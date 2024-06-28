Экспресс на Кубок Америки: колумбийская сказка продолжается

24 матча без поражений! Это ещё не конец серии.

В ожидании старта 1/8 финала Евро-2024 продолжаем наблюдать за групповым этапом Кубка Америки. Нас ожидают не менее интересные матчи, известные сборные и футболисты. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.14 на встречи, которые пройдут в ночь с 28 на 29 июня.

Прогноз на матч Колумбия — Коста-Рика

Многие будут удивлены, узнав, что сборная Колумбии не знает поражений уже 24 встречи кряду, учитывая товарищеские. Ничьих всего лишь пять. При этом нельзя сказать, что «кофейщики» обыгрывали аутсайдеров. Уровень соперников был весьма приличным. Подопечные Нестора Лоренсо дважды победили Мексику, трижды – Парагвай, также они обыграли Германию (2:0), Бразилию (2:1), Испанию (1:0) и США (5:1). В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки с Парагваем «кофейщики» выиграли со счётом 2:1.

Сборная Коста-Рики во встрече 1-го тура с большим трудом и не без везения зацепилась за ничью с Бразилией (0:0), которая никак не найдёт свою игру при Доривале Жуниоре. Жёлто-зелёные нанесли 19 ударов, семь из которых пришлись в створ. Костариканцы всю игру провели в обороне.

Заключить пари на победу Колумбии и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Четыре из шести последних очных встреч закончились именно так. Ещё одну «кофейщики» выиграли со счётом 3:1.

Прогноз на матч Парагвай — Бразилия

Сборная Парагвая не входит в число аутсайдеров, но и успешностью последние несколько лет похвастаться не может. Главный тренер красно-белых Даниэль Гарнеро по непонятным причинам не вызывает в сборную ряд перспективных игроков. К примеру, вне заявки на Кубок Америки остался полузащитник «Спартака» Хесус Медина. Матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки парагвайцы проиграли Колумбии (1:2).

Для Бразилии красно-белые не то чтобы лакомый кусочек, но довольно удобный соперник. Скажем, такой надёжной обороны, как у Коста-Рики, у сборной Парагвая не имеется. В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки жёлто-зелёные сенсационно сыграли с костариканцами вничью — 0:0.

Жёлто-зелёных подвела реализация. При Доривале Жуниоре эта проблема стоит довольно остро. В последних четырёх турах квалификации на ЧМ-2026 его подопечные сыграли вничью с Венесуэлой (1:1), уступили Уругваю (0:2), Колумбии (1:2) и Аргентине (0:1).

У сборной Бразилии очень мощный состав, забитый известными именами, но Винисиус и Энрик в плане создания и завершения выделяются. Поставить на то, что жёлто-зелёные победят парагвайцев и тотал меньше 3.5 мяча, можно с коэффициентом 2.07.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа Колумбии в матче с Коста-Рикой и тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

Ставка 2: победа Бразилии в игре с Парагваем и тотал меньше 3.5 мяча за 2.07.

Общий коэффициент: 2.00 Х 2.07 = 4.14.