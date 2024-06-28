Парагвай — Бразилия. Неймар мотивирует Эндрика и Винисиуса

Поддержка звёздного нападающего окажет воздействие на жёлто-зелёных. Как минимум они сыграют лучше, чем с Коста-Рикой.

29 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки Парагвай — Бразилия. Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами жёлто-зелёных: поставить на победу бразильцев можно с коэффициентом 1.36. Успех парагвайцев оценён в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Парагвай — Бразилия 29 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Парагвай — Бразилия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют парагвайцы, сыграет коэффициент 2.00. Гол бразильцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 2.26.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки Парагвай — Бразилия (29.06.2024)

Вовсю гремит Евро-2024, но время от времени будет от него отвлекать Кубок Америки. 29 июня состоится матч, который закроет программу 2-го тура группового этапа турнира. На стадионе «Эллиджиант» встретятся Парагвай и Бразилия. Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Сборная Парагвая не входит в число аутсайдеров, но и большими успехами последние несколько лет похвастаться не может. Всё потому, что в управлении ей допущено много ошибок. Потенциал у национальной команды хороший, а вот реализовывается он неудовлетворительно.

Главный тренер красно-белых Даниэль Гарнеро по непонятным причинам не вызывает в сборную ряд перспективных игроков. К примеру, вне заявки на Кубок Америки остался полузащитник «Спартака» Хесус Медина. Сезон-2022/2023 в составе ЦСКА он провёл показательно.

После перехода в «Спартак» показатели Медины упали. Вместо того чтобы дать ему возможность доказать свою состоятельность, Гарнеро предпочёл вызвать других игроков. В результате матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки парагвайцы проиграли Колумбии (1:2). Их шансы на выход в плей-офф сильно снизились.

За последние 15 лет красно-белые ни разу не побеждали Бразилию. Справедливости ради стоит отметить, что ничьих довольно много. Однако все они датированы временем, когда Гарнеро ещё не руководил сборной Парагвая.

Для Бразилии красно-белые не то чтобы лакомый кусочек, но довольно удобный соперник. Скажем, такой надёжной обороны, как у Коста-Рики, у сборной Парагвая не имеется. В матче 1-го тура группового этапа Кубка Америки жёлто-зелёные сенсационно сыграли с костариканцами вничью — 0:0.

Подопечные Доривала Жуниора были лучше во всех футбольных аспектах. Они вынуждали соперника обороняться всей командой и, даже несмотря на поставленный Коста-Рикой «автобус», создавали моменты. Один гол был отменён из-за офсайда. Также запомнился эпизод с попаданием в штангу, и несколько раз мяч пролетел совсем рядом с каркасом.

Жёлто-зелёных подвела реализация. При Доривале Жуниоре эта проблема стоит довольно остро. В последних четырёх турах квалификации на ЧМ-2026 его подопечные сыграли вничью с Венесуэлой (1:1), уступили Уругваю (0:2), Колумбии (1:2) и Аргентине (0:1).

Отбор на мундиаль жёлто-зелёные наверняка пройдут, но с таким завершением они рискуют провалиться на Кубке Америки. Дабы этого не произошло, пропускающий турнир из-за восстановления от травмы Неймар с мотивационной речью обратился к футболистам после ничьей с Коста-Рикой. Он попросил партнёров по национальной команде выложиться на полную.

Слова звёздного бразильца, приехавшего на Кубок Америки в качестве болельщика, призваны оказать влияние на молодёжь, которая на него равняется. Эмоциональный подъём может начаться у вундеркинда Эндрика, отличившегося в недавних товарищеских матчах с Англией (1:0), Испанией (3:3) и Мексикой (3:2). Два из трёх голов он забил с передач Винисиуса Жуниора.

Велика вероятность, что именно этот дуэт сделает разницу в предстоящем матче. У сборной Бразилии очень мощный состав, забитый известными именами, но Винисиус и Энрик в плане создания и завершения выделяются. Поставить на то, что жёлто-зелёные победят парагвайцев и тотал меньше 3.5 мяча, можно с коэффициентом 2.02.

Красно-белые выиграли только 3 из 20 последних матчей во всех официальных турнирах и пять раз сыграли вничью. Всего лишь три раза за этот период времени парагвайцы забили больше одного мяча за встречу. Впрочем, и сами только три раза пропустили больше двух голов.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Парагвай — Бразилия 29 июня 2024 года

Последние несколько лет сборная Парагвая испытывает потребность в качественных переменах. Она часто показывает невразумительную игру и терпит поражения. У Бразилии тоже не всё в порядке, но в её составе футболисты, которые на индивидуальном мастерстве способны сделать результат. Слова Неймара должны оказать на них правильное воздействие.

Ставка: победа Бразилии и тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.