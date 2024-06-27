Брайан Ортега — Диего Лопес. Бойцы превзойдут все ожидания

В ночь с 29 на 30 июня в США состоится турнир UFC 303. В его главном событии пройдёт реванш Алекса Перейры и Иржи Прохазки. В соглавном поединке померяются силами Брайан Ортега и Диего Лопес. У обоих чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

Когда бой Брайан Ортега — Диего Лопес

Бой между Брайаном Ортегой и Диего Лопесом состоится в ночь с 29 на 30 июня 2024 года на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США).

Во сколько начало боя Ортега — Лопес

Бой между Брайаном Ортегой и Диего Лопесом начнётся не раньше 6:00 мск 30 июня 2024 года.

По какому каналу покажут бой Ортега — Лопес, где смотреть прямой эфир

В прямом эфире поединок между Брайаном Ортегой и Диего Лопесом можно посмотреть на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Брайан Ортега — Диего Лопес

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Диего Лопесу. Ставки на победу бразильца принимаются с коэффициентом 1.64. Шансы Брайана Ортеги оценили коэффициентом 2.35. Поставить на ничью можно с коэффициентом 55.0.

Ортега всё ещё мечтает о титуле

После двух лет восстановления от травмы плеча Брайан Ортега вернулся в октагон и в очередной раз решил замахнуться на титульник. Он взял реванш у Яира Родригеса. Американец выиграл ручным треугольником. Таким образом, он поднялся на третье место в рейтинге полулёгкого веса UFC.

Во время восстановления от повреждения Ортега зря времени не терял. Он заметно прокачал свою технику в стойке. В арсенале у Райана появились удары ногами. Любовь к приёмам джиу-джитсу при этом никуда не делась. Он просто стал универсальнее и намного опаснее, чем раньше.

Брайан обладает непоколебимым характером, плотным ударом, всевозможными техниками удушения и заломов. Сам американец ни разу не проигрывал сдачей. Единственное — у него есть провалы в защите. Блоки 33-летнего бойца нередко оказываются просто бесполезными.

На что может рассчитывать Лопес

Диего занимает 14-ю строчку в рейтинге UFC. Бразилец стал чемпионом в ряде региональных организаций, он идёт на серии из трёх побед и видится большим талантом.

Проспект не хуже, а может быть, даже лучше владеет джиу-джитсу, чем Брайан Ортега. И при этом он куда коварнее американца в стойке. Бразилец берёт напором и огромной физической мощью. Нокаутом он выиграет практически столько же поединков, сколько и сдачей.

Трудности у Лопеса возникают в тех случаях, когда соперник оказывается готов к его активным выпадам и попыткам заполучить преимущество. Встреча с Ортегой покажет, может ли проспекта брать грамотным планом на бой, предлагать что-то новое и готов ли он к большим вызовам.

У Диего есть преимущество в антропометрии. Он выше и обладает большим размахом рук. Также у бразильца лучше скорость. У Брайана больше опыта и разнообразнее техника. Другие показатели у бойцов примерно на одном уровне.

Прогноз на бой UFC 303 Брайан Ортега — Диего Лопес

На самом деле выявить фаворита не видится возможным. По силе и показателям бойцы примерно на одном уровне. Всё будет зависеть от их планов на бой, изобретательности и мелочей. Может даже случиться такое, что победитель выявлен не будет.

Впрочем, гораздо вероятнее всё же, что всю дистанцию поединок не пройдёт. Только в 12 из 50 поединков в смешанных единоборствах, в которых принимали участие Ортега и Лопес, дело дошло до решения. Заключить пари на то, что сыграет ТМ 2.5 раунда, можно с коэффициентом 1.74.

У бойцов отличная ударная техника и хватает мощи. Не сказать, что у них слабые челюсти, но одного точного попадания может оказаться достаточно. Ну или если дело дойдёт до партера, то малейшая ошибка может привести к досрочному окончанию поединка. Думается, Брайан и Диего устроят зарубу и поединок сравнительно быстро закончится.

Ставка: тотал меньше 2.5 раунда за коэффициент 1.74.