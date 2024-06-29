Невнятная Италия и ретроспектива от Швейцарии. Как пройдёт матч Евро-2024?

Групповой этап чемпионата Европы в Германии — всё. Не успели и глазом моргнуть, как уже пришла пора матчей на вылет. Стадия плей-офф стартует сегодня, 29 июня, сразу двумя встречами. Открывать программу матчей на вылет выпала честь весьма интересной паре. Игра 1/8 финала Швейцария — Италия состоится на Олимпийском стадионе в Берлине, стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Прежде чем давать прогнозы, ознакомимся с мнением букмекеров.

Кто фаворит? Чур, не я!

Букмекеры отдают небольшое предпочтение сборной Италии. Однако на деле, если смотреть разницу вероятностей, преимущество чисто формальное. Даже при условии движения линии до стартового свистка.

Коэффициент на победу Италии в основное время варьируется в пределах 2.60, что эквивалентно 38% вероятности. Успех Швейцарии доступен с коэффициентом 3.50 — 29% вероятности. При этом ничья по итогам 90 минут идёт за 2.85.

Ситуация немного меняется, когда смотришь на коэффициенты на выход в четвертьфинал любым способом. То есть в основное время, по итогам дополнительных таймов или по пенальти. Здесь уже коэффициент 1.72 против 2.20 в пользу итальянцев. Хотя всё равно довольно близко.

И это равенство совершенно логично объясняется. Швейцарцы добыли победу и две ничьих на групповом этапе, причём в 3-м туре была упущенная победа над Германией, которая сейчас очень хороша. Итальянцы же не радовали и до Евро-2024, а на самом турнире обыграли лишь скромную Албанию.

Смотреть матч ради голов — время терять

Что касается прогнозов на результативность матча 1/8 финала чемпионата Европы Швейцарция — Италия, то здесь эксперты однозначны. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53, а на тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.60.

Вместе с тем гол швейцарцев идёт за 1.52, а гол итальянцев — за 1.39. Самым вероятным счётом, как вы могли уже догадаться, являются единицы с обеих сторон. Поставить на 1:1 можно с коэффициентом 5.30. Это почти 20% вероятности.

Эмболо не зря играет с Головиным

Кандидатов на роль героя предстоящего матча плей-офф ЧЕ-2024, по оценкам экспертов, порядочно. Гол Брила Эмболо, выступающего в «Монако» с Александром Головиным, оценивается коэффициентом 4.25. Он наиболее вероятный кандидат среди Гранита Джаки, Шердана Шакири и других швейцарцев.

В составе Италии всё чуть сложнее. Чиро Иммобиле на турнир не привезли, а другого яркого форварда у Лучано Спаллетти нет. Поставить на точный удар Джанлуки Скамакки можно с коэффициентом 3.55. С сопоставимой вероятностью представлены голы Федерико Кьезы, Матео Ретеги и Джакомо Распадори.

Прогноз и ставка на матч 1/8 финала Евро-2024 Швейцария — Италия (29.06.2024)

С одной стороны, у нас сборная Швейцарии, которая чуть не вырвала первое место в группе у команды-хозяйки чемпионата Европы сборной Германии и однозначно заслужила место в плей-офф. С другой стороны, имеем сборную Италии, которая за три тура выдавила из себя три гола при среднем владении мячом чуть больше 50%. В 1/8 финала итальянцы тоже сыграют по праву, но отнюдь не в роли фаворита.

Ждать зарубы в прямом её проявлении мы бы не стали. Скорее всего, матч пройдёт выверенно со стороны швейцарцев и осторожно со стороны итальянцев. Если не сказать трусливо. Ровно три удара в створ в среднем за матч на групповом этапе — скромно даже для такой группы, где была «Скуадра адзурра».

В первом тайме, вероятно, команды будут прощупывать друг друга, сведя к минимуму рискованные атаки. Не исключено, что в итоге загонят игру не только в дополнительное время, но и в послематчевую серию. А там уже у кого сил и удачи останется больше.

К слову, на прошлом Евро швейцарцы, ещё с Владимиром Петковичем, похожим образом прошли сборную Франции и оказались в четвертьфинале. Тренерский штаб понял, что единственный способ успешно сыграть против гранда — отдать мяч, грамотно обороняться и использовать свои шансы. Думается, в этот раз будет примерно так же, ведь Мурат Якин тоже далеко не дурак.

Однако если французы знали, как обращаться с мячом, и умели это делать хладнокровно, то уверенности в подопечных Лучано Спаллетти куда меньше. Исходя из этого, мы бы выбирали между ничьей в основное время и нулевой форой на Швейцарию. При условии, конечно, что не вмешаются судьи или нелепая случайность.

Ставка: ничья в основное время за 2.85.