

Если ещё перед стартом Евро-2024 букмекеры ставили Францию на второе место, то теперь они отдают предпочтение Испании. «Красная фурия» уверенно преодолела групповой этап, одержав три победы подряд. Причём выигрывали подопечные Луиса де ла Фуэнте не абы у кого, а у Хорватии и Италии. Ставки на успех испанцев принимают за 5.50.

Замыкает тройку сборная Германии. Как хозяйка турнира она показала себя с хорошей стороны, набрав семь из девяти возможных очков. Под руководством Нагельсмана собран настолько боевой состав, что забивают даже футболисты, вышедшие на замену. Взять хотя бы Фюллькруга, который забил два мяча, несмотря на то что начинал встречи на скамье запасных. Ставки на триумф немцев принимают за 6.50.

Мбаппе, Роналду и Лукаку — кому повезёт больше

Французам предстоит провести в 1/8 финала Евро-2024 встречу с Бельгией. Это самый топовый по накалу матч, который нас ожидает на этой стадии. Лукаку можно смело вручить награду за «самого невезучего футболиста» на этом турнире. Три гола забил Ромелу, но все они были отменены после просмотра VAR. В свою очередь, и для Мбаппе судьба сложилась непросто. Однако, несмотря на перелом носа, он вышел на поле в последней игре с Польшей и забил гол с пенальти. Так держать!

Но если брать в целом, то Франция и Бельгия разочаровали. Всего лишь четыре гола на двоих они забили во время группового этапа – скукота! Ожидают ли нас нули на табло в их очной встрече или кого-то из лидеров прорвёт – покажет время. А пока букмекеры дают на победу французов на Евро-2024 коэффициент 6.50, а на успех бельгийцев – 35.0.

Роналду тоже можно смело отнести к неудачникам этого Евро, но не саму сборную. Португалии достались абсолютно проходимые соперники в группе – Чехия, Турция и Грузия, а в 1/8 финала ей предстоит играть со Словенией. Просто подарки! Но, несмотря на это, «избранные» умудрились проиграть грузинам со счётом 0:2. Причём Криштиану вышел в стартовом составе и вновь не забил. Поставить на победу Португалии на ЧЕ-2024 можно за 7.50.

При виде этой команды дрожат фавориты

Сборная Австрии таит в себе большую опасность даже для топовых сборных. Её сильно недооценивали, позабыв про атакующий потенциал. Ральф Рангник доволен проделанной работой. Проиграв первую встречу группового этапа Франции (0:1), его подопечные победили Польшу (3:1) и Нидерланды (3:2).

Теперь самое интересное. Австрии в 1/8 финала Евро-2024 предстоит сыграть с Турцией, которую она практически уничтожила в мартовском товарищеском матче – 6:1. Пройдут «лунных звёзд», выпадут на кого-то из пары Нидерланды – Румыния. Давайте вернёмся на групповой этап. Австрийцы победили «оранжевых» со счётом 3:2. Риск – дело благородное. Почему бы не поставить на выход команды Рангника в полуфинал за 3.00.

На что ставить?

Если сборная Франции сможет выйти на пик формы, то она сделает невозможное. Самая сложная сетка именно у неё и Португалии. Мотивации и рвению Мбаппе позавидовали бы многие. Он ставит на кон всё ради победы в турнире. Если его команда выиграет у Бельгии, а затем пройдёт португальцев, то будет закалена до предела. Кто её остановит тогда? Быть может, бундестим!

Как бы классно ни играла Испания, но Германии выглядит ещё интереснее. Всё дело в невероятно мощном составе, который, если потребуется, покажет такой класс в нападении, что «Красная фурия» будет шокирована. К тому же в любой момент Нагельсман может выпустить свою «тёмную лошадку» Фюллькруга, который забьёт важный победный или спасительный мяч.

А ведь в случае побед в матчах 1/8 финала именно эти сборные сыграют между собой. Выход в полуфинал немцев оценён в 2.10. Мы верим в хозяев Евро-2024. Поставить, что они выиграют чемпионат Европы, можно за 6.50.

Англичанам и итальянцам наверняка чего-то будет не хватать. Скорее всего, они сойдутся в игре четвертьфинала, по итогам которой «три льва» пройдут дальше за счёт своих бомбардиров, пока отмалчивающихся по большей части. Дальше верим в Австрию, которая может стать громкой сенсацией и остановить даже такую сборную, как Англия. Не говоря уже о Нидерландах.

Прогнозы на Евро-2024

Ставка 1: Германия выйдет в 1/2 финала Евро-2024 за 2.10.

Ставка 2: Германия выиграет Евро-2024 за 6.50.

Ставка 3: Австрия выйдет в 1/2 финала Евро-2024 за 3.00.

Ставка 4: Англия не выйдет в 1/2 финала Евро-2024 за 2.41.