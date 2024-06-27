Андрей Орловский — Мартин Будай. Бой Питбуля будет коротким

Оба соперника будут нацелены на досрочное завершение поединка. А для белоруса он ещё и может стать последним в UFC.

30 июня 2024 года в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC 303. В одном из поединков Андрей Орловский подерётся с Мартином Будаем. Начало события — не ранее 1:50 мск.

Где смотреть бой Орловский — Будай онлайн бесплатно

Официальную трансляцию поединка Андрей Орловский — Мартин Будай можно посмотреть на телеканале «Матч Боец».

Коэффициенты букмекеров на бой Андрей Орловский — Мартин Будай

Букмекеры выделяют фаворитом Мартина Будая. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.37, а на успех Андрея Орловского — за 3.06. Если будет ничья — сыграет 41.

Прогноз на бой Андрей Орловский — Мартин Будай (30.06.2024)

В ночь с 29 на 30 июня пройдёт турнир UFC 303 в Лас-Вегасе (США). По такому случаю промоушен собрал мощный кард. В одном из его поединков сойдутся Андрей Орловский и Мартин Будай.

В последнее время карьера 45-летнего бойца покатилась с горы стремительно вниз. Андрей Орловский явно неудачно провёл три последних боя. Началось всё с поражения Маркосу Рожерио де Лиме удушением сзади, затем белорус проиграл Дон'Тэйлу Мэйсу техническим нокаутом и в последнем бою уступил решением судей Вальдо Кортес-Акосте.

Теперь под вопросом контракт Орловского с UFC, но ветеран и сам не склонен продолжать карьеру. По крайней мере источники таким образом истолковали его недавнее сообщение в социальной сети. Объективно, лучшие годы бойца давно позади и вероятное поражение в поединке с Мартином Будаем может спровоцировать это решение.

Удивительно, но при высоком уровне навыков борьбы и захватов Андрей довольно редко применяет их в профессиональной карьере. Он предпочитает работать в стойке, осторожно и методично выжидая ошибку соперника. Кроме того, при хороших физических данных ударам Питбуля не хватает нокаутирующей силы.

32-летний Мартин Будай немного превосходит соперника по габаритам, но этот факт вряд ли даст ему преимущество в стойке. Дело в том, что словак практически не занимался ударными видами единоборств, и его техника невысокого уровня. Он плохо защищается, стараясь блокировать, а не уходить от удара. Это приводит к большому количеству пропущенных ударов.

У Будая хорошая школа в бразильском джиу-джитсу, но Мартин редко переводит соперника в партер. Это удивительно, поскольку с такими габаритами и мастерством борьба могла стать козырем словака, но он пока предпочитает работать в стойке, пусть и с переменным успехом.

Скорее всего, Будай чувствует себя в UFC неуверенно, поскольку лишь в 2022 году присоединился к организации Даны Уайта. А в декабре 2023 Шамиль Газиев преподал Мартину урок и победил словака техническим нокаутом. Но важно отметить его отличную защиту от тейкдаунов и умение проводить эффектные приёмы.

На что ставить?

Весьма вероятно, что Андрей Орловский и Мартин Будай бо́льшую часть боя проведут в стойке. При таком сценарии развития событий ни у кого не будет весомого преимущества. Оба бойца медлительны, их техническая база ограничена, а ударам явно не достаёт акцента и силы.

Не исключено, что Будай рискнёт перевести поединок в партер, особенно при давлении Орловского в размене ударами. Тут у Мартина больше шансов на удачный захват. Он вполне способен реализовать своё превосходство в грэпплинге. Кардио у соперников слабое, поэтому провоцирует бойцов на активные действия, вот и поставим, что бой продлится не более трёх раундов, с коэффициентом 2.30.

Ставка: тотал меньше 2.5 раунда за 2.30.