Роналду задарили, а Грузия зря высунулась. Экспресс на 1/8 финала Евро-2024

Групповой этап чемпионата Европы в Германии — всё. Не успели и глазом моргнуть, как уже пришла пора матчей на вылет. Стадия плей-офф пройдёт с 29 июня по 2 июля без перерывов, на каждый игровой день запланировано по две встречи. Много неожиданных лиц, но тем интереснее. Перед тем как выбрать претендентов для экспресса, пробежимся по всем участникам.

1/8 финала ЧЕ-2024: все пары, календарь, расписание

29 июня, суббота:

Швейцария — Италия (19:00 мск);

Германия — Дания (22:00 мск).

30 июня, воскресенье:

Англия — Словакия (19:00 мск);

Испания — Грузия (22:00 мск).

1 июля, понедельник:

Франция — Бельгия (19:00 мск);

Португалия — Словения (22:00 мск).

2 июля, вторник:

Румыния — Нидерланды (19:00 мск);

Австрия — Турция (22:00 мск).

Хвича молодец, но можно уже паковать чемоданы

Сборная Грузии творит историю на чемпионате Европы в Германии. Начав групповой этап с поражения, она добилась выхода в плей-офф. В 3-м туре была повержена Португалия — один из фаворитов турнира! Забил даже Хвича Кварацхелия. Конечно, конкуренты сами виноваты, но отдать должное грузинской команде определённо стоит.

Не повезло, правда, со жребием, ведь в 1/8 финала выпало играть со сборной Испании. Тут же перед глазами встают 1:7 и 1:3 в двух очных встречах квалификации осенью 2023 года. И если уж испанцы три безответных мяча Хорватии выписали, то и с Грузией в очередной раз разобраться смогут.

Важно отметить, что игра подопечных Луиса де да Фуэнте на этом Евро отличается симбиозом надёжности в защите и качества в атаке. В одной группе с Хорватией, Италией и Албанией они не пропустили ни одного мяча при пяти забитых. При этом перевес перед грузинами по опасным атакам в среднем почти двукратный.

На таком фоне можно выбрать между форой (-3.5) по угловым на Испанию за 1.85 и тоталом больше 2.5 мяча. Судя по всему, Грузия будет терпеть и редко добираться до мяча, а Испания – давить, но в своём темпе. Учитывая текущее состояние команд и прошлые встречи, логично при этом ожидать что-то вроде 3:0 в пользу испанцев.

Для Роналду пока без проблем

Сборную Португалии на этом Евро продолжают осыпать подарками. Сначала вполне рабочая группа с Турцией (3:0), Чехией (2;1) и Грузией (0:2), а теперь — сборная Словении в 1/8 финала. Португальцы, очевидно, прошли групповой этап с запасом. Главных конкурентов в лице турок разгромили по делу, а грузинам проиграли, когда первое место было уже гарантировано.

При этом португальцы являются одним из самых атакующих коллективов турнира. Если не самым. В среднем за матч они проводят по 140 атак, из которых больше половины — опасные, а по воротам бьют по 17 раз, владея мячом практически 65% игрового времени. Сопоставимые показатели у Германии, Испании и Франции. Только французов подводит результативность.

Сборная Словении на таком фоне действительно выглядит подарком. Конечно, за третье место в группе С и выход в плей-офф она достойна похвалы. Однако здесь большие вопросы к сборной Англии, которая сама вручила словенцам ничью и одно очко. Сами же словенцы забили дважды при двух пропущенных.

В данном матче в качестве ставки мы бы рассмотрели победу Португалии с форой (-1.5), за которую букмекеры предлагают коэффициент 2.20. С учётом того, что в последней игре с Грузией на скамейке отдыхали многие из основного состава — Бруну Фернандеш, Пепе, Витинья, Бернарду Силва и другие, победить с разницей хотя бы в два мяча португальцам по силам.

Ральфа Рангника недооценили

Ральф Рангник, покинувший управление российского «Локомотива» и не снискавший успехов на мостике английского «Манчестер Юнайтед», судя по всему, очень хорошо влился в сборную Австрии. Австрийцы добротно подготовились к чемпионату Европы в Германии, а теперь уже готовятся к первому матчу в плей-офф со сборной Турции.

Причём по пути удалось не только добыть путёвку, но и выиграть группу D! Группу, в которой также находились сборные Польши, Нидерландов и Франции. Французам подопечные Рангника проиграли из-за досадного автогола, однако смотрелись достойно. Поляков и голландцев вовсе победили, забив по три мяча.

Сборная Турции, даже набрав шесть из девяти возможных очков в группе F и вырвав победу в последнем туре у сборной Чехии, выглядит андердогом в сравнении со сборной Австрии. Букмекеры логично предлагают на победу соперника коэффициент 1.88. При этом турки ещё и сил потратили очень много на игру с чехами, что не может не сказаться.

Бой, конечно, подопечные Винченцо Монтеллы дадут, характер покажут. Не исключено даже, что мы увидим голы в обе стороны. Коэффициент, кстати, 1.80. И всё же команда Ральфа Рангника сейчас на кураже, выглядит впечатляюще и должна выходить в четвертьфинал. Особенно с учётом того, что в мартовской товарищеской встрече они обыграли Турцию со счётом 6:1.

Экспресс на 1/8 финала чемпионата Европы — 2024

Ставка 1: победа Испании с форой (-3.5) по угловым в матче с Грузией за 1.83.

Ставка 2: победа Португалии с форой (-1.5) в матче со Словенией за 2.20.

Ставка 3: победа Австрии в основное время в матче с Турцией за 1.88.

Общий коэффициент: 1.83 х 2.20 х 1.88 = 7.57.