Колумбия — Коста-Рика. Команда Кордобы и Карраскаля лучше Бразилии?

29 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки Колумбия — Коста-Рика. Начало игры — в 1:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «кофейщиков»: поставить на победу колумбийцев можно с коэффициентом 1.36. Успех костариканцев оценён в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Колумбия — Коста-Рика 29 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Колумбия — Коста-Рика не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют колумбийцы, сыграет коэффициент 1.10. Гол костариканцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Поставить на «обе забьют» можно за 2.40.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки Колумбия — Коста-Рика (29.06.2024)

Вовсю гремит Евро-2024, но время от времени будет от него отвлекать Кубок Америки. 29 июня состоятся две встречи 2-го тура группового этапа турнира. В самой ранней из них на стадионе «Стейт Фарм Стэдиум» в штате Калифорния встретятся Колумбия и Коста-Рика. Стартовый свисток запланирован на 1:00 мск.

Много кто удивится, узнав, что сборная Колумбии не знает поражений уже 24 встречи кряду, учитывая товарищеские. Ничьих всего лишь пять. При этом нельзя сказать, что «кофейщики» обыгрывали аутсайдеров. Уровень соперников был весьма приличным.

Подопечные Нестора Лоренсо дважды победили Мексику, трижды – Парагвай, также они обыграли Германию (2:0), Бразилию (2:1), Испанию (1:0) и США (5:1). Неужели не попавшие на ЧМ-2022 колумбийцы настолько хороши и опасны? На самом деле, да.

Состав настолько хорошо укомплектован, что Лоренсо предпочёл обойтись на Кубке Америки без двух лидеров «Зенита» — Вильмара Барриоса и Маттео Кассьерры, ставшего по итогам сезона лучшим бомбардиром РПЛ. Это не личная неприязнь аргентинского специалиста к выступающим в России игрокам.

Лоренсо вызвал в сборную Хорхе Карраскаля, Джона Кордобу и Кевина Кастаньо. Просто тренер подбирает состав под себя и с максимальной выгодой для национальной команды. Если Кассьерра и Барриос не попали в заявку, значит, ему просто нужны футболисты с другими индивидуальными качествами.

Чаще всего Лоренсо выстраивает игру через бывшего игрока мадридского «Реала» Хамеса Родригеса. В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки с Парагваем полузащитник сделал две результативные передачи. «Кофейщики» выиграли со счётом 2:1.

Сборная Коста-Рики во встрече 1-го тура с большим трудом и не без везения зацепилась за ничью с Бразилией (0:0), которая никак не найдёт свою игру при Доривале Жуниоре. Жёлто-зелёные нанесли 19 ударов, семь из которых пришлись в створ. Костариканцы всю игру провели в обороне.

Для Коста-Рики ничья с Бразилией — это успех, вне зависимости от качества игры и расклада в турнирной таблице группового этапа Кубка Америки. Это большое событие, которое должно положительно отразиться на боевом духе костариканцев. Впервые с 1960 года они не проиграли жёлто-зелёным.

Вне зависимости от дальнейших событий на турнире, подопечные Густаво Альфаро — герои страны. Какой ценой? Это может стоить им выхода в плей-офф Кубка Америки. Энергии осталось совсем немного. На протяжении практически 90 минут играть без мяча с бразильцами — это весьма изматывающее занятие.

Густаво Альфаро поставил сборной очень компактную игру в обороне. Даже от уставших костариканцев не стоит ждать большого количества пропущенных мячей, равно как и забитых. Нападение у Коста-Рики, несмотря на наличие талантов вроде форварда московского «Спартака» Манфреда Угальде, во встречах с сильными соперниками полностью атрофируется.

Заключить пари на победу Колумбии и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Четыре из шести последних очных встреч закончились именно так. Ещё одну «кофейщики» выиграли со счётом 3:1.

В предстоящем матче подопечным Нестора Лоренсо обязательно нужно выигрывать. Если они потеряют очки, могут возникнуть серьёзные проблемы. В последнем матче группового этапа Кубка Америки «кофейщики» встретятся с Бразилией. Лучше обезопаситься, гарантировав себе досрочный выход в плей-офф.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Колумбия — Коста-Рика 29 июня 2024 года

Волей-неволей бразильцы сделали колумбийцам подарок. Защита сборной Коста-Рики вымотана. Она по-прежнему очень надёжна, но уже могут появиться бреши и недоработки. У «кофейщиков» есть ресурсы и возможности для того, чтобы этим воспользоваться. Пусть не слишком результативную, но им необходимо добыть победу. Хамес Родригес решит эту задачу.

Ставка: победа Колумбии и тотал меньше 3.5 мяча за 1.96.