Уимблдон не пощадит Медведева и Джоковича. Алькарас и Синнер — вот фавориты

1 июля стартует самый старый из турниров «Большого шлема» — Уимблдон. Букмекеры видят среди основных фаворитов Карлоса Алькараса, Янника Синнера, Новака Джоковича, Александра Зверева и Даниила Медведева.

Эпоха Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера подходит к концу. Наступает новая эра, в которой ведущие роли забирают Янник Синнер и Карлос Алькарас. Сумеют ли знаменитый серб, Даниил Медведев и Александр Зверев навязать им борьбу на Уимблдоне?

Ноле уже не тот

Рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде и по количеству титулов ТБШ не может не входить в число претендентов на победу в Уимблдоне. В прошлом сезоне он добрался до финала турнира, в котором уступил Карлосу Алькарасу.

Текущий сезон складывается для опытнейшего серба очень плохо. Была надежда, что он наберёт форму по ходу «Ролан Гаррос». Однако Джокович получил травму и подходит к Уимблдону в плохом тонусе. В последнее время он показывает совсем невнятную игру. Заключить пари на победу Новака на Уимблдоне можно с коэффициентом 5.00.

Трава — не покрытие Зверева

Александр Зверев, наоборот, набрал отличную форму и показывает классный теннис. Он с отрывом лидирует по количеству виннерсов на ТБШ в 2024 году. Немец добрался до 1/2 финала Australian Open и финала «Ролан Гаррос», в котором досадно уступил в пяти сетах Карлосу Алькарасу.

Одно плохо — трава далеко не самый любимый вид покрытия Зверева. Он предпочитает грунт. За всю карьеру Александр не выиграл ни одного травяного турнира, а на Уимблдоне максимум добирался до четвёртого круга. Поставить на его победу на Открытом чемпионате Великобритании можно с коэффициентом 15.0.

Медведев и Рублёв вообще собираются выигрывать в этом сезоне?

Не сказать, что для россиян сезон складывается совсем неудачно. Андрей Рублёв выиграл «Мастерс» в Мадриде, а Даниил Медведев дошёл до финала Australian Open, в котором уступил Яннику Синнеру. Однако в корректировке игра обоих отчаянно нуждается.

Одно провоцирует другое. У Даниила и Андрея просела подача, хуже выглядят движения, стало больше посредственной игры. На фоне этого ухудшился эмоциональный фон выступлений теннисистов. Они начали чаще нервничать и допускать ошибки.

Хотелось бы верить, что Даниил наберёт форму и прибавит по ходу Уимблдона. В отличие от Рублёва, на траве он себя чувствует весьма комфортно. Необходимо изменить подход и выступить с правильным настроем. Поставить на победу Медведева в турнире предлагается с коэффициентом 18.0.

Синнер и Алькарас заберут все лавры

На фоне тонуса и качеств соперников Карлос Алькарас и Янник Синнер видятся явными фаворитами Уимблдона. Итальянец и испанец начали доминировать. Оба в этом сезоне выиграли по турниру «Большого шлема» и взяли ещё несколько трофеев категории АТР.

Вопрос только в том, у кого из них больше шансов выиграть Уимблдон-2024. Синнер недавно победил в травяном турнире категории АТР-500 в Галле, а Алькарас выиграл минувший розыгрыш Открытого чемпионата Великобритании и подходит с хорошим запасом сил к грядущему. На их победу букмекеры дают одинаковый коэффициент — 2.75.

И никаких сенсаций?

К сожалению, или к счастью, громких сенсаций Уимблдон может и не подарить. Больше прочих шансов навести шороху у Даниила Медведева. Он обладает уникальной способностью. Россиянин умеет ловить кураж. На воодушевлении он способен победить любого соперника. Нужно только найти свою игру.

Другое дело, что этот сезон не похож на тот, в котором Медведев может поймать удачу за хвост. Пока что россиянин совсем невнятен и не уверен в себе. Нужны поддержка болельщиков и строгий план по навёрстыванию упущенного. Алькарасу и Синнеру он на данном этапе карьеры не конкурент.

Каков итог?

Ноле постарел и сбавил, Зверев — это не по траве, а россияне не могут нащупать свой лучший теннис. Предлагаем заключить пари на победу Янника Синнера на Уимблдоне-2024. Итальянцу наконец-то перестали досаждать травмы. Он вышел на первую строчку в мировом рейтинге и сделает всё, чтобы её защитить.

В прошлом сезоне Янник добрался до полуфинала Уимблдона, в котором обидно проиграл Алькарасу. С тех пор теннис Синнера стал только лучше. Известный тренер Иван Любичич отметил, что итальянец обладает величайшим талантом. Он умеет заставить себя работать. Усердный труд поможет выиграть Уимблдон.

Ставка: победа Янника Синнера на Уимблдоне за 2.75.