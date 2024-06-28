Германия — Дания. Бундестим настрадается

Хорошо, если у немцев получится вымучить хотя бы один гол в основное время.

29 июня состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Германия — Дания. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами бундестим: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.63. Успех датчан оценивается в 6.10. На ничью дают коэффициент 3.94.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Германия — Дания 29 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Германия — Дания не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют немцы, сыграет коэффициент 1.15. Гол датчан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.03.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Евро-2024 Германия — Дания (29.06.2024)

Началась самая интригующая стадия Евро-2024 — плей-офф. Встреча 1/8 финала Германия — Дания начнётся 29 июня в Дортмунде. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

Германия удержала итоговое первое место в группе А Евро-2024. Начала бундестим с двух уверенных побед в матчах с Шотландией (5:1) и Венгрией (2:0), а в заключительной встрече со Швейцарией (1:1) впервые на турнире столкнулась со сложностями.

Игра сразу пошла не по сценарию Юлиана Нагельсмана. Швейцария забрала инициативу, провела несколько острых комбинаций и в итоге забила. В середине первого тайма голом отметился Дан Ндой. При поддержке болельщиков проигрывать матч было несолидно, и Германия активизировалась. Однако особой опасности в нападении создать не удалось.

В итоге Германию выручил обыкновенный навал, при котором в нападение перешёл номинальный защитник Антонио Рюдигер. Никлас Фюллькруг вышел на замену, нашёл возможность для удара и сравнял счёт. Но впервые на Евро-2024 соперник нашёл способ противодействия схеме Нагельсмана с пятью активными хавбеками и агрессивным прессингом. Мурат Якин внимательно изучил соперника и плотно закрыл центр поля.

Таким образом, игра Германии потеряла остроту. Были перекрыты возможные адресаты передач и принимающий решения Тони Кроос. Но более тревожна для бундестим тенденция с постоянными провалами при контратаках соперника. Их было не так много за матч, но все представляли серьёзную угрозу. Дания обладает не менее классным нападением, чем Швейцария, и может наказать за ошибки.

«Алая гвардия» играет на Евро-2024 осторожно в защите, но при этом активно прессингует. Несмотря на то что датчане в каждом матче группового этапа били по воротам чаще соперника, забить удалось лишь два мяча. Большое влияние на игру оказывает ветеран Кристиан Эриксен. Полузащитник записал на свой счёт гол во встрече со Словенией и хорошо поработал в прессинге в матче с англичанами, но вот талантливая молодёжь своего лидера не поддержала.

Расмус Хойлунд и Йонас Винд стараются, и упрекнуть их в отсутствии мотивации нельзя, но уровень игры невысокий. У главного тренера «алой гвардии» Каспера Юльманна на Евро-2024 очень интересная тактика. Можно вспомнить хотя бы, как рассыпалась защита англичан при датских атаках. Они могли забить больше, чем один гол. Всё дело в плохой реализации.

Хотя Германия и имеет преимущество в индивидуальном мастерстве, а Джамал Мусиала находится в великолепной форме, с Данией справиться будет крайне сложно. Плотная оборона и прессинг в центре поля создадут проблемы Тони Кроосу, ответственному за развитие атак, поэтому мы предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.82.

Прогноз и ставки на матч Евро-2024 Германия — Дания 29 июня 2024 года

Дания доказала на Евро-2024, что умеет плотно играть с соперником и нейтрализовывать звёзд вроде Джуда Беллингема и Гарри Кейна. Плюс за счёт постоянного давления на защиту соперника «алая гвардия» не позволяет доминировать. Германия вряд ли будет рисковать. Цена слишком высока. Поэтому мы ждём закрытую осторожную игру и тотал меньше 2.5 мяча за 1.82.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.82.