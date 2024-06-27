Алекс Перейра — Иржи Прохазка. Чех вернёт чемпионский пояс

В ночь с 29 на 30 июня в США состоится турнир UFC 303. Его главным событием должен был стать бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера. Поединок был перенесён из-за травмы ирландца. Однако расстраиваться не стоит. Мы получили не менее интересную вывеску.

На стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе пройдёт реванш Алекса Перейры и Иржи Прохазки. Для бразильца это вторая защита звания чемпиона организации в полутяжёлой весовой категории. Сумеет ли чех с ним поквитаться?

Когда бой Алекс Перейра — Иржи Прохазка

Бой между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой состоится в ночь с 29 на 30 июня 2024 года на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США).

Во сколько начало боя Перейра — Прохазка

Бой между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой начнётся не раньше 7:00 мск 30 июня 2024 года.

По какому каналу покажут бой Перейра — Прохазка, где смотреть прямой эфир

В прямом эфире поединок между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой можно посмотреть на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Алекс Перейра — Иржи Прохазка

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Алексу Перейре. Ставки на победу бразильца принимаются с коэффициентом 1.64. Шансы Иржи Прохазки оценили коэффициентом 2.37. Поставить на ничью можно с коэффициентом 48.0.

Перейра оправдывает прозвище

Первый поединок складывался не в пользу Алекса. Он досаждал Прохазке только лоу-киками по левой ноге и нечастыми попаданиями в разменах. Чех оформил тейкдаун в первом раунде и почти довёл дело до победы во втором. Ему не хватило терпения.

Было видно, что Перейра уже порядком вымотался и начал больше пропускать. Прохазка так увлёкся атакой, что забыл о защите. Последовали ошибка и технический нокаут. Несколько точных попаданий бразильца в доли секунды перевернули ход поединка.

Именно этим славится обладающий огромным опытом выступлений по правилам кикбоксинга Алекс. Бой может идти совсем не по его правилам, но одно попадание — и соперник повержен. Так Перейра победил Адесанью, и на те же грабли наступил слишком поверивший в себя Прохазка.

Впечатляет частота, с которой Перейра выходит в октагон. Он понимает, что 36 лет (почти 37) — это немаленький возраст. Бразилец признался, что цепляется за любые подворачивающиеся возможности. Пока есть время и силы, нужно укреплять наследие и финансовое состояние.

Прохазка вернёт титул?

Иржи после поражения в поединке с Перейрой не утратил веры в себя. В следующем бою он отправил в технический нокаут во втором раунде топового полутяжа — Александара Ракича. К реваншу с Алексом чех наверняка хорошо подготовлен. Тех же ошибок он не допустит.

К первому бою с Каменной рукой 31-летний боец подходил после длившегося больше года простоя. У него была травма плеча. До неё Прохазка удерживал звание чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Он поступил благородно — освободил титул, чтобы не задерживать дивизион.

Несмотря на отнюдь не лучший тонус, Иржи до рокового момента смотрелся лучше бразильца. Он был быстрее, активнее и изобретательнее. Прохазка показал, что обладает более богатым арсеналом приёмов и лучшей выносливостью, чем Каменная рука.

Иржи провёл намного больше поединков в ММА, чем Перейра. У него в разы лучше поставлена борьба. Главное — ещё раз не нарваться на мощный нокаутирующий удар Алекса. Если из поражения в первом бою будут сделаны выводы, у чеха есть все шансы взять реванш.

Прогноз на бой UFC 303 Алекс Перейра — Иржи Прохазка

Заключить пари на победу Иржи Прохазки можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37. Чех моложе, быстрее и выносливее. В этот раз он наверняка подготовится ещё лучше и будет осторожнее. Этого должно хватить для победы.

Каменный кулак — очень опасный соперник, но постепенно он стареет и сбавляет. Выносливость уже совсем не та. Может произойти как в реванше с Адесаньей — уже бразилец пойдёт вперёд, понимая, что силы на исходе, и нарвётся на контратаку. Иржи может отплатить ему за нокаут той же монетой.

Ставка: победа Иржи Прохазки за 2.37.