Швейцария — Италия. Спаллетти разочарует

29 июня состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Швейцария — Италия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «лазурной команде»: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 2.60. Успех швейцарцев оценён в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Швейцария — Италия 29 июня 2024 года

Аналитики уверены, что матч Швейцария — Италия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют швейцарцы, сыграет коэффициент 1.58. Гол итальянцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Евро-2024 Швейцария — Италия (29.06.2024)

Начинается самое интересное — плей-офф Евро-2024. 29 июня состоятся две встречи 1/8 финала. В самой ранней из них на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине встретятся Швейцария и Италия. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Групповой этап швейцарцы завершили без поражений. Они победили неуступчивых венгров (3:1), сыграли вничью с Шотландией (1:1) и Германией (1:1). Группа подопечным Мурата Якина досталась непростой, но они вышли в плей-офф с высоко поднятой головой, заставив болельщиков гордиться.

«Красные крестоносцы» продемонстрировали очень слаженный красивый командный футбол. Приятное впечатление после себя оставили многолетние лидеры сборной — Шердан Шакири и Гранит Джака. Их влияние на игру и атмосферу в раздевалке трудно переоценить.

Шакири в трёх матчах получил только 60 минут игрового времени, но ему этого хватило для того, чтобы положить гол-красавец. Шердан проигрывает конкуренцию за место в основе, однако в критический момент его мастерство и опыт могут оказать Мурату Якину большую услугу.

Бывший тренер московского «Спартака» изготовил качественно функционирующий механизм. В нём отлично сочетаются надёжность оборонительной линии и оригинальная игра в атаке. Гранит Джака насыщает её креативностью.

У сборной Италии качество футбола хуже. Лучано Спаллетти нужно время на то, чтобы выстроить эффективно функционирующую систему. После его назначения в игре национальной команды всё время происходят положительные изменения, но от «лазурной команды» ждут большего.

Итальянцы с трудом и не без везения миновали как квалификацию на Евро-2024, так и групповой этап. Они победили Албанию (2:1), пропустив самый ранний гол в истории чемпионатов Европы, сыграли вничью с Хорватией (1:1) и проиграли Испании (0:1). Также стоит выделить ничью в матче отбора с Украиной (0:0).

Неудовлетворительные результаты и проблемы в игре выводят Спаллетти из себя. После ничьей с Украиной он заявил, что в сборной есть кто-то, кто выворачивает наружу внутреннюю кухню. Похоже, у «лазурной команды» большие проблемы с настроем. А может быть, дело в физической готовности?

Сборная Италии выглядит очень вяло. Она будто бы совсем не голодна до побед. С такими данными в победу «лазурной команды» в грядущем матче верится с трудом. Она, откровенно говоря, вымучивает результаты.

Заключить пари на выход швейцарцев в 1/4 финала Евро-2024 можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25. Мурат Якин лучше готов к началу плей-офф, чем Лучано Спаллетти. «Лазурная команда», в отличие от сборной Швейцарии, не выглядит сплочённо.

По уровню состава «красные крестоносцы» немного уступают «лазурной команде». Зато в плане моральной устойчивости и настроя они смотрятся в разы предпочтительнее. В плей-офф многое будет зависеть от характера. Италия на данном этапе не видится сборной, которая способна его проявить.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Швейцария — Италия 29 июня 2024 года

Сборная Швейцарии очень хорошо организованна и собранна. Она может стать одним из главных открытий Евро-2024. Италия переживает непростые времена. У неё наблюдаются неуверенность, пассивность, а также имеет место быть подавленная атмосфера в раздевалке. Вряд ли в таком виде «лазурная команда» сможет обыграть «красных крестоносцев».

Ставка: Швейцария выйдет в 1/4 финала за 2.25.